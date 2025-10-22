Меланхолия под дождём: почему осенью даже самые сильные чувствуют упадок сил и что происходит с мозгом

6:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты объяснили, как смена сезонов влияет на настроение и что помогает сохранить ментальное равновесие

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя депрессия

Осень и психика: когда хандра становится болезнью

Наступление осени нередко влияет на эмоциональное состояние человека. Многие в этот период ощущают упадок сил, тревожность и апатию. По словам специалистов, это может быть проявлением сезонного аффективного расстройства (САР) — разновидности депрессии, связанной с изменением продолжительности светового дня.

Психолог Центра хронических болезней Golden Care Екатерина Кошелева отмечает, что с этим состоянием сталкиваются до 5% жителей планеты — примерно каждый двадцатый человек. Симптомы включают потерю интереса к привычным делам, сонливость, усиление аппетита и желание уединиться.

Когда осень особенно тяжела

Психоаналитик Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров поясняет, что рост обращений к психологам традиционно приходится на октябрь и ноябрь — время, когда снижается солнечная активность и усиливается темнота.

По его словам, легкие формы депрессии могут пройти самостоятельно, однако если угнетённое состояние длится более 4-5 дней, следует обратиться к специалисту.

"Главное — не путать временную осеннюю усталость с клинической депрессией. При длительном снижении настроения, нарушениях сна и аппетита нужно обратиться за помощью", — говорит эксперт.

Что происходит в организме

По данным психиатра клиники академика Ройтберга, кандидата медицинских наук Владимира Скавыша, уменьшение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина — веществ, регулирующих настроение, сон и биоритмы.

Дефицит света приводит к нарушению этих процессов, что может спровоцировать обострение депрессивных эпизодов, биполярного расстройства и даже шизофрении.

Также важную роль играют погодные факторы — низкое давление, частые дожди, серость, снижение социальной активности. Всё это усиливает чувство изоляции и тревожности.

Как помочь себе осенью

Чтобы минимизировать риск сезонной депрессии, врачи рекомендуют:

чаще гулять на свежем воздухе, особенно в светлое время суток;

поддерживать физическую активность;

следить за качеством сна и режимом дня;

искать источники положительных эмоций — встречи, искусство, путешествия;

использовать при необходимости светотерапию или витамин D по назначению врача.

"Осень — время не только эмоциональных спадов, но и вдохновения. Именно в это время года рождаются многие творческие идеи", — отмечает доцент ГУУ Наталья Косенкова.

Исторические факты

Ещё в XIX веке психиатры отмечали сезонность эмоциональных расстройств. В трудах Жана Эскироля (Франция) впервые описаны "меланхолии, связанные с зимой".

В 1984 году американский психиатр Норман Розенталь ввёл термин Seasonal Affective Disorder (SAD) и предложил метод светотерапии — лечение ярким искусственным светом.

Сегодня светотерапия признана официальным способом коррекции сезонной депрессии во многих странах, включая Канаду, Германию и Японию.

Три факта о влиянии осени на психику

При снижении освещённости организм вырабатывает больше мелатонина, что вызывает сонливость и снижение концентрации. Осенью у людей с хроническими заболеваниями усиливаются проявления тревоги и бессонницы, особенно при дефиците витамина D. Даже короткая 20-минутная прогулка при дневном свете способна улучшить настроение за счёт активации выработки серотонина.

Плюсы и минусы осени для ментального здоровья

Плюсы сезона Минусы сезона Время для восстановления, замедления ритма жизни Укороченный световой день, дефицит солнца Повод сосредоточиться на саморазвитии, чтении, творчестве Обострение хронических психических заболеваний Комфортный климат для прогулок и физической активности Эмоциональная нестабильность, апатия, переедание Возможность укрепить внутреннюю дисциплину Повышенная тревожность, нарушение сна

5 простых способов улучшить настроение осенью

1. Используйте светотерапию

Даже 20-30 минут под яркой лампой или возле окна утром помогают "перезапустить" биоритмы и снизить выработку мелатонина. Это один из самых эффективных способов борьбы с сезонной апатией.

2. Двигайтесь каждый день

Ходьба, плавание, танцы или йога повышают уровень серотонина и эндорфинов — естественных "гормонов счастья". Достаточно 30 минут умеренной активности, чтобы заметно улучшить настроение.

3. Пересмотрите питание

Осенью особенно важны продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, из которой синтезируется серотонин. Ешьте индейку, бананы, орехи, рыбу, цельнозерновые продукты и немного тёмного шоколада.

4. Поддерживайте социальные связи

Общение с близкими, встречи с друзьями и даже короткие разговоры с коллегами помогают снизить уровень тревоги и ощущение одиночества.

5. Спите правильно

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Недостаток сна усиливает стресс и снижает эмоциональную устойчивость.

Совет психиатров

Если, несмотря на все меры, апатия, тревога и бессонница не проходят более двух недель — не пытайтесь справиться самостоятельно, обратитесь за профессиональной помощью.

Осень — испытание для нервной системы, но и возможность перезагрузиться.

Регулярные прогулки, физическая активность, социальные контакты и внимание к собственным эмоциям помогают преодолеть "осеннюю хандру".

А если подавленность не проходит, важно не замыкаться в себе и обратиться к специалисту — современные методы терапии позволяют справиться с сезонными расстройствами без потери качества жизни.