Операция закончилась, но внутри осталась салфетка: женщина из Канска пережила трёхлетний кошмар

История, произошедшая в Красноярском крае, стала примером того, как человеческий фактор в медицине может обернуться для пациента многолетними страданиями и судебным процессом. Жительница Канска три года жила с инородным предметом в организме, пока врачи не обнаружили в её брюшной полости марлевую салфетку размером 20x30 см, оставленную после операции.
По данным объединённой пресс-службы судов Красноярского края, в 2021 году пациентка прошла плановую операцию в гинекологическом отделении Канской межрайонной больницы. Уже вскоре после вмешательства женщина начала жаловаться на боли в животе и ухудшение самочувствия.
В течение трёх лет она обращалась к врачам, проходила обследования и получала различные диагнозы — от воспалительных заболеваний до подозрения на онкологию.
"Женщина неоднократно проходила осмотры, но причина болей долгое время не устанавливалась", — уточнили в пресс-службе суда.
Весной 2024 года пациентка была госпитализирована в краевую больницу с диагнозом абсцесс брюшной полости. Во время операции хирурги извлекли из живота инородное тело — марлевую салфетку, забытую после предыдущего вмешательства.
Экспертиза показала, что именно забытая салфетка стала причиной хронического воспаления и последующего абсцесса. Представители Канской больницы на суде утверждали, что "количество хирургических салфеток совпадало до и после операции", однако экспертное заключение признало наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и ухудшением состояния пациентки.
В итоге суд постановил взыскать с медучреждения более 650 тысяч рублей в пользу женщины в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.
"Решение суда вступило в силу, оспаривать его никто не будет. Проводится служебная проверка, будут определены виновные", — сообщили представители Канской межрайонной больницы.
Случаи оставления инородных предметов после операции, хотя и крайне редки, происходят во всём мире. В медицинской практике они обозначаются термином gossypiboma (от лат. gossypium - "хлопок" и boma - "тайник").
По статистике Всемирной организации здравоохранения, подобные инциденты случаются в одном случае на 8-10 тысяч операций. Основные причины — человеческий фактор, усталость персонала, нарушение стандартов подсчёта инструментов и материалов, а также недостаточный контроль при экстренных вмешательствах.
Инородное тело, оставленное в организме, становится источником хронического воспаления. Иммунная система воспринимает его как угрозу, в результате чего формируются гнойные полости и спайки. Это может привести к интоксикации, сепсису и даже смерти.
|Симптом
|Возможное проявление
|Когда обращаться к врачу
|Тянущие боли в животе
|постоянные или периодические
|сразу после операции при их усилении
|Повышение температуры
|до 38-40 °C
|при повторении эпизодов без видимой причины
|Отёчность, уплотнение шва
|признак воспаления
|немедленно
|Утрата веса, слабость
|хроническая интоксикация
|при длительных жалобах
В случае пациентки из Канска воспаление развивалось медленно, и только спустя годы оно перешло в острую форму, вынудившую провести повторную операцию, как сообщает prmira.ru.
Ошибка: отсутствие визуального контроля операционного поля перед зашиванием.
Последствие: забытые инструменты или материалы.
Альтернатива: использование маркированных салфеток с рентген-контрастными нитями.
Ошибка: неполный пересчёт расходных материалов.
Последствие: несоответствие учёта фактическому количеству.
Альтернатива: цифровой контроль с помощью RFID-систем.
Ошибка: усталость персонала при длительных операциях.
Последствие: потеря концентрации.
Альтернатива: введение двойного контроля и сменных бригад.
|Плюсы
|Минусы
|Защищает права пациентов
|Процессы длятся месяцами
|Способствует повышению контроля
|Риски репутационных потерь для медиков
|Стимулирует модернизацию процедур
|Увеличивает бюрократическую нагрузку
Потребуется медицинская экспертиза, которая установит связь между действиями врача и вредом здоровью.
Как правило, ответственность несёт юридическое лицо — медучреждение, но возможны дисциплинарные меры к конкретным сотрудникам.
Да, при признании вины учреждением, но чаще компенсация назначается только по решению суда.
По данным Минздрава, ежегодно фиксируется около 100-150 инцидентов, связанных с оставлением инородных предметов после операций.
Родственники имеют право на обращение в суд с иском о возмещении ущерба и морального вреда.
