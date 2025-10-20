Смертельный перекус: одна шаурма и десятки людей под капельницами — опасная инфекция охватила город

В Бурятии вспышка сальмонеллёза стала причиной массового отравления — десятки людей оказались в больнице. История получила широкий резонанс, а специалисты вновь напомнили: эта инфекция может быть смертельно опасной, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

Фото: Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с отравлением

Недооцененная опасность

Сальмонеллёз - одно из самых распространённых кишечных заболеваний. Его возбудители — бактерии рода Salmonella, которые чаще всего передаются через плохо обработанные продукты: мясо, яйца, молочные блюда или фастфуд. Болезнь развивается стремительно — уже через несколько часов после употребления заражённой пищи появляются лихорадка, боли в животе, рвота и диарея.

"Молодой, здоровый человек может перенести сальмонеллез относительно незаметно. Организм бурно отреагирует и очистится. Человек может даже не обращаться к врачам", — отметил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Но не всем удаётся отделаться лёгким недомоганием.

"Если есть какие-то проблемы со здоровьем и не будет своевременно оказана помощь, то возможен летальный исход", — добавил Онищенко.

Как вспышка началась

Массовое отравление произошло после того, как жители Улан-Удэ и близлежащих районов купили готовую еду в сети магазинов "Николаевский". Люди ели шаурму и онигири, не подозревая, что внутри — источник инфекции. Всего госпитализировано 43 человека, включая 18 детей. У троих пациентов врачи подтвердили сальмонеллёз.

По словам специалистов Роспотребнадзора, предварительные анализы показали наличие патогенных микроорганизмов в пробах пищи. Магазины сети временно закрыли, а по факту происшествия проводится проверка.

Что известно о заболевших

Большинство пострадавших жаловались на резкие боли в животе и высокую температуру. Несколько человек были доставлены в реанимацию. Медики отмечают, что у детей болезнь протекает особенно тяжело — обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением инфекционистов. Врачи контролируют уровень жидкости и электролитов в организме и назначают курс антибактериальной терапии.

Как избежать заражения

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, важно соблюдать элементарные правила безопасности при приготовлении и употреблении пищи.

Покупайте готовую еду только в проверенных местах. Храните скоропортящиеся продукты при температуре не выше +4 °C. Мойте руки до и после контакта с сырыми продуктами. Тщательно прожаривайте мясо и яйца. Не употребляйте блюда, которые долго стояли без охлаждения.

Эти простые меры способны существенно снизить риск заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка готовой еды у неизвестных продавцов.

Последствие: вероятность инфицирования Salmonella enterica и госпитализация.

Альтернатива: приготовление домашних блюд — например, шаурмы или роллов — с контролем свежести ингредиентов. Помогут в этом бытовые термометры для мяса и вакуумные контейнеры для хранения продуктов.

Если симптомы уже появились

Если после еды вы чувствуете слабость, тошноту или у вас поднялась температура, не стоит ждать, что "само пройдёт". Сальмонеллёз может вызвать обезвоживание и серьёзные осложнения, включая поражение печени и почек, сообщает aif.ru.

Онищенко напомнил: при первых признаках недомогания важно немедленно обратиться к врачу. Самолечение антибиотиками часто усугубляет течение болезни, особенно у детей и пожилых людей.

FAQ

Как определить, что еда испорчена?

Появление кислого или тухлого запаха, изменение цвета и липкость поверхности — верные признаки порчи.

Что делать при подозрении на отравление?

Промойте желудок, пейте больше воды и обязательно вызовите врача. Не принимайте антибиотики без назначения.

Можно ли заразиться от другого человека?

Да, если не соблюдать гигиену. Возбудители выделяются с калом больного, поэтому важно тщательно мыть руки после туалета.

Мифы и правда

Миф 1: Сальмонеллёз бывает только летом.

Правда: бактерии активны круглый год, особенно при нарушении условий хранения.

Миф 2: Достаточно просто подогреть еду, и бактерии погибнут.

Правда: не все виды Salmonella уничтожаются при лёгком нагреве; нужно прожаривание не менее 70 °C.

Миф 3: Если симптомы прошли, можно не идти к врачу.

Правда: даже после исчезновения признаков бактерии могут сохраняться в кишечнике и заражать других.

Исторический контекст

Сальмонеллёз известен человечеству с конца XIX века. Возбудителя впервые выделили немецкие микробиологи Карл Эберт и Теодор Гертнер. Название бактерия получила в честь американского исследователя Даниэла Сальмона, который занимался изучением инфекций у животных.

В СССР эта болезнь неоднократно становилась причиной масштабных вспышек. В 1980-х годах, по воспоминаниям Онищенко, на одном из предприятий вспыхнула эпидемия после обеда в столовой. Тогда один из молодых работников умер из-за несвоевременного оказания помощи.

История в Бурятии ещё раз показала, насколько важно внимательно относиться к выбору еды и не игнорировать симптомы. Даже привычная шаурма может стать источником серьёзных проблем, если нарушены правила хранения или приготовления. Здоровье — не то, на чём стоит экономить.