Питание для ума: как кормить мозг, чтобы не терять концентрацию, улучшить память и мыслить быстрее

Сохранить концентрацию, память и способность быстро реагировать помогает не только сон и отдых, но и питание. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Селиванова, отметив, что правильно подобранный рацион способен поддерживать баланс нейромедиаторов — веществ, отвечающих за работу мозга, настроение и уровень энергии.
"Именно питание играет ключевую роль в поддержании баланса нейромедиаторов — особых веществ, отвечающих за эффективную работу мозга", — объяснила Ирина Селиванова
Мозг потребляет до 20% всей энергии организма. Недостаток белков, жиров и витаминов приводит к тому, что замедляется выработка дофамина, серотонина и ацетилхолина — химических посредников между нервными клетками. Это снижает концентрацию, мотивацию и когнитивную выносливость.
Холин необходим для синтеза ацетилхолина, главного нейромедиатора памяти. Его дефицит снижает внимание и способность к обучению.
"Богатые холином продукты, такие как яйца, печень и индейка, помогают поддерживать когнитивную выносливость даже при высоких нагрузках", — отметила эксперт.
Дофамин отвечает за мотивацию, концентрацию и чувство удовольствия от работы. Для его синтеза нужны аминокислоты тирозин и фенилаланин, которые содержатся в говядине, фасоли, чечевице и нуте.
Омега-3 жирные кислоты улучшают проводимость нервных импульсов и защищают мозг от воспалений. Особенно полезны лосось, скумбрия, сардины и тунец.
Витамины группы B и магний помогают мозгу работать стабильно, а катехины из зелёного чая защищают клетки от оксидативного стресса.
Содержат витамин E и цинк, необходимые для защиты мембран нейронов. Регулярное употребление грецких орехов и тыквенных семечек улучшает память и скорость реакции.
B6, B9 и B12 регулируют выработку серотонина и дофамина, повышая стрессоустойчивость и настроение.
Какао-бобы богаты флавоноидами, которые улучшают приток крови к мозгу и повышают внимание.
Черника, ежевика и малина содержат антоцианы, замедляющие возрастные изменения когнитивных функций.
|Категория продукта
|Ключевое вещество
|Что делает для мозга
|Яйца, индейка
|Холин
|Улучшает память и концентрацию
|Говядина, бобовые
|Тирозин
|Стимулирует выработку дофамина
|Рыба, морепродукты
|Омега-3 жирные кислоты
|Поддерживает нейронные связи
|Зелень, зелёный чай
|Антиоксиданты, магний
|Снижает стресс, повышает устойчивость
|Орехи, семечки
|Витамин E, цинк
|Защищает нервные клетки
|Печень
|Витамины B6, B12, фолиевая кислота
|Регулирует нейромедиаторы
|Тёмный шоколад
|Флавоноиды
|Улучшает кровоснабжение мозга
|Ягоды
|Антоцианы
|Замедляют когнитивное старение
|Плюсы
|Минусы / ограничения
|Улучшает концентрацию и память
|Требует регулярности и дисциплины
|Повышает стрессоустойчивость
|Эффект развивается постепенно
|Снижает риск нейродегенеративных болезней
|Нужен индивидуальный подбор рациона
|Поддерживает работоспособность
|Избыток белка или жиров может быть вреден при хронических заболеваниях
Поддерживать мозг в тонусе — значит кормить его правильно.
Белок, полезные жиры, витамины группы B и антиоксиданты обеспечивают работу нейронов, улучшают память и концентрацию.
Как подчеркнула Ирина Селиванова, сбалансированное питание — лучший способ сохранить ясность мышления и высокую продуктивность без стимуляторов.
