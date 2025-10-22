Зрение на миллион: 10 привычек, которые сохранят его на долгие годы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Зрение — один из самых ценных даров, который мы часто начинаем ценить лишь тогда, когда теряем его. Глаза ежедневно сталкиваются с нагрузкой — от экранов, яркого света, загрязнённого воздуха и хронической усталости. При этом офтальмологи утверждают: в большинстве случаев ухудшение зрения можно предотвратить.

человеческий глаз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человеческий глаз

По данным Всемирной организации здравоохранения, более двух миллиардов человек во всём мире имеют проблемы со зрением, и около половины этих случаев можно было бы избежать при своевременной профилактике. В России, по данным Минздрава, нарушения зрения в той или иной степени наблюдаются у каждого четвёртого взрослого.

"Профилактика и регулярные осмотры помогают предотвратить заболевания, которые могут привести к необратимой потере зрения", — подчеркнул офтальмолог, заместитель клинического директора клиники OCULARE Виктор Массоте в разговоре с порталом terra.com.br.

Почему зрение ухудшается с возрастом

Чем дольше мы живём, тем больше нагрузка на глаза. После 40 лет у большинства людей снижается эластичность хрусталика — развивается пресбиопия, или "возрастная дальнозоркость". Позже появляется риск катаракты и возрастной макулодистрофии (ВМД).

Особую тревогу у врачей вызывает то, что многие болезни глаз долго протекают без симптомов. Например, глаукома на ранних стадиях не даёт о себе знать, а потерянное при ней зрение уже не восстанавливается. По статистике, глаукома — одна из главных причин необратимой слепоты в мире.

Не менее опасна диабетическая ретинопатия, которая развивается у пациентов с сахарным диабетом. Нарушение кровоснабжения сетчатки может привести к её отслоению и полной потере зрения.

Советы шаг за шагом: как сохранить здоровье глаз

  1. Посещайте офтальмолога хотя бы раз в год. Даже если вы хорошо видите, профилактический осмотр поможет выявить скрытые болезни.

  2. Носите качественные солнцезащитные очки. Очки с фильтром UV400 защищают глаза от ультрафиолета, предотвращая катаракту и ВМД.

  3. Ешьте продукты, полезные для зрения. Морковь, шпинат, рыба, богатая омега-3, а также витамины A, C, E и цинк укрепляют сетчатку.

  4. Откажитесь от курения. Табачный дым ускоряет старение клеток глаза и повреждает сосуды сетчатки.

  5. Делайте перерывы при работе за компьютером. Каждые 20 минут отводите взгляд на 20 секунд в сторону — это правило 20-20-20.

  6. Не трите глаза руками. Это может вызвать раздражение и даже микротравмы роговицы.

  7. Следите за освещением. Недостаточный свет при чтении вызывает спазм аккомодации и усталость глаз.

  8. Будьте внимательны с контактными линзами. Всегда очищайте их и не носите дольше рекомендованного срока.

  9. Занимайтесь физической активностью. Спорт улучшает кровоток, снижая риск диабета и гипертонии — врагов зрения.

  10. Используйте защиту при риске травм. При работе с инструментами или во время спорта надевайте специальные очки.

"Небольшие ежедневные шаги приносят пользу, которая накапливается годами. Так же, как мы заботимся о теле, стоит заботиться и о глазах", — отметил офтальмолог Виктор Массоте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование сухости глаз при работе за монитором.
    Последствие: раздражение, воспаление роговицы, синдром "офисных глаз".
    Альтернатива: используйте увлажняющие капли без консервантов и чаще моргайте.

  • Ошибка: покупка дешёвых солнцезащитных очков без фильтра.
    Последствие: повреждение сетчатки ультрафиолетом.
    Альтернатива: очки с маркировкой UV400 и антибликовым покрытием.

  • Ошибка: сон в контактных линзах.
    Последствие: риск воспаления и потери зрения.
    Альтернатива: снимайте линзы на ночь и используйте очки дома.

А что если…

Если вы уже замечаете, что стали щуриться, часто тереть глаза или чувствуете усталость после работы за экраном, это повод пройти обследование. Даже минимальное снижение остроты зрения способно привести к хроническому напряжению глазных мышц и головным болям. Не стоит ждать ухудшения — современная офтальмология позволяет скорректировать большинство нарушений на ранней стадии, будь то лазерное лечение или подобранные очки.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы Минусы
Сохранение зрения и профилактика болезней Необходимость регулярных визитов к врачу
Возможность ранней диагностики глаукомы, катаракты и ВМД Стоимость некоторых обследований
Улучшение общего самочувствия, снижение усталости глаз Требует дисциплины и внимания к себе

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как часто нужно проверять зрение?
Минимум раз в год. При наличии хронических заболеваний — каждые 6 месяцев.

Какие витамины полезны для глаз?
A, C, E, цинк и омега-3. Их можно получать из продуктов или принимать в виде комплексов, например, с экстрактом черники и лютеином.

Что делать, если глаза быстро устают от экрана?
Регулярно моргайте, используйте искусственные слёзы, настраивайте яркость и контраст монитора.

Мифы и правда

  • Миф: зрение ухудшается от ношения очков.
    Правда: очки лишь корректируют фокусировку и не влияют на развитие близорукости.

  • Миф: морковь полностью восстанавливает зрение.
    Правда: каротин полезен для глаз, но не лечит болезни — он только поддерживает здоровье сетчатки.

  • Миф: телевизор и компьютер неизбежно портят зрение.
    Правда: вредит не экран, а длительное отсутствие перерывов и неправильное освещение.

3 интересных факта о зрении

  1. Глаза человека способны различать около 10 миллионов оттенков.

  2. Мышцы, управляющие глазами, самые активные в теле — они совершают тысячи движений в день.

  3. Каждый глаз содержит более 100 миллионов светочувствительных клеток.

Исторический контекст

Первая в мире успешная операция по удалению катаракты была проведена в XVIII веке французским хирургом Жаком Давьелем. С тех пор офтальмология прошла путь от грубых инструментов до лазерных технологий, способных восстанавливать зрение за считанные минуты.

Сегодня лазерная коррекция, имплантация искусственного хрусталика и профилактическая диагностика позволяют сохранить зрение миллионам людей. Но главный инструмент по-прежнему один — внимание к собственным глазам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
