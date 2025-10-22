Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто износ клеток: почему сперматозоиды с возрастом становятся опаснее
Онкология в генах: новые данные показали, насколько часто люди несут спящий риск рака
Один против всех? Асбест в Свердловской области отменил турналог
Психология цвета: почему мы тянемся к разным оттенкам в разные периоды жизни
Европейцы делают жёстче, корейцы — мягче, китайцы — проще: одинаковые модели — разные по сути
Не просто напиток, а волшебство в бутылке: домашнее вино из шиповника без дрожжей
Семена, что покорили Голливуд, добрались и до российских дач: история, которая удивит
Битва за справедливость: Россия бросает вызов FIS из-за Олимпиады-2026
Судьба сыграла в русскую рулетку: как Юрий Лоза чудом избежал гибели в день своего юбилея

Без уколов и операций: ученые раскрыли лучший способ вернуть суставам подвижность и избавить от боли

3:58
Здоровье

Учёные из Китая проанализировали более 200 научных работ, охватывающих данные 15 тысяч пациентов с остеоартритом коленного сустава.
Задача исследования — определить, какие виды физических нагрузок наиболее эффективны для облегчения боли и сохранения подвижности без хирургического вмешательства.

Лечение артроза колена без операций
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лечение артроза колена без операций

Результаты оказались однозначными: аэробные упражнения (ходьба, плавание, велосипед, лёгкий бег) показали лучшие результаты среди всех изученных методик.

"Регулярная аэробная активность не только безопасна, но и снижает боль, улучшает подвижность и даёт устойчивый эффект в долгосрочной перспективе", — отмечают авторы исследования.

Почему именно аэробные нагрузки работают лучше

Причина эффективности кроется в механизмах воздействия на сустав:

  • Улучшается кровообращение, питание хрящевой ткани.
  • Снижается воспаление, уменьшается отёчность.
  • Стабилизируется вес, что уменьшает нагрузку на сустав.
  • Повышается выработка синовиальной жидкости, смазывающей суставные поверхности.

Таким образом, аэробные тренировки действуют не на симптом, а на причину боли, помогая суставу адаптироваться и укрепляться.

Лучшие упражнения при артрозе коленного сустава

Тип нагрузки Примеры упражнений Эффект
Аэробные Ходьба, плавание, велотренажёр, лёгкий бег Улучшают подвижность, уменьшают боль, снижают вес
Силовые Приседания у стены, упражнения с резинкой, тренировка бедренных мышц Укрепляют мышцы вокруг колена, стабилизируют сустав
Растяжка и йога Пилатес, растяжка задней поверхности бедра, упражнения на баланс Повышают гибкость, снижают риск травм
Водные упражнения Аквааэробика, ходьба в воде Снижают нагрузку на сустав, безопасны при избыточном весе

Важно

Все упражнения следует выполнять регулярно, но без перегрузок — 20-40 минут в день, 3-5 раз в неделю, после консультации с врачом или физиотерапевтом.

Исторические факты

Ещё в середине XX века артроз считался заболеванием, требующим строгого покоя. Однако уже в 1980-е годы исследования скандинавских ревматологов показали: умеренные движения стимулируют восстановление суставного хряща.
Сегодня концепция "rest is rust" (дословно — покой = ржавчина) стала медицинским принципом при лечении артроза.

Три факта о пользе движения при артрите

  1. Люди, регулярно совершающие прогулки по 30 минут 5 раз в неделю, на 40% реже нуждаются в приёме обезболивающих.
  2. Плавание в тёплой воде снижает давление на суставы на 70%, позволяя тренироваться без боли даже пожилым людям.
  3. Комбинация аэробных и силовых нагрузок улучшает качество жизни пациентов с артрозом эффективнее, чем медикаментозная терапия без упражнений.

Плюсы и минусы физических методов лечения

Плюсы Минусы
Безопасно, без побочных эффектов Требует регулярности и самодисциплины
Улучшает подвижность и снижает боль Не подходит при остром воспалении или травме
Снижает вес, укрепляет мышцы Эффект наступает не сразу — через 4-6 недель
Улучшает общее состояние организма Нужен контроль врача при хронических заболеваниях сердца и сосудов

Аэробные упражнения — лучший способ замедлить развитие артроза и избежать операции.
Регулярная физическая активность помогает суставам "ожить", снижает боль и возвращает свободу движений. Главное — не ждать быстрого чуда, а сделать движение частью своей терапии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Мир. Новости мира
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Зеленский едет в Брюссель с козырем: Евросоюз приготовил России очередную смертельную ловушку
Зеленский едет в Брюссель с козырем: Евросоюз приготовил России очередную смертельную ловушку
Последние материалы
Не просто напиток, а волшебство в бутылке: домашнее вино из шиповника без дрожжей
Семена, что покорили Голливуд, добрались и до российских дач: история, которая удивит
Битва за справедливость: Россия бросает вызов FIS из-за Олимпиады-2026
Судьба сыграла в русскую рулетку: как Юрий Лоза чудом избежал гибели в день своего юбилея
Свет погаснет не сразу: сколько можно не платить за электричество, чтобы не остаться в темноте
Рынок затаил дыхание: Мосбиржа растёт, но над ней сгущаются американо-венгерские тучи
Хозяева умиляются, а кошка уже на грани: что на самом деле скрывает высунутый язык
ГАИ больше не символ страха: как техника и время изменили отношение водителей
Без уколов и операций: ученые раскрыли лучший способ вернуть суставам подвижность и избавить от боли
Талант есть, но особенный: Соседов усомнился в популярности одной из главных российских звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.