Таблетка от кашля может стоить 45 тысяч: новые правила для водителей — проверьте аптечку уже сейчас

В России готовят единый список лекарств, запрещённых для водителей. Поводом стало то, что многие привычные препараты могут влиять на внимание, координацию и скорость реакции за рулём. Теперь за приём таких средств, даже по медицинским показаниям, может грозить штраф до 45 000 рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.

"По указанию Конституционного суда было решено пересмотреть перечень запрещённых препаратов для водителей. Под запрет попали противосудорожные, снотворные и седативные средства", — рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Список обновляют

До 2025 года водители могли быть наказаны только за употребление веществ, включённых в постановление правительства № 681. В нём перечислены наркотические и психотропные соединения, влияющие на поведение человека. Однако судебная практика показала, что есть и другие лекарства, способные ухудшать концентрацию и вызывать заторможенность. Именно поэтому Конституционный суд предложил дополнить перечень.

Какие препараты могут попасть под запрет

Как объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, ограничения затронут несколько групп лекарств, которые часто применяются без консультации врача.

"Препараты от кашля тоже включены в этот список, потому что некоторые из них содержат кодеин. Даже безобидные корвалол и валидол запрещено принимать водителям, потому что они содержат фенобарбитал", — пояснил врач.

К препаратам повышенного риска относятся:

нейролептики и психотропные средства;

обезболивающие и миорелаксанты;

препараты для снижения давления;

лекарства от кашля, содержащие кодеин;

снотворные и седативные средства.

Как лекарства влияют на управление автомобилем

Даже слабое седативное действие способно изменить скорость реакции и восприятие дорожной ситуации. Препараты с кодеином или фенобарбиталом угнетают нервную систему, а миорелаксанты снижают мышечный тонус. В итоге человек чувствует сонливость, вялость и хуже оценивает дистанцию до других машин.

Медики отмечают, что риск особенно высок при сочетании нескольких таких препаратов, например, таблеток от давления и успокоительного чая или капель для сна. Поэтому даже если средство отпускается без рецепта, перед поездкой стоит внимательно изучить инструкцию.

Допустимые и запрещённые препараты

Категория Препараты, допускаемые к приёму перед поездкой Препараты, вызывающие ограничения Обезболивающие Парацетамол, ибупрофен Кодеинсодержащие анальгетики Сердечные Аспирин, магний B6 Корвалол, Валидол Снотворные Мелатонин в малых дозах Фенобарбитал, Зопиклон Давление Ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) Клонидин, Метилдопа Кашель Травяные сиропы Коделак, Терпинкод

Советы: как не попасть под санкции

Проверяйте состав. Перед приёмом любого лекарства посмотрите инструкцию: если там указано предупреждение о вождении — лучше отложить поездку. Консультируйтесь с врачом. При хронических заболеваниях просите назначить препараты, не влияющие на реакцию. Храните рецепты и назначения. В случае проверки это может стать доказательством добросовестности. Не сочетайте лекарства с алкоголем. Даже малая доза усиливает действие седативных веществ. Планируйте лечение. При необходимости приёма сильнодействующих средств пользуйтесь такси или общественным транспортом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принять успокоительное перед дальней дорогой.

Последствие: сонливость, потеря концентрации, риск ДТП.

Альтернатива: дыхательная гимнастика, короткая прогулка, натуральный чай с мятой.

Последствие: положительный тест на психотропные вещества, штраф и лишение прав.

Альтернатива: безопасные аналоги без барбитуратов (например, "Кардиомагнил").

Последствие: нарушение концентрации, запрет на управление.

Альтернатива: сиропы на растительной основе — алтей, солодка, подорожник.

Если водитель принял препарат по назначению врача

Если лекарство прописано официально и без него невозможно лечение, важно заранее предупредить врача о необходимости управления автомобилем. В некоторых случаях специалист подберёт безопасный аналог. Однако даже наличие рецепта не освобождает от ответственности, если средство влияет на психомоторные функции.

Водителю лучше отказаться от поездок в период лечения — это снизит риск не только штрафа, но и аварии.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли садиться за руль после приёма таблеток от давления?

Не все препараты опасны. Ингибиторы АПФ и диуретики обычно не влияют на внимание, но седативные бета-блокаторы могут вызывать сонливость.

Попросите врача подобрать аналог без влияния на нервную систему. Временно используйте общественный транспорт.

Да, если его компоненты ухудшают реакцию и попадают в новый перечень запрещённых веществ.

Мифы и правда

Миф: если лекарство продаётся без рецепта, значит, оно безопасно за рулём.

Правда: даже аптечные капли могут содержать барбитураты или кодеин, поэтому важно читать состав.

Правда: его действующее вещество фенобарбитал вызывает сонливость и снижает концентрацию.

Правда: даже минимальная доза может отразиться на скорости реакции, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Три интересных факта

В странах ЕС запрещено управлять автомобилем после приёма более 200 видов лекарств, включая популярные антигистаминные. В Японии полиция использует специальные тесты для выявления водителей, принимавших снотворные. По статистике МВД, до 7 % аварий в России происходят из-за потери внимания водителей, находящихся под действием медикаментов.

В 2000-х годах в России уже предпринимались попытки ограничить использование некоторых препаратов водителями, однако перечень был слишком узким. С 2010-х годов в Европе активно внедряются тест-системы, определяющие концентрацию лекарственных веществ в крови. Новый российский список станет шагом к унификации правил и международным стандартам безопасности.