Когда вода становится лекарством: как плавание заменяет фитнес, медитацию и массаж

Здоровье

Плавание — одно из самых естественных и безопасных движений для человека. Оно одновременно расслабляет, закаляет и тренирует мышцы. Вода поддерживает тело, снижает нагрузку на суставы и позвоночник, поэтому этот вид активности подходит почти каждому. Но чтобы плавание действительно приносило пользу, важно знать, кому оно показано, как правильно заниматься и в каких случаях лучше воздержаться.

Современный минималистичный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный минималистичный бассейн

Кому показано плавание

Плавание подходит всем — от малышей до пожилых людей. Но особенно оно полезно для:

  • людей с заболеваниями позвоночника - остеохондрозом, сколиозом, радикулитом;

  • тех, кто восстанавливается после травм (переломов, растяжений, вывихов);

  • пациентов с лишним весом - вода снижает давление на суставы и помогает сжигать калории;

  • людей с варикозом и проблемами венозного оттока;

  • офисных работников, ведущих сидячий образ жизни;

  • детей с особенностями развития и нарушениями моторики.

"Плавание — это терапия без таблеток: укрепляет мышцы, восстанавливает осанку и возвращает спокойствие уму", — говорит инструктор по гидрореабилитации Екатерина Лебедева.

При регулярных тренировках уже через месяц заметны результаты: исчезает чувство зажатости, мышцы становятся крепче, а стресс — слабее.

Как плавание действует на организм

Польза для тела

  • Развивает мышцы. При движении в воде работают почти все группы мышц, особенно спина, руки и пресс. Формируется естественный мышечный корсет, уменьшается нагрузка на позвоночник.

  • Улучшает кровообращение. Активизируется работа сердца, сосуды становятся эластичнее, снижается риск гипертонии.

  • Ускоряет обмен веществ. Плавание способствует нормализации веса и улучшает работу пищеварения.

  • Укрепляет суставы. Вода снижает давление на связки и хрящи, облегчая движения.

Польза для психики

Плавание помогает справиться с тревогой, депрессией и стрессом. Во время нахождения в воде вырабатываются эндорфины, а ритмичные движения и дыхание способствуют расслаблению и улучшению сна.

Плавание для женщин

Для женщин плавание особенно ценно:

  • улучшает кровообращение в малом тазу, снижая риск гинекологических заболеваний;

  • помогает стабилизировать менструальный цикл и уменьшить симптомы ПМС;

  • способствует борьбе с целлюлитом и укреплению кожи;

  • укрепляет мышцы пресса и спины, что особенно полезно после родов.

Плавание для мужчин

Мужчины, регулярно посещающие бассейн, отмечают:

  • повышение выносливости и силы;

  • улучшение потенции и состояния репродуктивной системы;

  • формирование гармоничного рельефа тела без перегрузок;

  • снижение стресса после рабочего дня.

Плавание для детей

Дети, которые плавают с раннего возраста, развиваются физически и эмоционально гармоничнее.

  • укрепляется иммунитет и дыхательная система;

  • улучшается осанка и координация движений;

  • повышается концентрация внимания и уверенность в себе;

  • ребёнок учится самоконтролю и дисциплине.

Возможный вред и предосторожности

Хотя плавание безопасно, некоторые риски всё же есть:

  • переутомление при чрезмерной нагрузке — особенно у спортсменов;

  • инфекции кожи и ушей при купании в грязной воде;

  • повышенное содержание хлора в бассейнах, из-за чего страдают кожа и волосы;

  • риск переохлаждения после купания — выходить из воды следует только после полного вытирания и в сухой одежде.

Пациентам с заболеваниями сердца, бронхиальной астмой и гипертонией важно проконсультироваться с врачом перед началом тренировок.

Противопоказания к плаванию

Временные:

  • простуда и лихорадка;

  • воспаления кожи, грибок, лишай;

  • свежие раны, швы;

  • диарея или инфекции мочеполовой системы.

Постоянные:

  • эпилепсия;

  • тяжёлые пороки сердца;

  • инсулинозависимый диабет;

  • неизлечимые кожные болезни.

Советы шаг за шагом: как плавать с пользой

  1. Выбирайте подходящую температуру воды. Для взрослых — не ниже 19 °C, для детей и пожилых — от 22 °C.

  2. Разминайтесь перед заплывом. Это предотвратит судороги.

  3. Следите за самочувствием. Делайте перерыв каждые 10-15 минут, особенно если чувствуете усталость.

  4. Регулярность — ключ. Оптимальный режим — 2-4 раза в неделю по 30-40 минут.

  5. После плавания принимайте душ, вытирайте волосы и избегайте сквозняков.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: плавать натощак или сразу после еды.
    Последствие: головокружение, слабость.
    Альтернатива: лёгкий перекус за 1-1,5 часа до тренировки.

  • Ошибка: купание в холодной воде.
    Последствие: простуда и воспаления.
    Альтернатива: купаться при комфортной температуре и не более 15 минут в прохладной воде.

  • Ошибка: игнорировать усталость.
    Последствие: перенапряжение мышц и травмы.
    Альтернатива: плавать в щадящем режиме с отдыхом.

Витамины и поддержка организма

При регулярных занятиях плаванием полезны витаминно-минеральные комплексы:

  • Кальций-D3 Никомед - укрепляет кости и мышцы;

  • Берокка Плюс - восполняет запасы витаминов группы B и минералов;

  • Магне B6 - поддерживает работу сердца и снижает стресс;

  • Супрадин - повышает выносливость и энергию.

При болях после тренировок помогут Вольтарен Эмульгель или Нурофен Экспресс, но только после консультации врача.

FAQ

Как часто нужно плавать для результата?
Достаточно 2-3 занятий в неделю по 30-40 минут, чтобы укрепить мышцы и снизить стресс.

Что полезнее — бассейн или море?
Бассейн безопаснее по температуре и контролю чистоты, а море закаливает и улучшает кровообращение.

Можно ли плавать беременным?
Да, если нет медицинских противопоказаний. Вода снимает нагрузку со спины и ног.

Мифы и правда

Миф: плавание полностью заменяет спортзал.
Правда: оно укрепляет тело, но не развивает силу и массу, как силовые тренировки.

Миф: чем дольше плаваешь, тем лучше.
Правда: длительное пребывание в воде приводит к переутомлению.

Миф: плавание закаливает при любой температуре.
Правда: холодная вода без подготовки может вызвать переохлаждение.

Интересные факты

  • Во время плавания человек сжигает до 500 калорий в час.

  • В воде нагрузка на суставы уменьшается в 6 раз по сравнению с бегом.

  • Люди, регулярно плавающие, живут в среднем на 7 лет дольше.

Плавание — универсальное средство для здоровья, настроения и красоты. Оно развивает тело без насилия, укрепляет сердце, снижает стресс и возвращает уверенность в движении. Главное — слушайте своё тело и получайте удовольствие от каждого заплыва.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
