Сезонная перезагрузка организма: как укрепить защиту, когда природа работает против

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунная система — это мощная и сложная защита, которая круглосуточно охраняет наш организм от вирусов, бактерий и токсинов. Она также выявляет и уничтожает мутировавшие клетки, препятствуя развитию опухолей. Но, как и любая система, иммунитет подвержен влиянию внешних факторов, в том числе сезонных. Учёные доказали: около четверти генов в организме человека работают по "сезонному" принципу, и именно зимой активность воспалительных генов достигает пика.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Иммунитет против вирусов

Почему иммунитет ослабевает зимой

Зимняя пора — время контрастов: уютные вечера и морозные прогулки соседствуют с пиком простудных заболеваний. Основные причины сезонного спада иммунитета:

Переохлаждение — сосуды сужаются, слизистые пересыхают, микробы легко проникают в организм.

Дефицит витаминов — особенно C, D и группы B.

Сухой воздух из-за отопления — слизистые теряют защитные свойства.

Скученность людей в помещениях и транспорте — инфекции распространяются быстрее.

Болезни, активизирующиеся зимой

ОРВИ и грипп. Самые распространённые "зимние спутники".

Бронхиальная астма. Морозный воздух вызывает спазм бронхов и усиливает кашель.

Заболевания мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит). Переохлаждение и мода на лёгкую одежду часто становятся их причиной.

Аллергии. Включённое отопление повышает количество пыли и плесени, провоцируя аллергические реакции. Отдельный тип — аллергия на холод, проявляющаяся зудом и волдырями.

"Иммунитет зимой работает на пределе. Чтобы не заболеть, ему нужна поддержка — движение, витамины и достаток свежего воздуха", — поясняет иммунолог Ирина Гордеева.

Весенний стресс для организма

Весна приносит тепло и солнце, но также и гиповитаминоз. После зимы организм ослаблен, а резкие перепады температур между днём и ночью приводят к частым простудам. Весной также обостряются аллергии на пыльцу и пыль.

Симптомы нехватки витаминов: ломкость ногтей и волос, кровоточивость дёсен, утомляемость. Весной особенно важны фрукты, зелень, морепродукты и витамины группы B.

Летние опасности для иммунитета

Летом, казалось бы, все условия для здоровья, но и здесь иммунитет может дать сбой. Причины:

Резкие перепады температур между жарой на улице и холодом кондиционеров.

Потеря минералов из-за повышенного потоотделения.

Резкая смена климата при путешествиях, особенно на море.

Чтобы избежать проблем, пейте достаточно воды, восполняйте электролиты, не злоупотребляйте холодными напитками и мороженым.

Осенняя перестройка

Осень — время адаптации. Учёба, работа, стресс и короткий световой день влияют на гормональный фон. Снижается выработка серотонина и мелатонина, что вызывает апатию, сонливость и снижение иммунитета.

Также осенью активизируются вирусы. Люди чаще проводят время в помещениях, и инфекции распространяются быстрее. Поэтому именно осенью важно пройти вакцинацию от гриппа и начать приём витаминов.

Как укрепить иммунитет в сезон простуд

Чтобы поддерживать защитные силы организма, необходим комплексный подход.

Сбалансированное питание. Включайте в рацион рыбу, яйца, мёд, орехи, фрукты и овощи.

Достаток воды. Из-за отопления воздух становится сухим, поэтому важно пить не менее 1,5-2 л жидкости в день.

Физическая активность. Умеренные нагрузки повышают уровень иммунных клеток и эндорфинов.

Контроль хронических заболеваний. Особенно астмы и аллергий.

Полноценный сон. Недосып снижает выработку антител.

Позитивный настрой. Стресс — главный враг иммунной системы.

Полезная привычка — зимние прогулки

Катайтесь на лыжах, санках, больше времени проводите на свежем воздухе. Естественное освещение помогает организму вырабатывать витамин D и поддерживать гормональный баланс.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: чрезмерный приём витаминов "для профилактики".

Последствие: гипервитаминоз и нарушение обмена веществ.

Альтернатива: анализ крови на витамины и приём по рекомендации врача.

Ошибка: игнорировать первые симптомы болезни.

Последствие: осложнения и ослабление иммунитета.

Альтернатива: своевременный визит к врачу и лёгкий режим в первые дни недомогания.

Ошибка: одеваться не по погоде.

Последствие: переохлаждение и цистит.

Альтернатива: многослойная одежда и защита поясницы.

Витамины и добавки для поддержки иммунитета

Средство Действие Витамин D3, 2000 МЕ Укрепляет иммунитет, кости и нервную систему Витамин C, 500 мг Повышает устойчивость к инфекциям, укрепляет сосуды Беррока Плюс Содержит витамины группы B, C, кальций, магний, цинк Комплекс от A до Zn Источник витаминов Е, С, D3, фолиевой кислоты, микроэлементов

Принимать витамины стоит только после консультации с врачом — он подберёт оптимальную дозировку и курс.

FAQ

Почему зимой мы чаще болеем?

Из-за сухого воздуха, скученности людей и снижения уровня витаминов в организме.

Можно ли укрепить иммунитет без препаратов?

Да — с помощью правильного питания, закаливания и физической активности.

Стоит ли пить витамины постоянно?

Нет, профилактические курсы лучше проводить 2-3 раза в год под контролем врача.

Мифы и правда

Миф: холод сам по себе вызывает простуду.

Правда: переохлаждение лишь снижает защиту организма, но болезнь вызывают вирусы.

Миф: чеснок и лук полностью защищают от вирусов.

Правда: они укрепляют иммунитет, но не заменяют гигиену и профилактику.

Миф: витамины могут заменить полноценное питание.

Правда: добавки эффективны только как дополнение к здоровому рациону.

Интересные факты

Иммунитет работает даже во сне — ночью активно вырабатываются защитные клетки.

Зимой уровень витамина D в организме снижается на 50 %.

Смех повышает активность иммунных клеток на 20 %.

Забота о здоровье — не сезонная мода, а постоянная привычка. Укрепляйте организм круглый год, слушайте своё тело и помните: сильный иммунитет начинается с осознанного отношения к себе.