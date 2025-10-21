Простуда способна выключить запахи надолго: лишь один витамин может включать их обратно

7:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потеря обоняния — частый спутник простуды, гриппа и других вирусных инфекций. Когда привычные запахи вдруг исчезают, даже самые любимые блюда теряют вкус, а жизнь — часть красок. Медики объясняют: восстановить чувствительность носа помогает не только лечение воспаления, но и грамотное питание. Особую роль здесь играет витамин А.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вдыхание аромата

"Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния", — отметила доцент БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.

Почему пропадает обоняние

Основные причины снижения или потери способности различать запахи — это воспалительные процессы в носу и околоносовых пазухах. К ним относятся:

острые и хронические риниты, включая аллергические; бактериальные и грибковые инфекции; полипы носа.

Все эти состояния вызывают отек и утолщение слизистой, из-за чего обонятельные рецепторы перестают корректно воспринимать сигналы.

Но не только болезни виноваты. На работу рецепторов влияют и другие факторы — дефицит витаминов и микроэлементов, гормональные сбои, вдыхание токсичных веществ, длительный прием определенных лекарств (антибиотиков, антидепрессантов, сердечных препаратов), а также естественные возрастные изменения. После 60 лет чувствительность к запахам снижается почти у половины людей — это естественный процесс старения сенсорных систем, сообщает Газета.Ru.

Как действует витамин А

Витамин А (ретинол) участвует в обновлении клеток слизистых оболочек. Он ускоряет заживление, повышает местный иммунитет и помогает рецепторам восстанавливаться после повреждения вирусами. Именно поэтому его называют "витамином зрения и обоняния".

Исследования показывают, что использование витамина А в виде назальных капель (в дозировке 10 000 МЕ) помогает улучшить восприятие запахов у пациентов, перенесших вирусные инфекции. Однако важно помнить: самолечение такими средствами недопустимо — дозу и форму должен назначать врач.

Сравнение источников витамина А

Источники витамина А

Продукт Содержание (мкг на 100 г) Особенности Говяжья печень 6500 Самый богатый источник ретинола Печень палтуса 5000 Содержит также омега-3 жирные кислоты Морковь 850 (в форме бета-каротина) Лучше усваивается с жирами Тыква 430 Подходит для детского питания Шпинат 470 Богат антиоксидантами Брокколи 350 Укрепляет сосуды слизистой Петрушка и укроп 300-320 Доступный источник каротиноидов

Советы шаг за шагом: как восстановить обоняние дома

Промывайте нос солевыми растворами. Они очищают слизистую и снимают воспаление. Подойдут аптечные спреи на основе морской воды или раствор из соли и кипяченой воды (1 ч. л. на стакан). Увлажняйте воздух. Сухой воздух пересушивает слизистую, что мешает рецепторам восстанавливаться. Оптимальная влажность — 50-60%. Добавьте в рацион продукты с витамином А. Ежедневно употребляйте овощи и зелень с каротиноидами, а дважды в неделю — блюда из печени. Используйте ароматерапию. Эфирные масла мяты, эвкалипта и розмарина мягко стимулируют обонятельные нервы. Но применять их нужно только при отсутствии воспаления. Не курите. Табачный дым блокирует рецепторы и делает лечение менее эффективным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заливать в нос эфирные масла или концентрированные растворы витамина А.

Последствие: ожог слизистой, потеря чувствительности.

Альтернатива: использовать аптечные препараты с безопасной дозировкой и консультацией ЛОР-врача.

Ошибка: принимать витамины бесконтрольно.

Последствие: гипервитаминоз, головная боль, сухость кожи и слизистых.

Альтернатива: приём поливитаминных комплексов с умеренным содержанием ретинола (до 900 мкг в сутки).

А что если обоняние не возвращается?

Если спустя 2-3 недели после выздоровления запахи так и не ощущаются, стоит обратиться к оториноларингологу и пройти обследование. Иногда потеря обоняния связана с нарушением нервной проводимости или поражением обонятельной луковицы. В таких случаях врач может назначить курсы физиотерапии, препараты для стимуляции регенерации тканей или витаминотерапию под контролем анализов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Витамин А при нарушении обоняния

Плюсы Минусы Восстанавливает слизистую При передозировке токсичен Улучшает восприятие запахов Требует контроля врача Поддерживает иммунитет дыхательных путей Нельзя применять при аллергии на ретинол Улучшает состояние кожи и зрения Не заменяет основное лечение

FAQ

Как долго восстанавливается обоняние после болезни?

Обычно — от нескольких дней до трёх недель. При сильных воспалениях — до 2-3 месяцев.

Можно ли обойтись без витаминов в таблетках?

Да, если рацион включает печень, морковь, шпинат, яйца и молочные продукты. Важно, чтобы питание было сбалансированным.

Что лучше — витамин А или Е для обоняния?

Оба важны: витамин А восстанавливает слизистую, а Е защищает клетки от окисления. Но основной эффект именно у ретинола.

Сколько стоит курс препаратов витамина А?

Назальные формы стоят от 200 до 600 рублей, капсулы для приема внутрь — от 150 рублей в зависимости от дозировки.

Мифы и правда

Миф: потеря обоняния всегда проходит сама.

Правда: в лёгких случаях — да, но при повреждении нервных клеток требуется лечение.

Миф: чем больше витаминов, тем быстрее восстановление.

Правда: избыток ретинола опасен для печени и кожи.

Миф: если не чувствуешь запахов, значит, вирус ещё активен.

Правда: потеря обоняния может сохраняться даже после полного выздоровления из-за повреждения рецепторов.

3 интересных факта

Витамин А был открыт в 1913 году при изучении влияния диеты на рост животных. Недостаток ретинола проявляется не только снижением обоняния, но и сухостью глаз. У людей, ведущих вегетарианский образ жизни, риск дефицита витамина А выше в два раза, если рацион беден каротиносодержащими овощами.

Исторический контекст

Первое упоминание о терапии с использованием витамина А для восстановления обоняния появилось в медицинских журналах Европы в середине XX века. Тогда учёные заметили, что пациенты, получавшие ретинол, быстрее восстанавливали функции слизистых после инфекций. Сегодня этот подход активно исследуется в оториноларингологии и нейробиологии.