Голова болит не просто так: как усмирить подростковый шторм в голове за 6 шагов

Головные боли у подростков давно перестали быть редкостью. Если раньше такие жалобы считались проблемой взрослых, то сегодня всё больше школьников и студентов обращаются к неврологам с похожими симптомами. Причины чаще всего кроются в напряжении, стрессах и особенностях современного образа жизни.
"У подростков доля первичных головных болей (которые включают в себя головную боль мышечного напряжения, мигрень и несколько видов более редких головных болей) уже становится довольно значительной — 60-70% всех обращений к неврологу. И приближается к таковой у взрослых", — рассказал невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников.
Первичные головные боли — это не следствие какого-то заболевания, а самостоятельное нарушение. Наиболее частая форма — головная боль напряжения. Она возникает из-за спазма мышц головы, шеи и плеч, который появляется при долгом сидении за партой или компьютером, при плохой осанке или недостатке движения.
Подростковый организм особенно чувствителен к стрессам, гормональным изменениям и недосыпанию — всё это тоже может спровоцировать боль. Нередко к неврологам обращаются школьницы, у которых во время полового созревания появляются мигренозные приступы — пульсирующие боли, часто сопровождающиеся тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам.
"Также подростки, особенно девочки в период полового созревания, могут начать жаловаться на мигренозные головные боли", — отметил врач, слова которого приводит Газета.Ru.
Не всякая головная боль безобидна. Иногда она становится симптомом других нарушений:
• хронического недосыпа и умственной перегрузки;
• злоупотребления кофеином или энергетическими напитками;
• воспалений уха и носовых пазух — синуситов, отитов;
• проблем с мышцами шеи;
• а в редких случаях — повышенного внутричерепного давления или даже опухоли мозга.
"На осмотре врач невролог в результате осмотра ребенка и его опроса определяет, может ли у конкретного ребенка быть какая-либо серьезная заболевания", — заключил Плотников.
|Тип боли
|Характер ощущений
|Причина
|Дополнительные симптомы
|Головная боль напряжения
|Давящая, тупая
|Стресс, переутомление, осанка
|Снижение концентрации
|Мигрень
|Пульсирующая, односторонняя
|Гормональные изменения
|Тошнота, светобоязнь
|Вторичная боль
|Разная
|Инфекции, травмы, давление
|Температура, головокружение
Организуйте правильное рабочее место. Монитор должен быть на уровне глаз, спина — прямая, ноги — стоят на полу.
Сделайте перерывы. Каждые 40-50 минут учебы или работы за компьютером — 5-10 минут отдыха.
Следите за режимом сна. Подростку нужно не менее 8 часов сна в сутки.
Пейте достаточно воды. Обезвоживание — частая причина головных болей.
Ограничьте кофеин и сладкие газированные напитки. Они дают кратковременный эффект бодрости, но потом усиливают усталость.
Добавьте физическую активность. Простая зарядка или прогулка снимает спазмы мышц и улучшает кровообращение.
Ошибка: давать подростку обезболивающие без консультации врача.
Последствие: привыкание, головная боль отмены.
Альтернатива: обратиться к неврологу и пройти диагностику.
Ошибка: игнорировать жалобы, считая их "временными".
Последствие: хроническая боль, тревожность, ухудшение сна.
Альтернатива: вести дневник головных болей, чтобы отслеживать частоту и причины приступов.
Ошибка: сидеть за компьютером без перерыва.
Последствие: мышечный спазм и боль напряжения.
Альтернатива: делать растяжку каждые полчаса.
Если боль повторяется чаще трёх раз в неделю или мешает учёбе и отдыху, необходимо обследование. Невролог может назначить МРТ, анализы или консультации смежных специалистов — эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога. Иногда причина кроется не в головном мозге, а, например, в нарушении осанки или зрении.
|Плюсы
|Минусы
|Можно быстро снять боль
|Не устраняет причину
|Легко доступно
|Приводит к злоупотреблению препаратами
|Помогает при стрессе
|Маскирует серьёзные симптомы
Как отличить мигрень от обычной головной боли?
Мигрень длится дольше, часто поражает одну сторону головы и сопровождается тошнотой, раздражением от света и звуков.
Можно ли подростку пить кофе при головной боли?
Редко и в умеренном количестве. Избыток кофеина вызывает обезвоживание и усиливает боль.
Помогает ли спорт?
Да, умеренная физическая активность (плавание, йога, прогулки) снижает уровень стресса и улучшает кровоток.
Стоит ли делать МРТ при частых болях?
Если боль сопровождается нарушением зрения, координации или рвотой — обследование обязательно.
Миф: у подростков не бывает мигрени.
Правда: бывает, особенно у девочек в период полового созревания.
Миф: головная боль — всегда следствие переутомления.
Правда: она может быть вызвана нарушениями сна, питания или гормональным дисбалансом.
Миф: лекарства решают проблему.
Правда: они лишь снимают симптомы, но не устраняют источник боли.
До 30% подростков хотя бы раз в месяц испытывают сильную головную боль.
Мозг подростка чувствительнее к стрессу из-за нестабильного гормонального фона.
Исследования показывают, что регулярные прогулки на свежем воздухе снижают частоту болей почти на треть.
Термин "головная боль напряжения" появился в 1980-х годах, когда ученые впервые описали связь между стрессом, мышечным спазмом и хронической болью. Сегодня эта форма встречается у подростков в городах в несколько раз чаще, чем у сверстников, ведущих активный образ жизни на природе.
