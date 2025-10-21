Голова болит не просто так: как усмирить подростковый шторм в голове за 6 шагов

Головные боли у подростков давно перестали быть редкостью. Если раньше такие жалобы считались проблемой взрослых, то сегодня всё больше школьников и студентов обращаются к неврологам с похожими симптомами. Причины чаще всего кроются в напряжении, стрессах и особенностях современного образа жизни.

"У подростков доля первичных головных болей (которые включают в себя головную боль мышечного напряжения, мигрень и несколько видов более редких головных болей) уже становится довольно значительной — 60-70% всех обращений к неврологу. И приближается к таковой у взрослых", — рассказал невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников.

Почему болит голова у подростков

Первичные головные боли — это не следствие какого-то заболевания, а самостоятельное нарушение. Наиболее частая форма — головная боль напряжения. Она возникает из-за спазма мышц головы, шеи и плеч, который появляется при долгом сидении за партой или компьютером, при плохой осанке или недостатке движения.

Подростковый организм особенно чувствителен к стрессам, гормональным изменениям и недосыпанию — всё это тоже может спровоцировать боль. Нередко к неврологам обращаются школьницы, у которых во время полового созревания появляются мигренозные приступы — пульсирующие боли, часто сопровождающиеся тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам.

Вторичные причины: когда боль сигнализирует о другом

Не всякая головная боль безобидна. Иногда она становится симптомом других нарушений:

• хронического недосыпа и умственной перегрузки;

• злоупотребления кофеином или энергетическими напитками;

• воспалений уха и носовых пазух — синуситов, отитов;

• проблем с мышцами шеи;

• а в редких случаях — повышенного внутричерепного давления или даже опухоли мозга.

"На осмотре врач невролог в результате осмотра ребенка и его опроса определяет, может ли у конкретного ребенка быть какая-либо серьезная заболевания", — заключил Плотников.

Типы головной боли у подростков

Тип боли Характер ощущений Причина Дополнительные симптомы Головная боль напряжения Давящая, тупая Стресс, переутомление, осанка Снижение концентрации Мигрень Пульсирующая, односторонняя Гормональные изменения Тошнота, светобоязнь Вторичная боль Разная Инфекции, травмы, давление Температура, головокружение

Советы шаг за шагом: как уменьшить боль без лекарств

Организуйте правильное рабочее место. Монитор должен быть на уровне глаз, спина — прямая, ноги — стоят на полу. Сделайте перерывы. Каждые 40-50 минут учебы или работы за компьютером — 5-10 минут отдыха. Следите за режимом сна. Подростку нужно не менее 8 часов сна в сутки. Пейте достаточно воды. Обезвоживание — частая причина головных болей. Ограничьте кофеин и сладкие газированные напитки. Они дают кратковременный эффект бодрости, но потом усиливают усталость. Добавьте физическую активность. Простая зарядка или прогулка снимает спазмы мышц и улучшает кровообращение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать подростку обезболивающие без консультации врача.

Последствие: привыкание, головная боль отмены.

Альтернатива: обратиться к неврологу и пройти диагностику.

Ошибка: игнорировать жалобы, считая их "временными".

Последствие: хроническая боль, тревожность, ухудшение сна.

Альтернатива: вести дневник головных болей, чтобы отслеживать частоту и причины приступов.

Ошибка: сидеть за компьютером без перерыва.

Последствие: мышечный спазм и боль напряжения.

Альтернатива: делать растяжку каждые полчаса.

А что если боль не проходит?

Если боль повторяется чаще трёх раз в неделю или мешает учёбе и отдыху, необходимо обследование. Невролог может назначить МРТ, анализы или консультации смежных специалистов — эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога. Иногда причина кроется не в головном мозге, а, например, в нарушении осанки или зрении.

Самостоятельное лечение головной боли у подростков

Плюсы Минусы Можно быстро снять боль Не устраняет причину Легко доступно Приводит к злоупотреблению препаратами Помогает при стрессе Маскирует серьёзные симптомы

FAQ

Как отличить мигрень от обычной головной боли?

Мигрень длится дольше, часто поражает одну сторону головы и сопровождается тошнотой, раздражением от света и звуков.

Можно ли подростку пить кофе при головной боли?

Редко и в умеренном количестве. Избыток кофеина вызывает обезвоживание и усиливает боль.

Помогает ли спорт?

Да, умеренная физическая активность (плавание, йога, прогулки) снижает уровень стресса и улучшает кровоток.

Стоит ли делать МРТ при частых болях?

Если боль сопровождается нарушением зрения, координации или рвотой — обследование обязательно.

Мифы и правда

Миф: у подростков не бывает мигрени.

Правда: бывает, особенно у девочек в период полового созревания.

Миф: головная боль — всегда следствие переутомления.

Правда: она может быть вызвана нарушениями сна, питания или гормональным дисбалансом.

Миф: лекарства решают проблему.

Правда: они лишь снимают симптомы, но не устраняют источник боли.

3 интересных факта

До 30% подростков хотя бы раз в месяц испытывают сильную головную боль. Мозг подростка чувствительнее к стрессу из-за нестабильного гормонального фона. Исследования показывают, что регулярные прогулки на свежем воздухе снижают частоту болей почти на треть.

Исторический контекст

Термин "головная боль напряжения" появился в 1980-х годах, когда ученые впервые описали связь между стрессом, мышечным спазмом и хронической болью. Сегодня эта форма встречается у подростков в городах в несколько раз чаще, чем у сверстников, ведущих активный образ жизни на природе.