Сладкая ломка: почему отказаться от сахара так же сложно, как бросить курить

Многие привыкли считать, что главный враг сосудов — жирная пища. Однако, как предупреждает кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Стойко, настоящая угроза для сердца и сосудов скрывается в повседневных сладостях.
"Весь добавленный сахар приводит к воспалению и окислительному стрессу", — отметила кардиолог Ольга Стойко.
На первый взгляд кажется, что сахар — просто источник энергии. Но когда его становится слишком много, организм реагирует агрессивно. Каждая молекула сахара удерживает четыре молекулы воды, и именно поэтому у людей, злоупотребляющих сладким, нередко повышается артериальное давление.
Избыток сахара заставляет печень работать с перегрузкой. Она начинает активно вырабатывать жиры, которые оседают на стенках сосудов, образуя опасные холестериновые бляшки.
Особенно опасно то, что даже при нормальном уровне холестерина сосуды могут быть повреждены. Сладости и быстрые углеводы вызывают воспаление внутренней оболочки сосудов — эндотелия. Когда она разрушается, холестерин, даже в "норме", быстрее прикрепляется к стенкам артерий, создавая основу для атеросклероза и тромбоза.
В группе риска — привычные продукты, которые многие считают безвредными:
Белый хлеб и булочки.
Газированные напитки и соки с сахаром.
Конфеты, печенье, батончики.
Подслащённые йогурты и десерты.
Даже небольшие дозы сахара, употребляемые ежедневно, создают хроническое воспаление и повышают вязкость крови. В результате сердце работает с перегрузкой, а сосуды становятся менее эластичными.
Чтобы защитить сердце, врач советует отказаться от "пустых" углеводов и перейти на продукты с низким гликемическим индексом:
Овощи и несладкие фрукты.
Цельнозерновые крупы, которые варятся не менее 20 минут.
Хлеб грубого помола.
Макароны из пшеницы твёрдых сортов.
Бобовые — фасоль, чечевица, нут.
"Надо добавить в рацион фасоль, чечевицу, белок", — пояснила кардиолог Ольга Стойко.
Ошибка: ежедневный чай с сахаром, сладкие перекусы и газировка.
Последствие: повышение давления, густая кровь, повреждение эндотелия сосудов.
Альтернатива: несладкие напитки, травяные чаи, вода с лимоном, горький шоколад (до 20 г в день).
Резкий отказ может вызвать ломку — усталость, раздражительность и тягу к сладкому. Чтобы избежать этого, нужно снижать количество сахара постепенно. Через 2-3 недели рецепторы вкуса адаптируются, и натуральные продукты начинают казаться слаще.
Кардиологи отмечают: снижение потребления сахара — один из самых действенных способов профилактики гипертонии и ишемической болезни сердца, сообщает "Царьград".
|Параметр
|Простые углеводы (сахар, выпечка)
|Сложные углеводы (овощи, крупы)
|Скорость усвоения
|Быстрая, вызывает скачки глюкозы
|Медленная, равномерная энергия
|Воздействие на сосуды
|Повреждает эндотелий, повышает давление
|Укрепляет сосудистые стенки
|Энергетический эффект
|Кратковременный
|Долговременный
|Влияние на печень
|Стимулирует выработку жиров
|Поддерживает нормальный обмен
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение состояния сосудов
|Первые недели возможен упадок сил
|Снижение давления и холестерина
|Потребуется время на перестройку питания
|Стабилизация уровня глюкозы
|Возможны лёгкие головные боли
|Повышение энергии и концентрации
|Нужно следить за балансом белков и жиров
Как быстро нормализуется холестерин после отказа от сахара?
Изменения заметны уже через 2-3 недели: снижается уровень "плохого" холестерина, улучшается состояние сосудов.
Можно ли заменить сахар мёдом?
Мёд — натуральный, но также состоит из простых сахаров. Использовать можно в умеренных количествах — не более одной чайной ложки в день.
Что выбрать для сладости без вреда?
Фрукты, ягоды, натуральные подсластители вроде стевии или эритрита.
Миф: Холестерин повышается только от жирной пищи.
Правда: Главный катализатор его синтеза — сахар, который активирует работу печени.
Миф: Если анализы в норме, сердце здорово.
Правда: Повреждённый эндотелий притягивает холестерин даже при нормальных показателях.
Миф: Можно есть сладости, если заниматься спортом.
Правда: Физическая активность помогает, но не нейтрализует полностью вред от сахара.
Сладкие напитки вызывают привыкание, сравнимое с действием никотина.
Уменьшение сахара в рационе на 25% уже через месяц снижает риск гипертонии.
При длительном избытке сахара страдает не только сердце, но и мозг — ухудшается память и концентрация.
До середины XX века средний человек потреблял около 15 кг сахара в год. Сегодня этот показатель превышает 40 кг. Рост сердечно-сосудистых заболеваний совпал с массовым распространением сладких напитков и полуфабрикатов.
Сахар — не просто калория, а биохимический раздражитель. Уменьшив его количество, можно реально продлить жизнь своим сосудам и сердцу.
