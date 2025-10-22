Меланхолия под дождём: почему осенью даже самые сильные чувствуют упадок сил и что происходит с мозгом

Эксперты объяснили, как смена сезонов влияет на настроение и что помогает сохранить ментальное равновесие
Наступление осени нередко влияет на эмоциональное состояние человека. Многие в этот период ощущают упадок сил, тревожность и апатию. По словам специалистов, это может быть проявлением сезонного аффективного расстройства (САР) — разновидности депрессии, связанной с изменением продолжительности светового дня.
Психолог Центра хронических болезней Golden Care Екатерина Кошелева отмечает, что с этим состоянием сталкиваются до 5% жителей планеты — примерно каждый двадцатый человек. Симптомы включают потерю интереса к привычным делам, сонливость, усиление аппетита и желание уединиться.
Психоаналитик Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Андрей Кашкаров поясняет, что рост обращений к психологам традиционно приходится на октябрь и ноябрь — время, когда снижается солнечная активность и усиливается темнота.
По его словам, легкие формы депрессии могут пройти самостоятельно, однако если угнетённое состояние длится более 4-5 дней, следует обратиться к специалисту.
"Главное — не путать временную осеннюю усталость с клинической депрессией. При длительном снижении настроения, нарушениях сна и аппетита нужно обратиться за помощью", — говорит эксперт.
По данным психиатра клиники академика Ройтберга, кандидата медицинских наук Владимира Скавыша, уменьшение светового дня влияет на выработку серотонина и мелатонина — веществ, регулирующих настроение, сон и биоритмы.
Дефицит света приводит к нарушению этих процессов, что может спровоцировать обострение депрессивных эпизодов, биполярного расстройства и даже шизофрении.
Также важную роль играют погодные факторы — низкое давление, частые дожди, серость, снижение социальной активности. Всё это усиливает чувство изоляции и тревожности.
Чтобы минимизировать риск сезонной депрессии, врачи рекомендуют:
"Осень — время не только эмоциональных спадов, но и вдохновения. Именно в это время года рождаются многие творческие идеи", — отмечает доцент ГУУ Наталья Косенкова.
|Плюсы сезона
|Минусы сезона
|Время для восстановления, замедления ритма жизни
|Укороченный световой день, дефицит солнца
|Повод сосредоточиться на саморазвитии, чтении, творчестве
|Обострение хронических психических заболеваний
|Комфортный климат для прогулок и физической активности
|Эмоциональная нестабильность, апатия, переедание
|Возможность укрепить внутреннюю дисциплину
|Повышенная тревожность, нарушение сна
Даже 20-30 минут под яркой лампой или возле окна утром помогают "перезапустить" биоритмы и снизить выработку мелатонина. Это один из самых эффективных способов борьбы с сезонной апатией.
Ходьба, плавание, танцы или йога повышают уровень серотонина и эндорфинов — естественных "гормонов счастья". Достаточно 30 минут умеренной активности, чтобы заметно улучшить настроение.
Осенью особенно важны продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, из которой синтезируется серотонин. Ешьте индейку, бананы, орехи, рыбу, цельнозерновые продукты и немного тёмного шоколада.
Общение с близкими, встречи с друзьями и даже короткие разговоры с коллегами помогают снизить уровень тревоги и ощущение одиночества.
Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Недостаток сна усиливает стресс и снижает эмоциональную устойчивость.
Если, несмотря на все меры, апатия, тревога и бессонница не проходят более двух недель — не пытайтесь справиться самостоятельно, обратитесь за профессиональной помощью.
Осень — испытание для нервной системы, но и возможность перезагрузиться.
Регулярные прогулки, физическая активность, социальные контакты и внимание к собственным эмоциям помогают преодолеть "осеннюю хандру".
А если подавленность не проходит, важно не замыкаться в себе и обратиться к специалисту — современные методы терапии позволяют справиться с сезонными расстройствами без потери качества жизни.
