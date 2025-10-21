Черника не волшебная: офтальмолог рассказала, что действительно спасает зрение

Добавки с черникой давно считаются чуть ли не панацеей для глаз, но врачи всё чаще напоминают: это миф, не подтверждённый наукой. По словам офтальмолога Анны Соловей из клиники 3Z, препараты с экстрактом черники не оказывают клинически значимого эффекта на зрение, а их популярность — результат маркетинга и традиции, а не доказанной пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в очках у офтальмолога

Черника и зрение: где правда, а где реклама

"Популярные в России препараты и БАДы с черникой исторически назначались очень широко, в том числе детям. Это было скорее данью традиции и маркетингу, чем результатом убедительных исследований", — сказала врач-офтальмолог Анна Соловей.

По словам специалиста, ни одно масштабное исследование не показало, что черника или содержащие её добавки способны улучшить зрение у здоровых людей или помочь пациентам без серьёзных патологий сетчатки.

Что действительно работает

Наибольшую доказательную базу в офтальмологии имеет исследование AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2), в котором участвовали тысячи пациентов с возрастной макулодистрофией (ВМД) — заболеванием, приводящим к потере центрального зрения.

Результаты AREDS2 показали, что комбинация антиоксидантов и микроэлементов действительно помогает при определённой стадии болезни.

Состав комплекса AREDS2 и его действие

Компонент Роль Подтверждённый эффект Витамин C и E Антиоксиданты, защищают сетчатку Снижают окислительный стресс Цинк и медь Поддерживают обмен веществ в глазных тканях Замедляют развитие ВМД Лютеин и зеаксантин Фильтруют вредный синий свет Снижают риск прогрессирования ВМД на 25% Омега-3 жирные кислоты Поддержка сосудов и мембран клеток Не доказан значимый эффект в AREDS2

"AREDS2 показало снижение риска прогрессирования ВМД у пациентов с промежуточной стадией заболевания, но не подтвердило профилактическое действие для здоровых людей", — подчеркнула Анна Соловей.

Почему миф о чернике так живуч

Исторический контекст.

Первые публикации о "ночном зрении пилотов" времён Второй мировой войны приписывали эффект чернике — но это не имело научного подтверждения. Маркетинг и привычка.

В России добавки с черникой активно продвигаются как средство "для глаз школьников и водителей", что закрепило их в массовом сознании. Отсутствие вреда.

Так как черника — натуральный продукт, многие считают, что "хуже не будет". Однако при этом польза тоже минимальна.

Когда витамины действительно нужны

По словам офтальмолога, назначение любых комплексов оправдано только при выявленных изменениях сетчатки или нехватке микроэлементов, а профилактически "на всякий случай" принимать их не стоит.

Она также отметила, что капли от сухости глаз должны подбираться только после диагностики. Иногда за чувством "песка" или "жжения" в глазах скрываются аутоиммунные и эндокринные заболевания.

Что реально помогает глазам

Мера профилактики Эффективность Комментарий врача Регулярные перерывы при работе за экраном 5/5 Каждые 40-50 минут делать паузу 5-10 минут Сбалансированное питание (омега-3, витамины A, E, цинк) 4/5 Полезно при естественном получении с пищей Увлажнение воздуха и достаточное питьё 4/5 Помогает при синдроме сухого глаза Черничные добавки и БАДы 1/5 Клинический эффект не подтверждён Очки с фильтром синего света 2/5 Могут снижать зрительное утомление, но не лечат

Плюсы и минусы добавок с черникой

Плюсы Минусы Натуральный состав, не токсичны Отсутствие доказанного эффекта Могут быть источником антиоксидантов Высокая цена при минимальной пользе Безопасны при кратковременном приёме Не заменяют лечение и осмотр офтальмолога Поддерживают имидж "здорового образа жизни" Создают ложное чувство защиты зрения

3 интересных факта

В чернике действительно есть антоцианы — пигменты, влияющие на цветовое восприятие, но их действие в десятки раз слабее, чем заявляют в рекламе. Даже большие дозы экстракта черники не улучшают ночное зрение — это подтверждено метаанализами Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Для профилактики заболеваний глаз доказанную пользу имеют умеренные физические нагрузки и отказ от курения, а не черничные капсулы.

Миф о пользе черники для зрения не выдерживает проверки фактами.

Современная офтальмология основывается на доказательной медицине: только препараты с подтверждённым действием могут реально помочь. Черника — вкусная ягода, но не лекарство.

Главное, что действительно сохраняет зрение, — это режим, освещение, отдых и регулярные осмотры у офтальмолога.