Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индекс оливье задал новогоднее настроение ценам: набор для салата удержал удар инфляции
Неожиданный враг вашего холодильника: всего одна деталь может привести к перерасходу энергии
Не только юморист: каким отцом и мужем предстал Евгений Петросян в откровениях Брухуновой
Теперь никуда не денешься: что Екатерина Стриженова рассказала о венчании с мужем
Всего два ингредиента — и обычная картошка с грибами заиграет по-новому
Toyota запускает обратный отсчёт: 5 декабря покажут машину, которая вернёт драйв эпохи LFA
Америка снова нажала на тормоз: Китай может остаться без сотен самолётов
Ограбление века в Лувре: новые улики раскрывают грязные секреты преступников
Секрет успеха Янника Синнера: вот почему попадание в топ-100 меняет всё

Смертельный перекус: одна шаурма и десятки людей под капельницами — опасная инфекция охватила город

0:03
Здоровье

В Бурятии вспышка сальмонеллёза стала причиной массового отравления — десятки людей оказались в больнице. История получила широкий резонанс, а специалисты вновь напомнили: эта инфекция может быть смертельно опасной, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

Женщина с отравлением
Фото: Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с отравлением

Недооцененная опасность

Сальмонеллёз - одно из самых распространённых кишечных заболеваний. Его возбудители — бактерии рода Salmonella, которые чаще всего передаются через плохо обработанные продукты: мясо, яйца, молочные блюда или фастфуд. Болезнь развивается стремительно — уже через несколько часов после употребления заражённой пищи появляются лихорадка, боли в животе, рвота и диарея.

"Молодой, здоровый человек может перенести сальмонеллез относительно незаметно. Организм бурно отреагирует и очистится. Человек может даже не обращаться к врачам", — отметил эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Но не всем удаётся отделаться лёгким недомоганием.

"Если есть какие-то проблемы со здоровьем и не будет своевременно оказана помощь, то возможен летальный исход", — добавил Онищенко.

Как вспышка началась

Массовое отравление произошло после того, как жители Улан-Удэ и близлежащих районов купили готовую еду в сети магазинов "Николаевский". Люди ели шаурму и онигири, не подозревая, что внутри — источник инфекции. Всего госпитализировано 43 человека, включая 18 детей. У троих пациентов врачи подтвердили сальмонеллёз.

По словам специалистов Роспотребнадзора, предварительные анализы показали наличие патогенных микроорганизмов в пробах пищи. Магазины сети временно закрыли, а по факту происшествия проводится проверка.

Что известно о заболевших

Большинство пострадавших жаловались на резкие боли в животе и высокую температуру. Несколько человек были доставлены в реанимацию. Медики отмечают, что у детей болезнь протекает особенно тяжело — обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением инфекционистов. Врачи контролируют уровень жидкости и электролитов в организме и назначают курс антибактериальной терапии.

Как избежать заражения

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, важно соблюдать элементарные правила безопасности при приготовлении и употреблении пищи.

  1. Покупайте готовую еду только в проверенных местах.
  2. Храните скоропортящиеся продукты при температуре не выше +4 °C.
  3. Мойте руки до и после контакта с сырыми продуктами.
  4. Тщательно прожаривайте мясо и яйца.
  5. Не употребляйте блюда, которые долго стояли без охлаждения.

Эти простые меры способны существенно снизить риск заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка готовой еды у неизвестных продавцов.
  • Последствие: вероятность инфицирования Salmonella enterica и госпитализация.
  • Альтернатива: приготовление домашних блюд — например, шаурмы или роллов — с контролем свежести ингредиентов. Помогут в этом бытовые термометры для мяса и вакуумные контейнеры для хранения продуктов.

Если симптомы уже появились

Если после еды вы чувствуете слабость, тошноту или у вас поднялась температура, не стоит ждать, что "само пройдёт". Сальмонеллёз может вызвать обезвоживание и серьёзные осложнения, включая поражение печени и почек, сообщает aif.ru.

Онищенко напомнил: при первых признаках недомогания важно немедленно обратиться к врачу. Самолечение антибиотиками часто усугубляет течение болезни, особенно у детей и пожилых людей.

FAQ

Как определить, что еда испорчена?
Появление кислого или тухлого запаха, изменение цвета и липкость поверхности — верные признаки порчи.

Что делать при подозрении на отравление?
Промойте желудок, пейте больше воды и обязательно вызовите врача. Не принимайте антибиотики без назначения.

Можно ли заразиться от другого человека?
Да, если не соблюдать гигиену. Возбудители выделяются с калом больного, поэтому важно тщательно мыть руки после туалета.

Мифы и правда

Миф 1: Сальмонеллёз бывает только летом.
Правда: бактерии активны круглый год, особенно при нарушении условий хранения.

Миф 2: Достаточно просто подогреть еду, и бактерии погибнут.
Правда: не все виды Salmonella уничтожаются при лёгком нагреве; нужно прожаривание не менее 70 °C.

Миф 3: Если симптомы прошли, можно не идти к врачу.
Правда: даже после исчезновения признаков бактерии могут сохраняться в кишечнике и заражать других.

Исторический контекст

Сальмонеллёз известен человечеству с конца XIX века. Возбудителя впервые выделили немецкие микробиологи Карл Эберт и Теодор Гертнер. Название бактерия получила в честь американского исследователя Даниэла Сальмона, который занимался изучением инфекций у животных.

В СССР эта болезнь неоднократно становилась причиной масштабных вспышек. В 1980-х годах, по воспоминаниям Онищенко, на одном из предприятий вспыхнула эпидемия после обеда в столовой. Тогда один из молодых работников умер из-за несвоевременного оказания помощи.

История в Бурятии ещё раз показала, насколько важно внимательно относиться к выбору еды и не игнорировать симптомы. Даже привычная шаурма может стать источником серьёзных проблем, если нарушены правила хранения или приготовления. Здоровье — не то, на чём стоит экономить.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Секрет успеха Янника Синнера: вот почему попадание в топ-100 меняет всё
Перец чили для снижения веса: острый обман или реальная помощь в похудении
Золотое правило трёх размеров: секрет идеальной посадки тюльпанов, о котором молчат
Деньги должны работать — но без риска: вот куда прятать сбережения от бурь экономики
Дагестан атакует вейпы: первая ласточка или начало новой эры без никотина
66 дней до новой версии себя: как спорт превращается из повинности в потребность
Анастасия Сиваева откровенно о личном: почему звезда Папиных дочек исчезла на 10 лет
Центральную Россию накроет волна тепла: синоптики обещают осенний сюрприз
Киберспортсмены и туристы в беде: почему россиян разворачивают прямо в аэропортах Швеции
Потратила финансы и время: чем Люсю Чеботину оскорбили слова Ильи Резника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.