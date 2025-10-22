Второй мозг внутри нас: орган, который думает, чувствует и влияет на настроение

Современная наука всё чаще подтверждает: кишечник — это не просто часть пищеварительной системы, а орган, обладающий собственной "интеллектуальной" сетью. Его нервные клетки способны работать автономно, посылая сигналы прямо в мозг и обратно. Недаром выражения вроде "чую нутром" или "бабочки в животе" отражают не метафору, а реальную физиологию. Об этом рассказывает научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Франциско Евгения Пименова, исследующая взаимодействие мозга и энтеральной нервной системы.

Что такое "второй мозг"

Кишечник связан с головным мозгом сложной сетью нейронов и биохимических сигналов, формируя так называемую ось кишечник-мозг (gut-brain axis). Эта система насчитывает около 500 миллионов нейронов — больше, чем в спинном мозге. Они соединены аксонами и взаимодействуют через нейромедиаторы, регулируя перистальтику, выделение ферментов и общее состояние организма.

"Я бы сравнила ось кишечник-мозг с аргентинским танго: мозг и кишечник танцуют в унисон, влияя друг на друга и поддерживая гармонию", — объясняет Евгения Пименова.

Даже изолированный кишечник способен продолжать волнообразные движения — настолько автономна его нервная сеть. Однако полная независимость невозможна: сигналы между энтеральной и центральной нервной системами циркулируют постоянно, регулируя эмоции, стресс и когнитивные процессы.

Как формируется связь мозга и кишечника

Ещё в эмбриональном периоде нервные клетки будущего кишечника "мигрируют" из области, где развивается головной мозг. Эта связь сохраняется на всю жизнь. В результате кишечник и мозг остаются двумя частями одной нервной системы, ведущими постоянный диалог.

Главный посредник этого общения — микробиота. Миллиарды бактерий, живущие в кишечнике, участвуют в обмене сигналами с мозгом, влияя на эмоции и когнитивные функции. Именно поэтому ось всё чаще называют "кишечник-микробиота-мозг".

Почему микробы управляют нашим настроением

Микроорганизмы кишечника не просто помогают переваривать пищу — они вырабатывают вещества, влияющие на психическое состояние. Один из важнейших примеров — серотонин, нейромедиатор, отвечающий за ощущение счастья и спокойствия.

Около 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике. Хотя он не проникает напрямую в мозг, его действие отражается через нервные цепи оси "кишечник-мозг". Нарушения в выработке этого гормона часто связаны с депрессией, тревогой и аутизмом.

"Наш мозг работает круглосуточно, а значит, нуждается в качественном топливе. Полезная еда — это не просто питание, а инвестиция в настроение и ясность ума", — подчёркивает Евгения Пименова.

Питание, микробиом и когнитивные функции

Микробиом каждого человека уникален и состоит из трёх основных типов — Bacteroides, Prevotella и Ruminococcus. Эти так называемые энтеротипы формируют пищевые привычки и частично влияют на психическое здоровье.

Исследование в Корее показало: у людей с преобладанием бактерий Prevotella отмечалось больше положительных эмоций и разнообразие микробов, тогда как у носителей Bacteroides таких связей не выявлено.

Другой эксперимент на пожилых близнецах доказал, что приём пребиотиков (инулина и фруктоолигосахаридов) в течение 12 недель улучшает результаты когнитивных тестов. Учёные предполагают, что питание может оказывать прямое влияние на работу мозга через микробиоту.

Плюсы и минусы оси кишечник-мозг

Аспект Плюсы Минусы Автономная нервная сеть кишечника Регулирует пищеварение и выработку нейромедиаторов Может давать сбои при стрессах и нарушении микробиома Влияние микробиоты Улучшает обмен веществ, поддерживает настроение При дисбиозе повышается тревожность и утомляемость Серотонин кишечника Способствует эмоциональной стабильности Его избыток или дефицит связан с депрессией и раздражительностью Пробиотики и пребиотики Поддерживают баланс микрофлоры Подходят не всем, требуют индивидуального подбора Связь с питанием Помогает управлять стрессом и когнитивными функциями Избыточное употребление сахара и фастфуда разрушает баланс

Кишечник и стресс

После стрессовых событий многие ощущают спазмы в животе. Это результат нарушения баланса в оси кишечник-мозг. Медики называют такие состояния заболеваниями кишечно-мозгового взаимодействия (DGBI). К ним относятся более 30 нарушений, включая синдром раздражённого кишечника (СРК).

"Синдром раздражённого кишечника — не надуманная болезнь, а результат сбоя в работе кишечно-мозговой оси", — отмечает Евгения Пименова.

Для СРК характерны боль, вздутие, чередование запора и диареи, особенно после эмоциональных нагрузок. Лечение требует комплексного подхода — не только диеты, но и когнитивных практик, психотерапии и управления стрессом.

В разных культурах связь между кишечником и эмоциями выражают по-разному: французы говорят "иметь страх в животе", немцы — "иметь чувство живота", а русское "медвежья болезнь" тоже описывает психосоматическую реакцию кишечника на стресс.

Ошибки, последствия и альтернативы

• Ошибка: игнорировать психосоматическую природу кишечных расстройств.

Последствие: хронические боли, нарушение пищеварения.

Альтернатива: подключать психолога и техники релаксации наряду с диетой.

• Ошибка: бездумно принимать пробиотики.

Последствие: разбалансировка микрофлоры и вздутие.

Альтернатива: анализ микробиоты и подбор пребиотиков под контролем специалиста.

• Ошибка: питаться однообразно и употреблять фастфуд.

Последствие: уменьшение разнообразия микробов, снижение когнитивных функций.

Альтернатива: средиземноморская диета, богатая клетчаткой и ферментированными продуктами.

• Ошибка: подавлять стресс, не устраняя его источник.

Последствие: психосоматические боли, синдром раздражённого кишечника.

Альтернатива: осознанное управление стрессом — йога, медитация, дыхательные практики.

Мифы и правда

Миф Правда Кишечник занимается только пищеварением он участвует в выработке нейромедиаторов и влияет на настроение Пробиотики одинаково полезны всем микробиом каждого человека уникален, требуется индивидуальный подбор Серотонин вырабатывается только в мозге до 90% серотонина образуется в кишечнике Болезни кишечника — это всегда диета и лекарства нередко эффективнее помогают когнитивные практики и снижение стресса Мозг контролирует кишечник в одностороннем порядке кишечник активно влияет на мозг, эмоции и когнитивные процессы

FAQ

Как улучшить работу кишечно-мозговой оси?

Сбалансировать питание, включить клетчатку, ферментированные продукты, уменьшить стресс и наладить режим сна.

Какие продукты полезны для микробиоты?

Йогурты с живыми культурами, кефир, кимчи, капуста, яблоки, овсянка и продукты с инулином.

Можно ли определить тип микробиоты?

Да, с помощью 16S рРНК-секвенирования — метода, который выявляет преобладающие бактерии и помогает подобрать питание.

Как стресс влияет на кишечник?

Повышает выработку гормонов, нарушающих перистальтику, вызывает спазмы и боли.

Стоит ли обращаться к психотерапевту при проблемах с кишечником?

Да, при функциональных нарушениях психотерапия часто эффективнее лекарств, помогая снизить уровень тревоги и восстановить баланс

Кишечник может многое рассказать о состоянии психики. Его сигналы — не случайные: через микробиоту и нервные сети он отражает внутренние эмоции. Если наладить питание, снизить стресс и заботиться о микрофлоре, можно улучшить не только пищеварение, но и настроение, сон и концентрацию.

Наш "второй мозг" — это мудрый советчик, и, возможно, он знает о нас больше, чем мы сами.