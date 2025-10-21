5 золотых правил вечернего питания: что есть, чтобы спать, как младенец

Сон после еды — тема, вокруг которой давно ходит множество мифов. Кто-то считает, что засыпать после обеда — вредно, другие уверены, что это полезная привычка. На самом деле всё зависит от времени, объёма и состава приёма пищи. Специалисты уверены: и ужин, и дневной отдых имеют право на существование — при соблюдении разумных правил.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Китайская лапша с овощами и соевым соусом

"Рекомендуется есть вечером, поскольку ночью нам приходится воздерживаться от пищи", — пояснил врач-сомнолог Дэвид Ричард.

Почему нельзя ложиться спать сразу после еды

Пищеварительная система ночью работает медленнее, поэтому плотный ужин перед сном часто вызывает тяжесть, изжогу и риск гастроэзофагеального рефлюкса, пишет

"В идеале нужно заканчивать приём пищи как минимум за два часа до сна", — рекомендует доктор Дэвид Ричард.

Чем позже мы садимся за стол, тем сильнее смещаются циркадные ритмы. Поздний ужин не только ухудшает качество сна, но и заставляет организм позже вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за засыпание.

Учёные подтверждают это фактами. В исследовании 2011 года отмечено: еда, особенно жирная, ближе ко сну ухудшает фазу быстрого сна и увеличивает частоту ночных пробуждений. Однако исследование 2021 года показало, что приём пищи менее чем за час до сна может продлить общую длительность сна, но делает его прерывистым, пишет santemagazine.fr.

Что и когда есть вечером

Главный принцип — ужин должен быть лёгким, но полноценным. Важно насытить организм без перегрузки желудка.

Доктор Ричард советует исключить из вечернего меню жирное мясо, копчёности, колбасы и тяжёлые сыры. Эти продукты долго перевариваются и мешают качественному отдыху. Лучше выбирать:

рыбу или яйца как источник лёгкого белка;

цельнозерновые продукты (рис, киноа, макароны, хлеб);

овощи — источник клетчатки и минералов.

Не стоит злоупотреблять сладкими соусами, жареной пищей и промышленными десертами: они повышают уровень сахара и возбуждают нервную систему, мешая засыпанию.

Избегайте раздражающих продуктов

Людям, склонным к изжоге, стоит отказаться от кислых и острых блюд — томатов, цитрусовых, лука, перца, капусты, бобовых. Они усиливают рефлюкс, особенно в положении лёжа.

Продукты, помогающие заснуть

Некоторые продукты и вещества естественным образом улучшают качество сна:

Триптофан - аминокислота, участвующая в выработке серотонина и мелатонина. Содержится в яйцах, молоке, бананах, бобовых.

Натуральный мелатонин - во вишне, киви, винограде, грецких орехах.

Сложные углеводы - рис, овёс, пшеница, киноа — помогают мозгу усваивать триптофан.

Магний - природный миорелаксант, содержащийся в миндале, кешью и тёмном шоколаде.

Калий - поддерживает расслабление мышц, его много в бананах и авокадо.

Исследование 2023 года подтвердило: употребление киви перед сном в течение двух недель улучшает засыпание и глубину сна.

Алкоголь и никотин — ложные друзья сна

"Употребление алкоголя помогает заснуть, но приводит к плохому качеству сна, который не освежает", — предупреждает Дэвид Ричард.

Алкоголь повышает риск храпа и апноэ сна, а никотин — сильный стимулятор, который тормозит засыпание, даже если создаёт иллюзию расслабления.

Как хорошо выспаться после обильного ужина

Приподнимите изголовье кровати или используйте две подушки, чтобы уменьшить риск рефлюкса. Не употребляйте алкоголь и ограничьте жидкость перед сном. Подождите минимум два часа после еды, прежде чем лечь. На следующее утро съешьте лёгкий завтрак, чтобы дать организму восстановиться. Спите в проветренной комнате при температуре около 19 °C.

Лучшее положение для сна после еды

На левом боку - оптимальное положение: оно облегчает пищеварение и предотвращает рефлюкс.

На спине - подходит не всем: при проблемах с желудком может спровоцировать изжогу.

На животе - не рекомендуется: сдавливает органы и мешает пищеварению.

Идеальный ужин для здорового сна

1/4 тарелки — цельнозерновая паста или киноа; 1/4 тарелки — белая рыба или омлет; 1/2 тарелки — тушёные овощи; горсть орехов; десерт — йогурт с киви или вишней; напиток — травяной чай из ромашки, вербены или валерианы.

5 золотых правил вечернего питания

Ужинайте минимум за 2 часа до сна. Сочетайте лёгкий белок и сложные углеводы. Не употребляйте кофе, чай и алкоголь после 16:00. Добавляйте в рацион продукты, богатые мелатонином и магнием. Не переедайте — лучше лечь спать слегка голодным.

Сон после обеда: польза или вред?

После плотного обеда часто возникает сонливость — это естественная реакция организма, перераспределяющего энергию на пищеварение.

"Неплохо немного вздремнуть после обеда, если только это не превышает 20 минут", — советует доктор Дэвид Ричард.

Короткий сон (10-20 минут) улучшает концентрацию и снижает стресс, не влияя на ночной отдых. Но длительная дрема (более часа) способна сбить внутренние часы и вызвать бессонницу вечером.

Как не заснуть после обеда

Ешьте лёгкие блюда без избытка жиров и сахара.

Отдавайте предпочтение овощам и постным белкам.

Прогуляйтесь после еды.

Выпейте чашку кофе — но только одну!

"В идеале не стоит пить больше трёх чашек кофе в день, особенно после 16:00", — напоминает врач.

Будьте осторожны с десертами и напитками, содержащими кофеин (тирамису, мороженое с матча), — они тоже могут мешать засыпанию.

Когда питание мешает спать — и наоборот

Сон и питание тесно связаны. Недосып снижает уровень лептина — гормона сытости — и повышает грелин, который вызывает чувство голода. В результате человек ест чаще и больше. Обильный же ужин, наоборот, мешает уснуть и ухудшает восстановление.

"Вот почему слоган "Ешь, двигайся" трансформировался в "Ешь, двигайся, спи". Во время консультации, если пациент плохо спит, мы также смотрим, что у него на тарелке", — подчеркнул доктор Дэвид Ричард.