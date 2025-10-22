Кухня против нас: эксперт рассказала, как копоть в духовке вредит легким и желудку

Обычный нагар и копоть на стенках духовки — не просто косметическая проблема. По словам кандидата фармацевтических наук Марии Золотаревой, эти загрязнения могут стать источником токсичных веществ и даже привести к нарушению работы прибора и пищевым отравлениям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка открывает духовку

Что происходит внутри духовки

Нагар образуется из-за разбрызгивания жира и сока во время готовки. Попадая на горячие стенки, они разлагаются и вступают в химические реакции. Так образуется липкий слой, который ухудшает теплопроводность и может привести к поломке устройства.

С течением времени слой копоти становится не только технической проблемой, но и санитарной угрозой.

Неравномерный нагрев приводит к тому, что пища может оставаться недоготовленной внутри.

В таких условиях бактерии и плесень не погибают, что повышает риск пищевого отравления.

Частицы копоти и жира могут попасть на блюдо уже после готовки — при открытии дверцы или выемке посуды.

Почему нагар опасен для здоровья

"Сам нагар является идеальной питательной средой для патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Хотя высокая температура в большинстве случаев уничтожает их во время готовки, риски перекрёстного загрязнения сохраняются", — отметила Мария Золотарева.

Кроме микробов, опасность представляют продукты термического разложения жира и белков.

Вредные вещества, выделяющиеся при нагреве

Соединение Как образуется Возможное воздействие Акриламид При сильном обугливании углеводов Потенциальный канцероген, влияет на нервную систему Гетероциклические амины (ГЦА) При обжарке белков (мясо, рыба) Могут повреждать ДНК, повышая риск опухолей Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) При сгорании жира Связаны с онкогенными процессами у животных Акролеин При перегреве жира и масла Раздражает дыхательные пути, опасен для астматиков

"Пережжённый жир выделяет акролеин — альдегид, который раздражает слизистые глаз и дыхательных путей. У людей с астмой или аллергией он может вызвать обострение", — добавила эксперт.

Как правильно ухаживать за духовкой

Регулярная очистка помогает снизить риски и продлить срок службы прибора. По словам Золотаревой, идеальный вариант — очищать духовку после каждого приготовления пищи.

Рекомендации эксперта

Использовать безопасные средства — сода, лимонная кислота, уксус или специальные гели без хлора и сильных щелочей. Не применять абразивы и жёсткие губки — они повреждают покрытие, что ускоряет образование нового нагара. После уборки тщательно промыть поверхности водой и проветрить духовку, оставив дверцу открытой. Для профилактики — ставить противень с водой и лимоном и включать духовку на 20-30 минут: пар размягчит остатки жира.

Безопасные и опасные средства для чистки

Тип средства Безопасность для здоровья Комментарий Пищевая сода + вода Полностью безопасно Мягкое очищение, подходит для регулярного использования Уксус или лимонный сок Безопасно при проветривании Эффективно растворяют жир Средства без хлора и аммиака Условно безопасно Использовать в перчатках, избегать попадания на пищу Хлорсодержащие и щёлочные очистители Опасно Могут вызвать раздражение дыхательных путей

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы / ограничения Снижается риск образования токсинов Требует времени и регулярности Пища прогревается равномерно Необходима аккуратность с электронагревателями Духовка работает дольше При частой чистке агрессивными средствами можно повредить покрытие Улучшается вкус и аромат блюд Нужна вентиляция помещения

3 интересных факта о копоти и чистке духовки

Приготовление пищи в загрязнённой духовке может увеличивать концентрацию ПАУ в воздухе кухни в 5-7 раз. Один слой нагара толщиной всего 1 мм уменьшает эффективность нагрева на 10-15%, повышая энергозатраты. В современных моделях духовок есть функция пиролиза — самоочистки при температуре до 500 °C, при которой весь нагар превращается в пепел.

Грязная духовка — это не только источник неприятного запаха, но и реальная угроза здоровью.

Продукты обугливания выделяют токсичные вещества, раздражающие дыхательные пути и потенциально опасные для организма.

Регулярная чистка безопасными средствами — самый простой способ защитить себя и продлить жизнь бытовой технике.