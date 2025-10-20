Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
Как предотвратить и распознать спортивные травмы: эффективные советы для новичков и профессионалов

Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой

1:32
Здоровье

Сильное выпадение волос чаще всего связано со стрессом или дефицитом железа, который возникает при нарушении питания или проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Выпадение волос
Фото: https://i.pinimg.com/736x/6b/1e/a5/6b1ea59f8bae05e1152055fbc5a10a03.jpg
Выпадение волос

По словам врача, допустимой нормой считается потеря до 100 волос в день, однако в весенне-осенний период выпадение может усиливаться — это естественная реакция организма на смену сезонов. Если волосы начали выпадать сильнее обычного, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы исключить возможные внутренние нарушения.

Егорова подчеркнула, что одной из наиболее частых причин усиленного выпадения волос является дефицит железа. Он может возникать как из-за недостаточного поступления микроэлемента с пищей — например, при отказе от мяса и несбалансированном рационе, так и из-за нарушений всасывания в кишечнике. Также на состояние волос влияют заболевания желудка и кишечника, а в некоторых случаях — генетическая предрасположенность.

"Иногда организм просто плохо усваивает определенные вещества, и тогда ни добавки, ни питание не дают должного эффекта. Поэтому важно не подбирать витамины и средства наугад, а искать первопричину. Только после обследования можно понять, что именно мешает нормальному росту волос и как скорректировать ситуацию", — пояснила врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
Преступление в Лувре: как украли драгоценности Наполеона
Война с катышками объявлена: дешёвый домашний способ вернуть одежде безупречный вид
Один неверный шаг — и облепиха превращается в сорняк: как избежать беды
Сокровища без пиратов: российские и китайские ученые нашли кладовую редких металлов
Чем грязнее машина, тем чище уловка: продавцы нашли способ спрятать дефекты на виду
Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой
Рупия набирает силу: как Индия борется с доминированием доллара
Европа столкнулась с новым гостем из джунглей: что известно о вирусе Оропуш
Хрустит, пахнет цитрусом и не прокисает: квашеная капуста нового поколения
Вот её и пиши: Игорь Верник устроил публичный разнос Тарзану на глазах у Королёвой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.