Дагестан атакует вейпы: первая ласточка или начало новой эры без никотина

Дагестан может стать первым регионом России, где официально запретят продажу вейпов. С соответствующей инициативой выступил глава республики Сергей Меликов, направив предложение в Государственную думу. По его мнению, подобная мера поможет сократить заболеваемость, связанную с употреблением никотинсодержащих устройств.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

Дагестан — пилотный регион против вейпов

Пресс-служба администрации Меликова сообщила, что глава региона предложил включить республику в число пилотных субъектов, где будет проведён эксперимент по ограничению розничной продажи вейпов и электронных сигарет.

"Прошу определить Республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств", — отметил глава республики Сергей Меликов.

Он подчеркнул, что борьба с вейпами особенно актуальна для молодёжи — именно подростки чаще всего становятся потребителями подобных устройств, считая их безвредной альтернативой сигаретам.

Поддержка инициативы на федеральном уровне

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею предоставить регионам право самостоятельно вводить ограничения на продажу вейпов. Это открыло путь для проведения региональных экспериментов, и Дагестан может стать одним из первых участников.

Законодательные инициативы

Ещё летом в Госдуму внесли пакет законопроектов, предусматривающих полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Согласно инициативе, ограничение должно касаться как специализированных магазинов, так и онлайн-торговли.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что повышение цен на сигареты и алкоголь, как предлагает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не решит проблему. По его словам, важно не только повышать стоимость вредных товаров, но и развивать программы по формированию здорового образа жизни.

"У поклонников алкоголя и сигарет всегда найдётся альтернатива — более дешёвая. Вопросы здоровья повышением цен не решить", — подчеркнул Сергей Леонов.

Что это значит для жителей республики

Если Госдума одобрит предложение, продажа вейпов в Дагестане будет официально запрещена. Это может коснуться не только торговых точек, но и доставки из других регионов. Цель эксперимента — снизить уровень никотиновой зависимости и защитить несовершеннолетних от лёгкого доступа к электронным сигаретам.

Эксперты отмечают, что подобный шаг станет важным прецедентом: если результаты окажутся положительными, инициативу могут распространить на другие субъекты РФ.