Иммунитет на двоих: как защитить себя и малыша во время беременности

2:32
Здоровье

Беременность — удивительный и ответственный период в жизни женщины, когда организм работает с двойной нагрузкой. От состояния здоровья матери зависит не только её самочувствие, но и развитие малыша. Однако именно в это время иммунная система становится уязвимой, что делает будущую маму более восприимчивой к инфекциям. Как укрепить защитные силы организма безопасно и эффективно — рассказываем подробно.

Красота беременной женщины на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота беременной женщины на закате

Почему иммунитет снижается во время беременности

Снижение иммунитета при беременности — естественный процесс. Организм женщины воспринимает эмбрион как частично чужеродный объект, поэтому вынужден "приглушить" защитные реакции, чтобы не отторгнуть его. На фоне этой перестройки иммунитет ослабевает, и беременная становится более подверженной простудам, вирусам и воспалениям.

Это временное состояние: через 3-5 месяцев после родов иммунная система полностью восстанавливается. Но именно в этот период женщине нужно особенно бережно относиться к себе.

Как понять, что иммунитет ослаблен

Падение защитных функций часто проявляется не только простудой. Признаки снижения иммунитета могут быть разнообразными:

  • частые головные боли, головокружения, быстрая утомляемость;

  • простудные заболевания даже при лёгком переохлаждении;

  • затяжной насморк, кашель, боль в горле;

  • ломкость ногтей, выпадение волос;

  • сухость кожи, появление трещин;

  • ощущение постоянной слабости.

Если эти симптомы повторяются, стоит обратить внимание на образ жизни и питание, а при необходимости — проконсультироваться с врачом.

Как укрепить иммунитет при беременности

Правильное питание

До 80% иммунитета формируется в кишечнике, где живут миллионы полезных бактерий. Поэтому здоровый рацион — главный союзник будущей мамы.

  • Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, крупы, рыба, мясо и молочные продукты.

  • Избегайте фастфуда, копчёностей, консервов и избытка сладкого.

  • Употребляйте продукты, богатые клетчаткой — она очищает кишечник и поддерживает микрофлору.

  • Не забывайте о белке — он нужен для формирования тканей ребёнка.

  • Норма жидкости рассчитывается просто: 30 мл воды на 1 кг веса. Например, при весе 60 кг — около 1,8 литра в день.

Для профилактики запоров полезны кисломолочные продукты, отварные овощи и сухофрукты.

Витамины и микроэлементы

Даже при сбалансированном питании во время беременности сложно получить все необходимые вещества только из пищи. Поэтому врачи рекомендуют витаминные комплексы:

  • Элевит — содержит 12 витаминов и 7 минералов, укрепляет иммунитет и снижает риск анемии.

  • Витрум Пренатал — подходит для приёма на протяжении всей беременности, поддерживает здоровье мамы и плода.

  • Компливит "Мама" — источник витаминов группы B и микроэлементов, повышающих устойчивость к инфекциям.

  • Фемибион — комплекс с фолиевой кислотой и йодом, полезен уже на этапе планирования беременности.

  • Йодомарин — обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы.

  • Фолиевая кислота — обязательна с первых дней беременности: участвует в формировании нервной системы ребёнка.

  • Витамин С — укрепляет сосуды и помогает бороться с вирусами.

Любой из этих препаратов следует принимать только по рекомендации врача, чтобы избежать гипервитаминоза.

Физическая активность и свежий воздух

Регулярные прогулки и умеренные нагрузки не только повышают иммунитет, но и улучшают обмен веществ, насыщают организм кислородом, снимают стресс.

  • Гуляйте ежедневно 1-2 часа, избегая сильной жары и активного солнца.

  • Отличное решение — плавание: вода разгружает суставы и укрепляет мышцы спины.

  • Лёгкая гимнастика для беременных поможет поддерживать тонус и предотвратить отёки.

Главное правило — любые упражнения должны быть согласованы с врачом.

Сон и полноценный отдых

Качественный сон — не роскошь, а необходимость. Во сне организм восстанавливается, нормализуется выработка гормонов, укрепляется нервная система.

  • Спать нужно не менее 8-9 часов в сутки.

  • Оптимально ложиться и вставать в одно и то же время.

  • За 2-3 часа до сна исключите кофе, крепкий чай, гаджеты и телевизор.

  • Проветривайте спальню, используйте ортопедическую подушку или специальную подушку для беременных.

  • На поздних сроках удобнее спать на левом боку - это улучшает кровоток и снижает давление на полую вену.

Если проблемы со сном не проходят, можно обсудить их с неврологом или психотерапевтом.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: принимать лекарства без назначения врача.
    Последствие: риск осложнений у матери и ребёнка.
    Альтернатива: любые препараты — только по согласованию с акушером-гинекологом.

  • Ошибка: ограничивать питание из страха набрать вес.
    Последствие: авитаминоз и слабый иммунитет.
    Альтернатива: сбалансированный рацион с контролем калорийности.

  • Ошибка: избегать физической активности.
    Последствие: застой крови, варикоз, слабость мышц.
    Альтернатива: регулярные прогулки и дыхательные упражнения.

А что если женщина постоянно болеет?

Если простуды повторяются чаще четырёх раз в год, нужно пройти обследование. Возможно, снижение иммунитета связано с анемией, нарушением обмена веществ или хроническими инфекциями. В таких случаях врач может назначить мягкие иммуномодуляторы, безопасные для беременных, и скорректировать рацион.

Психологический комфорт — тоже часть иммунитета

Эмоциональное состояние напрямую влияет на здоровье. Стресс и тревожность ослабляют иммунную защиту так же, как и физическое переутомление.

  • Общайтесь с близкими, делитесь переживаниями.

  • Слушайте музыку, читайте, занимайтесь творчеством.

  • Практикуйте дыхательные упражнения и релаксацию.

  • При необходимости обращайтесь к психологу.

Спокойная, уверенная в себе мама реже болеет — и её ребёнок получает меньше стрессовых гормонов.

Плюсы и минусы естественного укрепления иммунитета

Плюсы:

  • безопасно для матери и ребёнка;

  • улучшает общее самочувствие;

  • способствует правильному развитию плода.

Минусы:

  • требует времени и системности;

  • результат не мгновенный, а накопительный.

FAQ

Можно ли беременным принимать иммуномодуляторы?
Только по назначению врача. Большинство таких препаратов противопоказаны без строгих показаний.

Какой витамин важнее всего при беременности?
Фолиевая кислота и витамин D — они отвечают за формирование нервной системы и костей малыша.

Почему важно гулять каждый день?
Прогулки обеспечивают приток кислорода, укрепляют сосуды и помогают снять стресс.

Мифы и правда

  • Миф: при беременности нельзя заболеть простудой.
    Правда: вирусные инфекции возможны, но протекают тяжелее из-за ослабленного иммунитета.

  • Миф: витамины можно пить любые.
    Правда: избыток некоторых веществ (A, D, E) опасен для плода.

  • Миф: физическая активность вредна беременным.
    Правда: умеренные нагрузки укрепляют сердце, лёгкие и мышцы.

Интересные факты

  • Около 70% иммунных клеток сосредоточено в кишечнике.

  • У женщин, ведущих активный образ жизни во время беременности, уровень осложнений снижен на 30%.

  • Эмоциональное состояние матери напрямую влияет на иммунитет ребёнка после рождения.

Беременность — время заботы и любви к себе. Правильное питание, умеренная активность, крепкий сон и позитивный настрой помогут будущей маме укрепить иммунитет и пройти этот важный путь с радостью и уверенностью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
