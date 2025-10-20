Осеннее обновление или тревожный симптом: когда выпадение волос перестает быть нормой

Сильное выпадение волос чаще всего связано со стрессом или дефицитом железа, который возникает при нарушении питания или проблемах с желудочно-кишечным трактом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.
По словам врача, допустимой нормой считается потеря до 100 волос в день, однако в весенне-осенний период выпадение может усиливаться — это естественная реакция организма на смену сезонов. Если волосы начали выпадать сильнее обычного, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы исключить возможные внутренние нарушения.
Егорова подчеркнула, что одной из наиболее частых причин усиленного выпадения волос является дефицит железа. Он может возникать как из-за недостаточного поступления микроэлемента с пищей — например, при отказе от мяса и несбалансированном рационе, так и из-за нарушений всасывания в кишечнике. Также на состояние волос влияют заболевания желудка и кишечника, а в некоторых случаях — генетическая предрасположенность.
"Иногда организм просто плохо усваивает определенные вещества, и тогда ни добавки, ни питание не дают должного эффекта. Поэтому важно не подбирать витамины и средства наугад, а искать первопричину. Только после обследования можно понять, что именно мешает нормальному росту волос и как скорректировать ситуацию", — пояснила врач.
