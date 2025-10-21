Когда менструации становятся испытанием: аденомиоз, о котором молчат миллионы женщин

Аденомиоз матки — одно из самых распространённых гинекологических заболеваний, но при этом одно из самых "тихих". Оно годами может не давать о себе знать, а потом внезапно проявиться обильными менструациями, болью и проблемами с зачатием. Болезнь часто путают с эндометриозом, и неспроста: оба состояния связаны с разрастанием эндометрия, но у аденомиоза этот процесс происходит внутри матки, проникая в её мышечный слой.

Женщина держится за живот

Как устроена матка и что происходит при аденомиозе

Матка состоит из трёх слоёв:

эндометрия - слизистой оболочки, которая ежемесячно обновляется;

миометрия - мышечного слоя, отвечающего за сокращения;

периметрия - внешней серозной оболочки, защищающей орган.

При аденомиозе клетки эндометрия начинают прорастать в миометрий. В норме они должны отторгаться во время менструации, но, оказавшись "в ловушке" мышечных тканей, продолжают реагировать на гормональные колебания. В этих участках накапливается кровь, возникает воспаление, отёк и болевой синдром.

Почему развивается аденомиоз

Точный механизм до сих пор не установлен, но врачи выделяют несколько возможных причин:

наследственность - риск выше, если заболевание было у матери или сестры;

гормональные сбои - избыток эстрогенов и нарушения работы щитовидной железы;

воспалительные заболевания и ослабленный иммунитет;

травмы эндометрия - аборты, выскабливания, осложнённые роды;

стресс и образ жизни - ожирение, вредные привычки, экологические факторы.

Виды и степени заболевания

По характеру распространения различают:

очаговую форму - разрастание в отдельных участках;

диффузную - эндометрий хаотично проникает в мышечный слой;

узловую - образуются узлы, заполненные кровью;

смешанную - сочетание нескольких типов.

По глубине проникновения аденомиоз делят на четыре степени:

поражён только подслизистый слой; эндометрий проникает в миометрий не глубже половины толщины; поражено более 50% мышечного слоя; процесс охватывает весь миометрий.

Симптомы: когда пора к врачу

Главный сигнал — изменения менструаций. Кровотечения становятся обильнее, длятся дольше семи дней, появляются сгустки и мажущие выделения до и после цикла.

Среди других признаков:

боли внизу живота и пояснице, усиливающиеся во время менструации;

болезненные половые контакты;

чувство давления в области таза;

анемия — слабость, головокружение, ломкость ногтей и выпадение волос.

На ранних стадиях симптомы могут быть стертыми, и болезнь выявляется случайно при УЗИ.

Диагностика

Первый этап — осмотр у гинеколога. Врач может заподозрить аденомиоз, если матка увеличена и имеет шаровидную форму.

Для подтверждения диагноза используются:

УЗИ малого таза - определяет утолщение стенок матки и неоднородность структуры;

гистероскопия - эндоскопическое исследование полости матки для уточнения формы заболевания;

МРТ - помогает оценить глубину поражения и отличить аденомиоз от миомы.

Сравнение форм аденомиоза

Форма Особенности Основные симптомы Методы диагностики Очаговая локальные участки поражения боли, сбой цикла УЗИ, гистероскопия Узловая образование узлов с кровью тянущие боли, уплотнения МРТ, лапароскопия Диффузная равномерное прорастание эндометрия длительные кровотечения УЗИ, гистероскопия Смешанная сочетание нескольких форм комбинированные симптомы комплексное обследование

Как лечат аденомиоз

Тактика зависит от стадии, возраста женщины и планов на беременность.

Консервативное лечение

Назначается при лёгких и умеренных формах. Цель — остановить рост эндометрия, уменьшить воспаление и восстановить гормональный баланс.

Используются:

гормональные препараты (прогестины, комбинированные контрацептивы, агонисты ГнРГ);

противовоспалительные средства (ибупрофен, кетопрофен);

иммуномодуляторы и витамины ;

препараты железа при анемии (Сорбифер, Ферретаб).

Курс лечения — не менее трёх месяцев, затем проводится контроль УЗИ.

Хирургическое лечение

Применяется при узловых или запущенных формах, когда медикаменты не помогают.

Эндокоагуляция - удаление очагов лазером или током под контролем лапароскопа. Позволяет сохранить матку.

Радикальная операция (гистерэктомия) - показана женщинам старше 40 лет, не планирующим беременность, при сочетании аденомиоза с миомой или риске онкопроцесса.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: самолечение гормональными препаратами.

Последствие: сбой цикла и ухудшение состояния.

Альтернатива: только лечение по схеме, назначенной врачом.

Ошибка: игнорировать боли и обильные выделения.

Последствие: переход болезни в хроническую форму и бесплодие.

Альтернатива: регулярные осмотры и УЗИ при первых симптомах.

Ошибка: затягивание с операцией при тяжёлой форме.

Последствие: анемия, риск перфорации матки, онкопроцесс.

Альтернатива: своевременное хирургическое вмешательство.

А что если планируется беременность

Беременность при аденомиозе возможна, но иногда затруднена. Врач может назначить курс гормональной терапии для восстановления цикла и подготовки эндометрия. После успешного зачатия симптомы часто уменьшаются: гормоны беременности "усыпляют" очаги болезни.

Важно наблюдаться у гинеколога весь срок — риск осложнений выше, чем у здоровых женщин.

Плюсы и минусы методов лечения

Консервативная терапия:

щадящее воздействие, сохранение фертильности;

— длительный курс, возможны рецидивы.

Хирургия:

быстрое устранение очагов;

— риск травмы тканей и гормональных сбоев.

FAQ

Можно ли полностью вылечить аденомиоз?

На ранних стадиях — да, особенно при комплексной терапии. Хронические формы требуют постоянного наблюдения.

Может ли болезнь вернуться после операции?

Да, особенно если не устранены гормональные причины.

Чем опасен аденомиоз без лечения?

Хронической анемией, болями, бесплодием и повышением риска онкопатологий.

Мифы и правда

Миф: аденомиоз развивается только у женщин старше 40 лет.

Правда: болезнь всё чаще диагностируют у женщин 25-35 лет.

Миф: беременность вылечивает аденомиоз.

Правда: симптомы действительно уменьшаются, но заболевание может вернуться после родов.

Миф: при аденомиозе обязательно удаляют матку.

Правда: радикальная операция требуется только при запущенных формах.

Интересные факты

До 60% случаев бесплодия у женщин связаны с эндометриозом и аденомиозом.

У каждой второй пациентки после 35 лет заболевание протекает бессимптомно.

Регулярные УЗИ и профилактические осмотры позволяют выявить патологию на ранней стадии.

Аденомиоз — это не приговор. При внимательном отношении к себе, регулярной диагностике и своевременном лечении женщина может сохранить здоровье, способность к деторождению и качество жизни.