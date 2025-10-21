Простуда способна выключить запахи надолго: лишь один витамин может включать их обратно

Потеря обоняния — частый спутник простуды, гриппа и других вирусных инфекций. Когда привычные запахи вдруг исчезают, даже самые любимые блюда теряют вкус, а жизнь — часть красок. Медики объясняют: восстановить чувствительность носа помогает не только лечение воспаления, но и грамотное питание. Особую роль здесь играет витамин А.
"Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния", — отметила доцент БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.
Основные причины снижения или потери способности различать запахи — это воспалительные процессы в носу и околоносовых пазухах. К ним относятся:
острые и хронические риниты, включая аллергические;
бактериальные и грибковые инфекции;
полипы носа.
Все эти состояния вызывают отек и утолщение слизистой, из-за чего обонятельные рецепторы перестают корректно воспринимать сигналы.
Но не только болезни виноваты. На работу рецепторов влияют и другие факторы — дефицит витаминов и микроэлементов, гормональные сбои, вдыхание токсичных веществ, длительный прием определенных лекарств (антибиотиков, антидепрессантов, сердечных препаратов), а также естественные возрастные изменения. После 60 лет чувствительность к запахам снижается почти у половины людей — это естественный процесс старения сенсорных систем, сообщает Газета.Ru.
Витамин А (ретинол) участвует в обновлении клеток слизистых оболочек. Он ускоряет заживление, повышает местный иммунитет и помогает рецепторам восстанавливаться после повреждения вирусами. Именно поэтому его называют "витамином зрения и обоняния".
Исследования показывают, что использование витамина А в виде назальных капель (в дозировке 10 000 МЕ) помогает улучшить восприятие запахов у пациентов, перенесших вирусные инфекции. Однако важно помнить: самолечение такими средствами недопустимо — дозу и форму должен назначать врач.
Источники витамина А
|Продукт
|Содержание (мкг на 100 г)
|Особенности
|Говяжья печень
|6500
|Самый богатый источник ретинола
|Печень палтуса
|5000
|Содержит также омега-3 жирные кислоты
|Морковь
|850 (в форме бета-каротина)
|Лучше усваивается с жирами
|Тыква
|430
|Подходит для детского питания
|Шпинат
|470
|Богат антиоксидантами
|Брокколи
|350
|Укрепляет сосуды слизистой
|Петрушка и укроп
|300-320
|Доступный источник каротиноидов
Промывайте нос солевыми растворами. Они очищают слизистую и снимают воспаление. Подойдут аптечные спреи на основе морской воды или раствор из соли и кипяченой воды (1 ч. л. на стакан).
Увлажняйте воздух. Сухой воздух пересушивает слизистую, что мешает рецепторам восстанавливаться. Оптимальная влажность — 50-60%.
Добавьте в рацион продукты с витамином А. Ежедневно употребляйте овощи и зелень с каротиноидами, а дважды в неделю — блюда из печени.
Используйте ароматерапию. Эфирные масла мяты, эвкалипта и розмарина мягко стимулируют обонятельные нервы. Но применять их нужно только при отсутствии воспаления.
Не курите. Табачный дым блокирует рецепторы и делает лечение менее эффективным.
Ошибка: заливать в нос эфирные масла или концентрированные растворы витамина А.
Последствие: ожог слизистой, потеря чувствительности.
Альтернатива: использовать аптечные препараты с безопасной дозировкой и консультацией ЛОР-врача.
Ошибка: принимать витамины бесконтрольно.
Последствие: гипервитаминоз, головная боль, сухость кожи и слизистых.
Альтернатива: приём поливитаминных комплексов с умеренным содержанием ретинола (до 900 мкг в сутки).
Если спустя 2-3 недели после выздоровления запахи так и не ощущаются, стоит обратиться к оториноларингологу и пройти обследование. Иногда потеря обоняния связана с нарушением нервной проводимости или поражением обонятельной луковицы. В таких случаях врач может назначить курсы физиотерапии, препараты для стимуляции регенерации тканей или витаминотерапию под контролем анализов.
Витамин А при нарушении обоняния
|Плюсы
|Минусы
|Восстанавливает слизистую
|При передозировке токсичен
|Улучшает восприятие запахов
|Требует контроля врача
|Поддерживает иммунитет дыхательных путей
|Нельзя применять при аллергии на ретинол
|Улучшает состояние кожи и зрения
|Не заменяет основное лечение
Как долго восстанавливается обоняние после болезни?
Обычно — от нескольких дней до трёх недель. При сильных воспалениях — до 2-3 месяцев.
Можно ли обойтись без витаминов в таблетках?
Да, если рацион включает печень, морковь, шпинат, яйца и молочные продукты. Важно, чтобы питание было сбалансированным.
Что лучше — витамин А или Е для обоняния?
Оба важны: витамин А восстанавливает слизистую, а Е защищает клетки от окисления. Но основной эффект именно у ретинола.
Сколько стоит курс препаратов витамина А?
Назальные формы стоят от 200 до 600 рублей, капсулы для приема внутрь — от 150 рублей в зависимости от дозировки.
Миф: потеря обоняния всегда проходит сама.
Правда: в лёгких случаях — да, но при повреждении нервных клеток требуется лечение.
Миф: чем больше витаминов, тем быстрее восстановление.
Правда: избыток ретинола опасен для печени и кожи.
Миф: если не чувствуешь запахов, значит, вирус ещё активен.
Правда: потеря обоняния может сохраняться даже после полного выздоровления из-за повреждения рецепторов.
Витамин А был открыт в 1913 году при изучении влияния диеты на рост животных.
Недостаток ретинола проявляется не только снижением обоняния, но и сухостью глаз.
У людей, ведущих вегетарианский образ жизни, риск дефицита витамина А выше в два раза, если рацион беден каротиносодержащими овощами.
Первое упоминание о терапии с использованием витамина А для восстановления обоняния появилось в медицинских журналах Европы в середине XX века. Тогда учёные заметили, что пациенты, получавшие ретинол, быстрее восстанавливали функции слизистых после инфекций. Сегодня этот подход активно исследуется в оториноларингологии и нейробиологии.
