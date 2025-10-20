Операция закончилась, но внутри осталась салфетка: женщина из Канска пережила трёхлетний кошмар

7:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

История, произошедшая в Красноярском крае, стала примером того, как человеческий фактор в медицине может обернуться для пациента многолетними страданиями и судебным процессом. Жительница Канска три года жила с инородным предметом в организме, пока врачи не обнаружили в её брюшной полости марлевую салфетку размером 20x30 см, оставленную после операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Official Navy Page from United States of AmericaKRISTOPHER RADDER/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирургия

Как всё произошло

По данным объединённой пресс-службы судов Красноярского края, в 2021 году пациентка прошла плановую операцию в гинекологическом отделении Канской межрайонной больницы. Уже вскоре после вмешательства женщина начала жаловаться на боли в животе и ухудшение самочувствия.

В течение трёх лет она обращалась к врачам, проходила обследования и получала различные диагнозы — от воспалительных заболеваний до подозрения на онкологию.

"Женщина неоднократно проходила осмотры, но причина болей долгое время не устанавливалась", — уточнили в пресс-службе суда.

Весной 2024 года пациентка была госпитализирована в краевую больницу с диагнозом абсцесс брюшной полости. Во время операции хирурги извлекли из живота инородное тело — марлевую салфетку, забытую после предыдущего вмешательства.

Судебное разбирательство

Экспертиза показала, что именно забытая салфетка стала причиной хронического воспаления и последующего абсцесса. Представители Канской больницы на суде утверждали, что "количество хирургических салфеток совпадало до и после операции", однако экспертное заключение признало наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и ухудшением состояния пациентки.

В итоге суд постановил взыскать с медучреждения более 650 тысяч рублей в пользу женщины в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.

"Решение суда вступило в силу, оспаривать его никто не будет. Проводится служебная проверка, будут определены виновные", — сообщили представители Канской межрайонной больницы.

Почему подобные случаи происходят

Случаи оставления инородных предметов после операции, хотя и крайне редки, происходят во всём мире. В медицинской практике они обозначаются термином gossypiboma (от лат. gossypium - "хлопок" и boma - "тайник").

По статистике Всемирной организации здравоохранения, подобные инциденты случаются в одном случае на 8-10 тысяч операций. Основные причины — человеческий фактор, усталость персонала, нарушение стандартов подсчёта инструментов и материалов, а также недостаточный контроль при экстренных вмешательствах.

Медицинские последствия

Инородное тело, оставленное в организме, становится источником хронического воспаления. Иммунная система воспринимает его как угрозу, в результате чего формируются гнойные полости и спайки. Это может привести к интоксикации, сепсису и даже смерти.

Симптом Возможное проявление Когда обращаться к врачу Тянущие боли в животе постоянные или периодические сразу после операции при их усилении Повышение температуры до 38-40 °C при повторении эпизодов без видимой причины Отёчность, уплотнение шва признак воспаления немедленно Утрата веса, слабость хроническая интоксикация при длительных жалобах

В случае пациентки из Канска воспаление развивалось медленно, и только спустя годы оно перешло в острую форму, вынудившую провести повторную операцию, как сообщает prmira.ru.

Как действовать пациенту: пошаговая инструкция

Фиксировать жалобы: после операции важно записывать все симптомы и сроки их появления.

после операции важно записывать все симптомы и сроки их появления. Обратиться к хирургу: при болях или лихорадке после выписки следует повторно прийти к оперировавшему врачу.

при болях или лихорадке после выписки следует повторно прийти к оперировавшему врачу. Потребовать обследование: УЗИ, МРТ или КТ брюшной полости позволяют выявить инородные предметы.

УЗИ, МРТ или КТ брюшной полости позволяют выявить инородные предметы. Запросить копии медицинских документов: история болезни, операционный лист и выписка помогут при необходимости обратиться в суд.

история болезни, операционный лист и выписка помогут при необходимости обратиться в суд. Направить жалобу в Росздравнадзор или прокуратуру: если выявлено нарушение, начнётся проверка учреждения.

если выявлено нарушение, начнётся проверка учреждения. Добиться компенсации: через суд можно взыскать расходы на лечение и моральный вред.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие визуального контроля операционного поля перед зашиванием.

Последствие: забытые инструменты или материалы.

Альтернатива: использование маркированных салфеток с рентген-контрастными нитями.

Ошибка: неполный пересчёт расходных материалов.

Последствие: несоответствие учёта фактическому количеству.

Альтернатива: цифровой контроль с помощью RFID-систем.

Ошибка: усталость персонала при длительных операциях.

Последствие: потеря концентрации.

Альтернатива: введение двойного контроля и сменных бригад.

Плюсы и минусы судебной практики

Плюсы Минусы Защищает права пациентов Процессы длятся месяцами Способствует повышению контроля Риски репутационных потерь для медиков Стимулирует модернизацию процедур Увеличивает бюрократическую нагрузку

FAQ

Как доказать врачебную ошибку

Потребуется медицинская экспертиза, которая установит связь между действиями врача и вредом здоровью.

Кто несёт ответственность — врач или больница

Как правило, ответственность несёт юридическое лицо — медучреждение, но возможны дисциплинарные меры к конкретным сотрудникам.

Можно ли получить компенсацию без суда

Да, при признании вины учреждением, но чаще компенсация назначается только по решению суда.

Как часто такие случаи происходят в России

По данным Минздрава, ежегодно фиксируется около 100-150 инцидентов, связанных с оставлением инородных предметов после операций.

Что делать, если пациент умер из-за ошибки

Родственники имеют право на обращение в суд с иском о возмещении ущерба и морального вреда.

Мифы и правда

Миф: такие случаи происходят только в провинциальных больницах.

Правда: аналогичные инциденты фиксируются и в крупных клиниках, включая зарубежные.

такие случаи происходят только в провинциальных больницах. аналогичные инциденты фиксируются и в крупных клиниках, включая зарубежные. Миф: врачи могут скрыть ошибку навсегда.

Правда: современные методы визуализации (КТ, МРТ) позволяют обнаружить инородные предметы даже через годы.

врачи могут скрыть ошибку навсегда. современные методы визуализации (КТ, МРТ) позволяют обнаружить инородные предметы даже через годы. Миф: компенсация выплачивается из зарплаты хирурга.

Правда: как правило, выплаты производит учреждение или страховая компания.

Три интересных факта

В 2009 году во Франции хирург забыл металлический зажим в теле пациентки — его нашли только через 11 лет.

В США с 2016 года введена обязательная маркировка всех хирургических салфеток рентген-контрастной нитью.

В России аналогичная система внедряется в федеральных клиниках с 2023 года в рамках программы "Безопасная хирургия".

Исторический контекст

Первые зафиксированные случаи забытых инструментов относятся к XIX веку, когда начали проводить операции в условиях антисептики.

В 1960-х годах в СССР появились инструкции по обязательному учёту расходных материалов.

Сегодня международные стандарты требуют тройного контроля: до операции, перед зашиванием и после вмешательства.