Вдохнул — кольнуло в груди: как отличить тревожный симптом от обычного спазма

Кратковременное покалывание в области грудной клетки при вдохе или выдохе встречается довольно часто и не всегда связано с серьезными проблемами. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова Петр Соков.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

По словам врача, такие ощущения могут быть доброкачественными и возникать эпизодически, особенно на фоне стресса, тревожности или панических состояний. В редких случаях покалывание может быть первым симптомом заболеваний сердца, легких или желудочно-кишечного тракта, поэтому важно не игнорировать повторяющиеся или интенсивные проявления.

Соков подчеркнул, что если покалывание возникает редко и быстро проходит, в большинстве случаев оно не требует лечения и исчезает самостоятельно.

"Если симптомы становятся частыми, интенсивными или сопровождаются другими тревожными признаками, необходимо обратиться к врачу, чтобы опытный специалист подтвердил, что нет серьезных нарушений. Иногда покалывание связано с тревожностью или панической атакой, но важно исключить органические причины", — пояснил невролог.

Он добавил, что при редких эпизодах, не сопровождающихся ухудшением состояния, специальные меры чаще всего не нужны, а для профилактики полезны снижение стресса и нормализация режима дня.