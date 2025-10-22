Кухня против нас: эксперт рассказала, как копоть в духовке вредит легким и желудку

Обычный нагар и копоть на стенках духовки — не просто косметическая проблема. По словам кандидата фармацевтических наук Марии Золотаревой, эти загрязнения могут стать источником токсичных веществ и даже привести к нарушению работы прибора и пищевым отравлениям.
Нагар образуется из-за разбрызгивания жира и сока во время готовки. Попадая на горячие стенки, они разлагаются и вступают в химические реакции. Так образуется липкий слой, который ухудшает теплопроводность и может привести к поломке устройства.
С течением времени слой копоти становится не только технической проблемой, но и санитарной угрозой.
"Сам нагар является идеальной питательной средой для патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Хотя высокая температура в большинстве случаев уничтожает их во время готовки, риски перекрёстного загрязнения сохраняются", — отметила Мария Золотарева.
Кроме микробов, опасность представляют продукты термического разложения жира и белков.
|Соединение
|Как образуется
|Возможное воздействие
|Акриламид
|При сильном обугливании углеводов
|Потенциальный канцероген, влияет на нервную систему
|Гетероциклические амины (ГЦА)
|При обжарке белков (мясо, рыба)
|Могут повреждать ДНК, повышая риск опухолей
|Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
|При сгорании жира
|Связаны с онкогенными процессами у животных
|Акролеин
|При перегреве жира и масла
|Раздражает дыхательные пути, опасен для астматиков
"Пережжённый жир выделяет акролеин — альдегид, который раздражает слизистые глаз и дыхательных путей. У людей с астмой или аллергией он может вызвать обострение", — добавила эксперт.
Регулярная очистка помогает снизить риски и продлить срок службы прибора. По словам Золотаревой, идеальный вариант — очищать духовку после каждого приготовления пищи.
|Тип средства
|Безопасность для здоровья
|Комментарий
|Пищевая сода + вода
|Полностью безопасно
|Мягкое очищение, подходит для регулярного использования
|Уксус или лимонный сок
|Безопасно при проветривании
|Эффективно растворяют жир
|Средства без хлора и аммиака
|Условно безопасно
|Использовать в перчатках, избегать попадания на пищу
|Хлорсодержащие и щёлочные очистители
|Опасно
|Могут вызвать раздражение дыхательных путей
|Плюсы
|Минусы / ограничения
|Снижается риск образования токсинов
|Требует времени и регулярности
|Пища прогревается равномерно
|Необходима аккуратность с электронагревателями
|Духовка работает дольше
|При частой чистке агрессивными средствами можно повредить покрытие
|Улучшается вкус и аромат блюд
|Нужна вентиляция помещения
Грязная духовка — это не только источник неприятного запаха, но и реальная угроза здоровью.
Продукты обугливания выделяют токсичные вещества, раздражающие дыхательные пути и потенциально опасные для организма.
Регулярная чистка безопасными средствами — самый простой способ защитить себя и продлить жизнь бытовой технике.
