Без уколов и операций: ученые раскрыли лучший способ вернуть суставам подвижность и избавить от боли

Здоровье

Учёные из Китая проанализировали более 200 научных работ, охватывающих данные 15 тысяч пациентов с остеоартритом коленного сустава.

Задача исследования — определить, какие виды физических нагрузок наиболее эффективны для облегчения боли и сохранения подвижности без хирургического вмешательства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лечение артроза колена без операций

Результаты оказались однозначными: аэробные упражнения (ходьба, плавание, велосипед, лёгкий бег) показали лучшие результаты среди всех изученных методик.

"Регулярная аэробная активность не только безопасна, но и снижает боль, улучшает подвижность и даёт устойчивый эффект в долгосрочной перспективе", — отмечают авторы исследования.

Почему именно аэробные нагрузки работают лучше

Причина эффективности кроется в механизмах воздействия на сустав:

Улучшается кровообращение, питание хрящевой ткани.

Снижается воспаление, уменьшается отёчность.

Стабилизируется вес, что уменьшает нагрузку на сустав.

Повышается выработка синовиальной жидкости, смазывающей суставные поверхности.

Таким образом, аэробные тренировки действуют не на симптом, а на причину боли, помогая суставу адаптироваться и укрепляться.

Лучшие упражнения при артрозе коленного сустава

Тип нагрузки Примеры упражнений Эффект Аэробные Ходьба, плавание, велотренажёр, лёгкий бег Улучшают подвижность, уменьшают боль, снижают вес Силовые Приседания у стены, упражнения с резинкой, тренировка бедренных мышц Укрепляют мышцы вокруг колена, стабилизируют сустав Растяжка и йога Пилатес, растяжка задней поверхности бедра, упражнения на баланс Повышают гибкость, снижают риск травм Водные упражнения Аквааэробика, ходьба в воде Снижают нагрузку на сустав, безопасны при избыточном весе

Важно

Все упражнения следует выполнять регулярно, но без перегрузок — 20-40 минут в день, 3-5 раз в неделю, после консультации с врачом или физиотерапевтом.

Исторические факты

Ещё в середине XX века артроз считался заболеванием, требующим строгого покоя. Однако уже в 1980-е годы исследования скандинавских ревматологов показали: умеренные движения стимулируют восстановление суставного хряща.

Сегодня концепция "rest is rust" (дословно — покой = ржавчина) стала медицинским принципом при лечении артроза.

Три факта о пользе движения при артрите

Люди, регулярно совершающие прогулки по 30 минут 5 раз в неделю, на 40% реже нуждаются в приёме обезболивающих. Плавание в тёплой воде снижает давление на суставы на 70%, позволяя тренироваться без боли даже пожилым людям. Комбинация аэробных и силовых нагрузок улучшает качество жизни пациентов с артрозом эффективнее, чем медикаментозная терапия без упражнений.

Плюсы и минусы физических методов лечения

Плюсы Минусы Безопасно, без побочных эффектов Требует регулярности и самодисциплины Улучшает подвижность и снижает боль Не подходит при остром воспалении или травме Снижает вес, укрепляет мышцы Эффект наступает не сразу — через 4-6 недель Улучшает общее состояние организма Нужен контроль врача при хронических заболеваниях сердца и сосудов

Аэробные упражнения — лучший способ замедлить развитие артроза и избежать операции.

Регулярная физическая активность помогает суставам "ожить", снижает боль и возвращает свободу движений. Главное — не ждать быстрого чуда, а сделать движение частью своей терапии.