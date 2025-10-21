Черника не волшебная: офтальмолог рассказала, что действительно спасает зрение

Добавки с черникой давно считаются чуть ли не панацеей для глаз, но врачи всё чаще напоминают: это миф, не подтверждённый наукой. По словам офтальмолога Анны Соловей из клиники 3Z, препараты с экстрактом черники не оказывают клинически значимого эффекта на зрение, а их популярность — результат маркетинга и традиции, а не доказанной пользы.
"Популярные в России препараты и БАДы с черникой исторически назначались очень широко, в том числе детям. Это было скорее данью традиции и маркетингу, чем результатом убедительных исследований", — сказала врач-офтальмолог Анна Соловей.
По словам специалиста, ни одно масштабное исследование не показало, что черника или содержащие её добавки способны улучшить зрение у здоровых людей или помочь пациентам без серьёзных патологий сетчатки.
Наибольшую доказательную базу в офтальмологии имеет исследование AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2), в котором участвовали тысячи пациентов с возрастной макулодистрофией (ВМД) — заболеванием, приводящим к потере центрального зрения.
Результаты AREDS2 показали, что комбинация антиоксидантов и микроэлементов действительно помогает при определённой стадии болезни.
|Компонент
|Роль
|Подтверждённый эффект
|Витамин C и E
|Антиоксиданты, защищают сетчатку
|Снижают окислительный стресс
|Цинк и медь
|Поддерживают обмен веществ в глазных тканях
|Замедляют развитие ВМД
|Лютеин и зеаксантин
|Фильтруют вредный синий свет
|Снижают риск прогрессирования ВМД на 25%
|Омега-3 жирные кислоты
|Поддержка сосудов и мембран клеток
|Не доказан значимый эффект в AREDS2
"AREDS2 показало снижение риска прогрессирования ВМД у пациентов с промежуточной стадией заболевания, но не подтвердило профилактическое действие для здоровых людей", — подчеркнула Анна Соловей.
По словам офтальмолога, назначение любых комплексов оправдано только при выявленных изменениях сетчатки или нехватке микроэлементов, а профилактически "на всякий случай" принимать их не стоит.
Она также отметила, что капли от сухости глаз должны подбираться только после диагностики. Иногда за чувством "песка" или "жжения" в глазах скрываются аутоиммунные и эндокринные заболевания.
|Мера профилактики
|Эффективность
|Комментарий врача
|Регулярные перерывы при работе за экраном
|5/5
|Каждые 40-50 минут делать паузу 5-10 минут
|Сбалансированное питание (омега-3, витамины A, E, цинк)
|4/5
|Полезно при естественном получении с пищей
|Увлажнение воздуха и достаточное питьё
|4/5
|Помогает при синдроме сухого глаза
|Черничные добавки и БАДы
|1/5
|Клинический эффект не подтверждён
|Очки с фильтром синего света
|2/5
|Могут снижать зрительное утомление, но не лечат
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав, не токсичны
|Отсутствие доказанного эффекта
|Могут быть источником антиоксидантов
|Высокая цена при минимальной пользе
|Безопасны при кратковременном приёме
|Не заменяют лечение и осмотр офтальмолога
|Поддерживают имидж "здорового образа жизни"
|Создают ложное чувство защиты зрения
Миф о пользе черники для зрения не выдерживает проверки фактами.
Современная офтальмология основывается на доказательной медицине: только препараты с подтверждённым действием могут реально помочь. Черника — вкусная ягода, но не лекарство.
Главное, что действительно сохраняет зрение, — это режим, освещение, отдых и регулярные осмотры у офтальмолога.
