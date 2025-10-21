Гены, холод и татуировка: неожиданные факторы, на которые кожа отвечает псориазом

Псориаз — одно из самых распространённых хронических заболеваний кожи, при котором клетки эпидермиса начинают делиться слишком быстро. Болезнь носит иммуновоспалительный характер и может поражать не только кожу, но и ногти, суставы, а в редких случаях — внутренние органы.

О причинах болезни и современных методах терапии рассказала врач компании Bioniq Дарья Диброва.

Почему развивается псориаз

Развитие псориаза обусловлено генетической предрасположенностью, стимулируется под воздействием внешних факторов — триггеров. Это холод, стресс, нервное перенапряжение, курение, алкоголь, лишний вес, повреждения кожи (в том числе татуировки и укусы насекомых), а также инфекции. Точная причина развития заболевания до конца неизвестна.

Учёные выделили гены PSORS (Psoriasis Susceptibility Loci), повышающие вероятность болезни. Однако наличие этих генов не означает, что псориаз обязательно проявится. Риск возрастает, если заболевание есть у близких родственников.

Основные триггеры псориаза

Тип фактора Примеры Механизм действия Физические холод, травмы кожи, укусы насекомых повреждают эпидермис, вызывают локальное воспаление Психоэмоциональные стресс, переутомление нарушают баланс гормонов и активируют иммунную реакцию Химические алкоголь, никотин, лекарства (бета-блокаторы, литий) усиливают воспаление и ускоряют деление клеток Метаболические ожирение, диабет способствуют системному воспалению Инфекционные ангины, ОРВИ, стрептококковые инфекции могут запускать обострение псориаза

Как распознать болезнь

Псориаз часто проявляется сыпью, зудом, шелушением и появлением серебристых чешуек. При их удалении возникает красная блестящая плёнка и точечное кровотечение — так называемая триада псориаза.

"Если вы замечаете такие симптомы, вероятность псориаза весьма высока. Однако проявления могут быть неспецифичными, и точный диагноз ставит только дерматолог после очного осмотра", — уточнила врач Диброва.

Как лечат псориаз сегодня

Выбор терапии зависит от тяжести заболевания. Цель лечения — контролировать симптомы, продлевать периоды ремиссии и предотвращать осложнения.

Современные подходы к терапии

Форма заболевания Методы лечения Комментарии специалиста Лёгкая Местные препараты: кремы и мази с глюкокортикостероидами, салициловой кислотой Уменьшают воспаление, зуд, шелушение Средняя Фототерапия (ультрафиолетовые лампы под контролем врача) Применяется для усиления эффекта местных средств Тяжёлая, генерализованная Системные препараты (иммуномодуляторы, биологическая терапия) Воздействуют на звенья иммунной системы Сопутствующие меры Диета, отказ от курения и алкоголя, снижение стресса Важны для поддержания ремиссии

"Иногда для усиления эффекта может быть назначена фототерапия — специальные лампы, которые применяются в клинике или дома, строго по назначению врача", — подчеркнула Дарья Диброва.

Почему важно не заниматься самолечением

Псориаз — не просто косметическая проблема. При неправильной терапии он может осложниться воспалением суставов (псориатический артрит) или поражением ногтей. Поэтому любые гормональные мази и системные препараты должны подбираться только под контролем врача-дерматолога.

Плюсы и минусы основных методов

Метод Плюсы Минусы / ограничения Местные гормональные средства Быстро снимают воспаление и зуд При длительном применении могут вызывать истончение кожи Фототерапия Безопасна, помогает при хронических формах Требует регулярных процедур Системные препараты Эффективны при тяжёлых формах Возможны побочные эффекты, контроль анализов обязателен Биологическая терапия Прицельно действует на иммунные звенья Высокая стоимость, назначается только специалистом

Как поддерживать ремиссию

Избегайте стресса и переутомления.

Поддерживайте здоровый вес и сбалансированное питание.

Используйте смягчающие кремы и эмоленты ежедневно.

Откажитесь от алкоголя и курения.

Регулярно наблюдайтесь у дерматолога, даже при отсутствии обострений.

3 интересных факта о псориазе

Псориаз — одно из самых древних кожных заболеваний, описанное ещё Гиппократом. Болезнь не заразна: её невозможно "подхватить" при контакте с больным. У многих пациентов обострения псориаза уменьшаются летом из-за воздействия солнечного света и витамина D.

Псориаз — это хроническое, но контролируемое заболевание. Современные методы лечения позволяют добиться стойкой ремиссии и вести полноценную жизнь. Главное — диагностировать болезнь вовремя, следовать назначениям врача и избегать факторов, провоцирующих обострение.