Сезонная перезагрузка организма: как укрепить защиту, когда природа работает против

Иммунная система — это мощная и сложная защита, которая круглосуточно охраняет наш организм от вирусов, бактерий и токсинов. Она также выявляет и уничтожает мутировавшие клетки, препятствуя развитию опухолей. Но, как и любая система, иммунитет подвержен влиянию внешних факторов, в том числе сезонных. Учёные доказали: около четверти генов в организме человека работают по "сезонному" принципу, и именно зимой активность воспалительных генов достигает пика.
Зимняя пора — время контрастов: уютные вечера и морозные прогулки соседствуют с пиком простудных заболеваний. Основные причины сезонного спада иммунитета:
Переохлаждение — сосуды сужаются, слизистые пересыхают, микробы легко проникают в организм.
Дефицит витаминов — особенно C, D и группы B.
Сухой воздух из-за отопления — слизистые теряют защитные свойства.
Скученность людей в помещениях и транспорте — инфекции распространяются быстрее.
ОРВИ и грипп. Самые распространённые "зимние спутники".
Бронхиальная астма. Морозный воздух вызывает спазм бронхов и усиливает кашель.
Заболевания мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит). Переохлаждение и мода на лёгкую одежду часто становятся их причиной.
Аллергии. Включённое отопление повышает количество пыли и плесени, провоцируя аллергические реакции. Отдельный тип — аллергия на холод, проявляющаяся зудом и волдырями.
"Иммунитет зимой работает на пределе. Чтобы не заболеть, ему нужна поддержка — движение, витамины и достаток свежего воздуха", — поясняет иммунолог Ирина Гордеева.
Весна приносит тепло и солнце, но также и гиповитаминоз. После зимы организм ослаблен, а резкие перепады температур между днём и ночью приводят к частым простудам. Весной также обостряются аллергии на пыльцу и пыль.
Симптомы нехватки витаминов: ломкость ногтей и волос, кровоточивость дёсен, утомляемость. Весной особенно важны фрукты, зелень, морепродукты и витамины группы B.
Летом, казалось бы, все условия для здоровья, но и здесь иммунитет может дать сбой. Причины:
Резкие перепады температур между жарой на улице и холодом кондиционеров.
Потеря минералов из-за повышенного потоотделения.
Резкая смена климата при путешествиях, особенно на море.
Чтобы избежать проблем, пейте достаточно воды, восполняйте электролиты, не злоупотребляйте холодными напитками и мороженым.
Осень — время адаптации. Учёба, работа, стресс и короткий световой день влияют на гормональный фон. Снижается выработка серотонина и мелатонина, что вызывает апатию, сонливость и снижение иммунитета.
Также осенью активизируются вирусы. Люди чаще проводят время в помещениях, и инфекции распространяются быстрее. Поэтому именно осенью важно пройти вакцинацию от гриппа и начать приём витаминов.
Чтобы поддерживать защитные силы организма, необходим комплексный подход.
Сбалансированное питание. Включайте в рацион рыбу, яйца, мёд, орехи, фрукты и овощи.
Достаток воды. Из-за отопления воздух становится сухим, поэтому важно пить не менее 1,5-2 л жидкости в день.
Физическая активность. Умеренные нагрузки повышают уровень иммунных клеток и эндорфинов.
Контроль хронических заболеваний. Особенно астмы и аллергий.
Полноценный сон. Недосып снижает выработку антител.
Позитивный настрой. Стресс — главный враг иммунной системы.
Катайтесь на лыжах, санках, больше времени проводите на свежем воздухе. Естественное освещение помогает организму вырабатывать витамин D и поддерживать гормональный баланс.
Ошибка: чрезмерный приём витаминов "для профилактики".
Последствие: гипервитаминоз и нарушение обмена веществ.
Альтернатива: анализ крови на витамины и приём по рекомендации врача.
Ошибка: игнорировать первые симптомы болезни.
Последствие: осложнения и ослабление иммунитета.
Альтернатива: своевременный визит к врачу и лёгкий режим в первые дни недомогания.
Ошибка: одеваться не по погоде.
Последствие: переохлаждение и цистит.
Альтернатива: многослойная одежда и защита поясницы.
|Средство
|Действие
|Витамин D3, 2000 МЕ
|Укрепляет иммунитет, кости и нервную систему
|Витамин C, 500 мг
|Повышает устойчивость к инфекциям, укрепляет сосуды
|Беррока Плюс
|Содержит витамины группы B, C, кальций, магний, цинк
|Комплекс от A до Zn
|Источник витаминов Е, С, D3, фолиевой кислоты, микроэлементов
Принимать витамины стоит только после консультации с врачом — он подберёт оптимальную дозировку и курс.
Почему зимой мы чаще болеем?
Из-за сухого воздуха, скученности людей и снижения уровня витаминов в организме.
Можно ли укрепить иммунитет без препаратов?
Да — с помощью правильного питания, закаливания и физической активности.
Стоит ли пить витамины постоянно?
Нет, профилактические курсы лучше проводить 2-3 раза в год под контролем врача.
Миф: холод сам по себе вызывает простуду.
Правда: переохлаждение лишь снижает защиту организма, но болезнь вызывают вирусы.
Миф: чеснок и лук полностью защищают от вирусов.
Правда: они укрепляют иммунитет, но не заменяют гигиену и профилактику.
Миф: витамины могут заменить полноценное питание.
Правда: добавки эффективны только как дополнение к здоровому рациону.
Иммунитет работает даже во сне — ночью активно вырабатываются защитные клетки.
Зимой уровень витамина D в организме снижается на 50 %.
Смех повышает активность иммунных клеток на 20 %.
Забота о здоровье — не сезонная мода, а постоянная привычка. Укрепляйте организм круглый год, слушайте своё тело и помните: сильный иммунитет начинается с осознанного отношения к себе.
