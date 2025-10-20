Смертельный перекус: одна шаурма и десятки людей под капельницами — опасная инфекция охватила город

В Бурятии вспышка сальмонеллёза стала причиной массового отравления — десятки людей оказались в больнице. История получила широкий резонанс, а специалисты вновь напомнили: эта инфекция может быть смертельно опасной, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.
Сальмонеллёз - одно из самых распространённых кишечных заболеваний. Его возбудители — бактерии рода Salmonella, которые чаще всего передаются через плохо обработанные продукты: мясо, яйца, молочные блюда или фастфуд. Болезнь развивается стремительно — уже через несколько часов после употребления заражённой пищи появляются лихорадка, боли в животе, рвота и диарея.
"Молодой, здоровый человек может перенести сальмонеллез относительно незаметно. Организм бурно отреагирует и очистится. Человек может даже не обращаться к врачам", — отметил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Но не всем удаётся отделаться лёгким недомоганием.
"Если есть какие-то проблемы со здоровьем и не будет своевременно оказана помощь, то возможен летальный исход", — добавил Онищенко.
Массовое отравление произошло после того, как жители Улан-Удэ и близлежащих районов купили готовую еду в сети магазинов "Николаевский". Люди ели шаурму и онигири, не подозревая, что внутри — источник инфекции. Всего госпитализировано 43 человека, включая 18 детей. У троих пациентов врачи подтвердили сальмонеллёз.
По словам специалистов Роспотребнадзора, предварительные анализы показали наличие патогенных микроорганизмов в пробах пищи. Магазины сети временно закрыли, а по факту происшествия проводится проверка.
Большинство пострадавших жаловались на резкие боли в животе и высокую температуру. Несколько человек были доставлены в реанимацию. Медики отмечают, что у детей болезнь протекает особенно тяжело — обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых.
Сейчас пациенты находятся под наблюдением инфекционистов. Врачи контролируют уровень жидкости и электролитов в организме и назначают курс антибактериальной терапии.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, важно соблюдать элементарные правила безопасности при приготовлении и употреблении пищи.
Эти простые меры способны существенно снизить риск заражения.
Если после еды вы чувствуете слабость, тошноту или у вас поднялась температура, не стоит ждать, что "само пройдёт". Сальмонеллёз может вызвать обезвоживание и серьёзные осложнения, включая поражение печени и почек, сообщает aif.ru.
Онищенко напомнил: при первых признаках недомогания важно немедленно обратиться к врачу. Самолечение антибиотиками часто усугубляет течение болезни, особенно у детей и пожилых людей.
Как определить, что еда испорчена?
Появление кислого или тухлого запаха, изменение цвета и липкость поверхности — верные признаки порчи.
Что делать при подозрении на отравление?
Промойте желудок, пейте больше воды и обязательно вызовите врача. Не принимайте антибиотики без назначения.
Можно ли заразиться от другого человека?
Да, если не соблюдать гигиену. Возбудители выделяются с калом больного, поэтому важно тщательно мыть руки после туалета.
Миф 1: Сальмонеллёз бывает только летом.
Правда: бактерии активны круглый год, особенно при нарушении условий хранения.
Миф 2: Достаточно просто подогреть еду, и бактерии погибнут.
Правда: не все виды Salmonella уничтожаются при лёгком нагреве; нужно прожаривание не менее 70 °C.
Миф 3: Если симптомы прошли, можно не идти к врачу.
Правда: даже после исчезновения признаков бактерии могут сохраняться в кишечнике и заражать других.
Сальмонеллёз известен человечеству с конца XIX века. Возбудителя впервые выделили немецкие микробиологи Карл Эберт и Теодор Гертнер. Название бактерия получила в честь американского исследователя Даниэла Сальмона, который занимался изучением инфекций у животных.
В СССР эта болезнь неоднократно становилась причиной масштабных вспышек. В 1980-х годах, по воспоминаниям Онищенко, на одном из предприятий вспыхнула эпидемия после обеда в столовой. Тогда один из молодых работников умер из-за несвоевременного оказания помощи.
История в Бурятии ещё раз показала, насколько важно внимательно относиться к выбору еды и не игнорировать симптомы. Даже привычная шаурма может стать источником серьёзных проблем, если нарушены правила хранения или приготовления. Здоровье — не то, на чём стоит экономить.
