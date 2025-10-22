Второй мозг внутри нас: орган, который думает, чувствует и влияет на настроение

Современная наука всё чаще подтверждает: кишечник — это не просто часть пищеварительной системы, а орган, обладающий собственной "интеллектуальной" сетью. Его нервные клетки способны работать автономно, посылая сигналы прямо в мозг и обратно. Недаром выражения вроде "чую нутром" или "бабочки в животе" отражают не метафору, а реальную физиологию. Об этом рассказывает научный сотрудник Калифорнийского университета в Сан-Франциско Евгения Пименова, исследующая взаимодействие мозга и энтеральной нервной системы.
Кишечник связан с головным мозгом сложной сетью нейронов и биохимических сигналов, формируя так называемую ось кишечник-мозг (gut-brain axis). Эта система насчитывает около 500 миллионов нейронов — больше, чем в спинном мозге. Они соединены аксонами и взаимодействуют через нейромедиаторы, регулируя перистальтику, выделение ферментов и общее состояние организма.
"Я бы сравнила ось кишечник-мозг с аргентинским танго: мозг и кишечник танцуют в унисон, влияя друг на друга и поддерживая гармонию", — объясняет Евгения Пименова.
Даже изолированный кишечник способен продолжать волнообразные движения — настолько автономна его нервная сеть. Однако полная независимость невозможна: сигналы между энтеральной и центральной нервной системами циркулируют постоянно, регулируя эмоции, стресс и когнитивные процессы.
Ещё в эмбриональном периоде нервные клетки будущего кишечника "мигрируют" из области, где развивается головной мозг. Эта связь сохраняется на всю жизнь. В результате кишечник и мозг остаются двумя частями одной нервной системы, ведущими постоянный диалог.
Главный посредник этого общения — микробиота. Миллиарды бактерий, живущие в кишечнике, участвуют в обмене сигналами с мозгом, влияя на эмоции и когнитивные функции. Именно поэтому ось всё чаще называют "кишечник-микробиота-мозг".
Микроорганизмы кишечника не просто помогают переваривать пищу — они вырабатывают вещества, влияющие на психическое состояние. Один из важнейших примеров — серотонин, нейромедиатор, отвечающий за ощущение счастья и спокойствия.
Около 90% серотонина вырабатывается именно в кишечнике. Хотя он не проникает напрямую в мозг, его действие отражается через нервные цепи оси "кишечник-мозг". Нарушения в выработке этого гормона часто связаны с депрессией, тревогой и аутизмом.
"Наш мозг работает круглосуточно, а значит, нуждается в качественном топливе. Полезная еда — это не просто питание, а инвестиция в настроение и ясность ума", — подчёркивает Евгения Пименова.
Микробиом каждого человека уникален и состоит из трёх основных типов — Bacteroides, Prevotella и Ruminococcus. Эти так называемые энтеротипы формируют пищевые привычки и частично влияют на психическое здоровье.
Исследование в Корее показало: у людей с преобладанием бактерий Prevotella отмечалось больше положительных эмоций и разнообразие микробов, тогда как у носителей Bacteroides таких связей не выявлено.
Другой эксперимент на пожилых близнецах доказал, что приём пребиотиков (инулина и фруктоолигосахаридов) в течение 12 недель улучшает результаты когнитивных тестов. Учёные предполагают, что питание может оказывать прямое влияние на работу мозга через микробиоту.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Автономная нервная сеть кишечника
|Регулирует пищеварение и выработку нейромедиаторов
|Может давать сбои при стрессах и нарушении микробиома
|Влияние микробиоты
|Улучшает обмен веществ, поддерживает настроение
|При дисбиозе повышается тревожность и утомляемость
|Серотонин кишечника
|Способствует эмоциональной стабильности
|Его избыток или дефицит связан с депрессией и раздражительностью
|Пробиотики и пребиотики
|Поддерживают баланс микрофлоры
|Подходят не всем, требуют индивидуального подбора
|Связь с питанием
|Помогает управлять стрессом и когнитивными функциями
|Избыточное употребление сахара и фастфуда разрушает баланс
После стрессовых событий многие ощущают спазмы в животе. Это результат нарушения баланса в оси кишечник-мозг. Медики называют такие состояния заболеваниями кишечно-мозгового взаимодействия (DGBI). К ним относятся более 30 нарушений, включая синдром раздражённого кишечника (СРК).
"Синдром раздражённого кишечника — не надуманная болезнь, а результат сбоя в работе кишечно-мозговой оси", — отмечает Евгения Пименова.
Для СРК характерны боль, вздутие, чередование запора и диареи, особенно после эмоциональных нагрузок. Лечение требует комплексного подхода — не только диеты, но и когнитивных практик, психотерапии и управления стрессом.
В разных культурах связь между кишечником и эмоциями выражают по-разному: французы говорят "иметь страх в животе", немцы — "иметь чувство живота", а русское "медвежья болезнь" тоже описывает психосоматическую реакцию кишечника на стресс.
• Ошибка: игнорировать психосоматическую природу кишечных расстройств.
Последствие: хронические боли, нарушение пищеварения.
Альтернатива: подключать психолога и техники релаксации наряду с диетой.
• Ошибка: бездумно принимать пробиотики.
Последствие: разбалансировка микрофлоры и вздутие.
Альтернатива: анализ микробиоты и подбор пребиотиков под контролем специалиста.
• Ошибка: питаться однообразно и употреблять фастфуд.
Последствие: уменьшение разнообразия микробов, снижение когнитивных функций.
Альтернатива: средиземноморская диета, богатая клетчаткой и ферментированными продуктами.
• Ошибка: подавлять стресс, не устраняя его источник.
Последствие: психосоматические боли, синдром раздражённого кишечника.
Альтернатива: осознанное управление стрессом — йога, медитация, дыхательные практики.
|Миф
|Правда
|Кишечник занимается только пищеварением
|он участвует в выработке нейромедиаторов и влияет на настроение
|Пробиотики одинаково полезны всем
|микробиом каждого человека уникален, требуется индивидуальный подбор
|Серотонин вырабатывается только в мозге
|до 90% серотонина образуется в кишечнике
|Болезни кишечника — это всегда диета и лекарства
|нередко эффективнее помогают когнитивные практики и снижение стресса
|Мозг контролирует кишечник в одностороннем порядке
|кишечник активно влияет на мозг, эмоции и когнитивные процессы
Как улучшить работу кишечно-мозговой оси?
Сбалансировать питание, включить клетчатку, ферментированные продукты, уменьшить стресс и наладить режим сна.
Какие продукты полезны для микробиоты?
Йогурты с живыми культурами, кефир, кимчи, капуста, яблоки, овсянка и продукты с инулином.
Можно ли определить тип микробиоты?
Да, с помощью 16S рРНК-секвенирования — метода, который выявляет преобладающие бактерии и помогает подобрать питание.
Как стресс влияет на кишечник?
Повышает выработку гормонов, нарушающих перистальтику, вызывает спазмы и боли.
Стоит ли обращаться к психотерапевту при проблемах с кишечником?
Да, при функциональных нарушениях психотерапия часто эффективнее лекарств, помогая снизить уровень тревоги и восстановить баланс
Кишечник может многое рассказать о состоянии психики. Его сигналы — не случайные: через микробиоту и нервные сети он отражает внутренние эмоции. Если наладить питание, снизить стресс и заботиться о микрофлоре, можно улучшить не только пищеварение, но и настроение, сон и концентрацию.
Наш "второй мозг" — это мудрый советчик, и, возможно, он знает о нас больше, чем мы сами.
