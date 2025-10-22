Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покалывает в груди — не всегда сердце: врач объяснил, когда не стоит паниковать
Цвет, который выглядит утончённо: этой осенью он вытеснил классику и стал символом нового шика
Беспилотное такси не увидело школьный автобус — если завтра не заметит пешехода
Простое поглаживание превращается в пытку: почему кошки не прощают касаний носа
Десерт без чувства вины: как яблоки превращаются в хрустящее лакомство, которое можно съесть ночью
Налоговые войны: бизнес проиграл споры на миллиарды рублей в судах
Когда вся страна тайно ищет путёвки: неожиданное время пика туристических запросов
Эти бытовые мелочи экономят часы уборки: и возвращают вам время на жизнь, а не на швабру
Сад отцвёл, но всё только начинается: ошибка этих недель решит судьбу урожая

Сезонная перезагрузка организма: как укрепить защиту, когда природа работает против

0:47
Здоровье

Иммунная система — это мощная и сложная защита, которая круглосуточно охраняет наш организм от вирусов, бактерий и токсинов. Она также выявляет и уничтожает мутировавшие клетки, препятствуя развитию опухолей. Но, как и любая система, иммунитет подвержен влиянию внешних факторов, в том числе сезонных. Учёные доказали: около четверти генов в организме человека работают по "сезонному" принципу, и именно зимой активность воспалительных генов достигает пика.

Иммунитет против вирусов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет против вирусов

Почему иммунитет ослабевает зимой

Зимняя пора — время контрастов: уютные вечера и морозные прогулки соседствуют с пиком простудных заболеваний. Основные причины сезонного спада иммунитета:

  • Переохлаждение — сосуды сужаются, слизистые пересыхают, микробы легко проникают в организм.

  • Дефицит витаминов — особенно C, D и группы B.

  • Сухой воздух из-за отопления — слизистые теряют защитные свойства.

  • Скученность людей в помещениях и транспорте — инфекции распространяются быстрее.

Болезни, активизирующиеся зимой

  • ОРВИ и грипп. Самые распространённые "зимние спутники".

  • Бронхиальная астма. Морозный воздух вызывает спазм бронхов и усиливает кашель.

  • Заболевания мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит). Переохлаждение и мода на лёгкую одежду часто становятся их причиной.

  • Аллергии. Включённое отопление повышает количество пыли и плесени, провоцируя аллергические реакции. Отдельный тип — аллергия на холод, проявляющаяся зудом и волдырями.

"Иммунитет зимой работает на пределе. Чтобы не заболеть, ему нужна поддержка — движение, витамины и достаток свежего воздуха", — поясняет иммунолог Ирина Гордеева.

Весенний стресс для организма

Весна приносит тепло и солнце, но также и гиповитаминоз. После зимы организм ослаблен, а резкие перепады температур между днём и ночью приводят к частым простудам. Весной также обостряются аллергии на пыльцу и пыль.

Симптомы нехватки витаминов: ломкость ногтей и волос, кровоточивость дёсен, утомляемость. Весной особенно важны фрукты, зелень, морепродукты и витамины группы B.

Летние опасности для иммунитета

Летом, казалось бы, все условия для здоровья, но и здесь иммунитет может дать сбой. Причины:

  • Резкие перепады температур между жарой на улице и холодом кондиционеров.

  • Потеря минералов из-за повышенного потоотделения.

  • Резкая смена климата при путешествиях, особенно на море.

Чтобы избежать проблем, пейте достаточно воды, восполняйте электролиты, не злоупотребляйте холодными напитками и мороженым.

Осенняя перестройка

Осень — время адаптации. Учёба, работа, стресс и короткий световой день влияют на гормональный фон. Снижается выработка серотонина и мелатонина, что вызывает апатию, сонливость и снижение иммунитета.

Также осенью активизируются вирусы. Люди чаще проводят время в помещениях, и инфекции распространяются быстрее. Поэтому именно осенью важно пройти вакцинацию от гриппа и начать приём витаминов.

Как укрепить иммунитет в сезон простуд

Чтобы поддерживать защитные силы организма, необходим комплексный подход.

  • Сбалансированное питание. Включайте в рацион рыбу, яйца, мёд, орехи, фрукты и овощи.

  • Достаток воды. Из-за отопления воздух становится сухим, поэтому важно пить не менее 1,5-2 л жидкости в день.

  • Физическая активность. Умеренные нагрузки повышают уровень иммунных клеток и эндорфинов.

  • Контроль хронических заболеваний. Особенно астмы и аллергий.

  • Полноценный сон. Недосып снижает выработку антител.

  • Позитивный настрой. Стресс — главный враг иммунной системы.

Полезная привычка — зимние прогулки

Катайтесь на лыжах, санках, больше времени проводите на свежем воздухе. Естественное освещение помогает организму вырабатывать витамин D и поддерживать гормональный баланс.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: чрезмерный приём витаминов "для профилактики".
    Последствие: гипервитаминоз и нарушение обмена веществ.
    Альтернатива: анализ крови на витамины и приём по рекомендации врача.

  • Ошибка: игнорировать первые симптомы болезни.
    Последствие: осложнения и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: своевременный визит к врачу и лёгкий режим в первые дни недомогания.

  • Ошибка: одеваться не по погоде.
    Последствие: переохлаждение и цистит.
    Альтернатива: многослойная одежда и защита поясницы.

Витамины и добавки для поддержки иммунитета

Средство Действие
Витамин D3, 2000 МЕ Укрепляет иммунитет, кости и нервную систему
Витамин C, 500 мг Повышает устойчивость к инфекциям, укрепляет сосуды
Беррока Плюс Содержит витамины группы B, C, кальций, магний, цинк
Комплекс от A до Zn Источник витаминов Е, С, D3, фолиевой кислоты, микроэлементов

Принимать витамины стоит только после консультации с врачом — он подберёт оптимальную дозировку и курс.

FAQ

Почему зимой мы чаще болеем?
Из-за сухого воздуха, скученности людей и снижения уровня витаминов в организме.

Можно ли укрепить иммунитет без препаратов?
Да — с помощью правильного питания, закаливания и физической активности.

Стоит ли пить витамины постоянно?
Нет, профилактические курсы лучше проводить 2-3 раза в год под контролем врача.

Мифы и правда

Миф: холод сам по себе вызывает простуду.
Правда: переохлаждение лишь снижает защиту организма, но болезнь вызывают вирусы.

Миф: чеснок и лук полностью защищают от вирусов.
Правда: они укрепляют иммунитет, но не заменяют гигиену и профилактику.

Миф: витамины могут заменить полноценное питание.
Правда: добавки эффективны только как дополнение к здоровому рациону.

Интересные факты

  • Иммунитет работает даже во сне — ночью активно вырабатываются защитные клетки.

  • Зимой уровень витамина D в организме снижается на 50 %.

  • Смех повышает активность иммунных клеток на 20 %.

Забота о здоровье — не сезонная мода, а постоянная привычка. Укрепляйте организм круглый год, слушайте своё тело и помните: сильный иммунитет начинается с осознанного отношения к себе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Последние материалы
Десерт без чувства вины: как яблоки превращаются в хрустящее лакомство, которое можно съесть ночью
Простое поглаживание превращается в пытку: почему кошки не прощают касаний носа
Налоговые войны: бизнес проиграл споры на миллиарды рублей в судах
Когда вся страна тайно ищет путёвки: неожиданное время пика туристических запросов
Эти бытовые мелочи экономят часы уборки: и возвращают вам время на жизнь, а не на швабру
Сад отцвёл, но всё только начинается: ошибка этих недель решит судьбу урожая
Арктика парит над землёй: российские инженеры придумали дом, который не боится вечной мерзлоты
Сезонная перезагрузка организма: как укрепить защиту, когда природа работает против
Кафе без вывески, меню и очередей: как туристы находят самые вкусные места
Один щелчок — и дом в пепле: старая бытовая техника таит опасность, о которой никто не догадывается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.