Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лошадиные силы создают иллюзию скорости: настоящая мощь скрыта в другом показателе
Приборка молчит, а система уже сбоит: как машина подает сигналы, которые вы не замечаете
Фермы, которые стали модными отелями: как агротуризм превратился из хобби в миллионный бизнес
Омоложение без уколов: медовое средство, которое заменит поход к косметологу
Секрет, проверенный тысячелетиями: древняя практика цигун обгоняет современные практики
Прорыв в защите будущего: молодые учёные Росатома создают новые материалы для авиации и космоса
Канада пообещала арестовать Нетаньяху: союз Вашингтона и Оттавы трещит по швам
Европа хочет сесть за стол Путина и Трампа: кто рвётся в Будапешт
Трамп ставит на Австралию: сможет ли миллиардный план одолеть китайскую монополию на рынке редкоземельных

Простуда способна выключить запахи надолго: лишь один витамин может включать их обратно

7:47
Здоровье

Потеря обоняния — частый спутник простуды, гриппа и других вирусных инфекций. Когда привычные запахи вдруг исчезают, даже самые любимые блюда теряют вкус, а жизнь — часть красок. Медики объясняют: восстановить чувствительность носа помогает не только лечение воспаления, но и грамотное питание. Особую роль здесь играет витамин А.

Вдыхание аромата
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вдыхание аромата

"Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния", — отметила доцент БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.

Почему пропадает обоняние

Основные причины снижения или потери способности различать запахи — это воспалительные процессы в носу и околоносовых пазухах. К ним относятся:

  1. острые и хронические риниты, включая аллергические;

  2. бактериальные и грибковые инфекции;

  3. полипы носа.

Все эти состояния вызывают отек и утолщение слизистой, из-за чего обонятельные рецепторы перестают корректно воспринимать сигналы.

Но не только болезни виноваты. На работу рецепторов влияют и другие факторы — дефицит витаминов и микроэлементов, гормональные сбои, вдыхание токсичных веществ, длительный прием определенных лекарств (антибиотиков, антидепрессантов, сердечных препаратов), а также естественные возрастные изменения. После 60 лет чувствительность к запахам снижается почти у половины людей — это естественный процесс старения сенсорных систем, сообщает Газета.Ru.

Как действует витамин А

Витамин А (ретинол) участвует в обновлении клеток слизистых оболочек. Он ускоряет заживление, повышает местный иммунитет и помогает рецепторам восстанавливаться после повреждения вирусами. Именно поэтому его называют "витамином зрения и обоняния".
Исследования показывают, что использование витамина А в виде назальных капель (в дозировке 10 000 МЕ) помогает улучшить восприятие запахов у пациентов, перенесших вирусные инфекции. Однако важно помнить: самолечение такими средствами недопустимо — дозу и форму должен назначать врач.

Сравнение источников витамина А

Источники витамина А

Продукт Содержание (мкг на 100 г) Особенности
Говяжья печень 6500 Самый богатый источник ретинола
Печень палтуса 5000 Содержит также омега-3 жирные кислоты
Морковь 850 (в форме бета-каротина) Лучше усваивается с жирами
Тыква 430 Подходит для детского питания
Шпинат 470 Богат антиоксидантами
Брокколи 350 Укрепляет сосуды слизистой
Петрушка и укроп 300-320 Доступный источник каротиноидов

Советы шаг за шагом: как восстановить обоняние дома

  1. Промывайте нос солевыми растворами. Они очищают слизистую и снимают воспаление. Подойдут аптечные спреи на основе морской воды или раствор из соли и кипяченой воды (1 ч. л. на стакан).

  2. Увлажняйте воздух. Сухой воздух пересушивает слизистую, что мешает рецепторам восстанавливаться. Оптимальная влажность — 50-60%.

  3. Добавьте в рацион продукты с витамином А. Ежедневно употребляйте овощи и зелень с каротиноидами, а дважды в неделю — блюда из печени.

  4. Используйте ароматерапию. Эфирные масла мяты, эвкалипта и розмарина мягко стимулируют обонятельные нервы. Но применять их нужно только при отсутствии воспаления.

  5. Не курите. Табачный дым блокирует рецепторы и делает лечение менее эффективным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заливать в нос эфирные масла или концентрированные растворы витамина А.
    Последствие: ожог слизистой, потеря чувствительности.
    Альтернатива: использовать аптечные препараты с безопасной дозировкой и консультацией ЛОР-врача.

  • Ошибка: принимать витамины бесконтрольно.
    Последствие: гипервитаминоз, головная боль, сухость кожи и слизистых.
    Альтернатива: приём поливитаминных комплексов с умеренным содержанием ретинола (до 900 мкг в сутки).

А что если обоняние не возвращается?

Если спустя 2-3 недели после выздоровления запахи так и не ощущаются, стоит обратиться к оториноларингологу и пройти обследование. Иногда потеря обоняния связана с нарушением нервной проводимости или поражением обонятельной луковицы. В таких случаях врач может назначить курсы физиотерапии, препараты для стимуляции регенерации тканей или витаминотерапию под контролем анализов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Витамин А при нарушении обоняния

Плюсы Минусы
Восстанавливает слизистую При передозировке токсичен
Улучшает восприятие запахов Требует контроля врача
Поддерживает иммунитет дыхательных путей Нельзя применять при аллергии на ретинол
Улучшает состояние кожи и зрения Не заменяет основное лечение

FAQ

Как долго восстанавливается обоняние после болезни?
Обычно — от нескольких дней до трёх недель. При сильных воспалениях — до 2-3 месяцев.

Можно ли обойтись без витаминов в таблетках?
Да, если рацион включает печень, морковь, шпинат, яйца и молочные продукты. Важно, чтобы питание было сбалансированным.

Что лучше — витамин А или Е для обоняния?
Оба важны: витамин А восстанавливает слизистую, а Е защищает клетки от окисления. Но основной эффект именно у ретинола.

Сколько стоит курс препаратов витамина А?
Назальные формы стоят от 200 до 600 рублей, капсулы для приема внутрь — от 150 рублей в зависимости от дозировки.

Мифы и правда

Миф: потеря обоняния всегда проходит сама.
Правда: в лёгких случаях — да, но при повреждении нервных клеток требуется лечение.

Миф: чем больше витаминов, тем быстрее восстановление.
Правда: избыток ретинола опасен для печени и кожи.

Миф: если не чувствуешь запахов, значит, вирус ещё активен.
Правда: потеря обоняния может сохраняться даже после полного выздоровления из-за повреждения рецепторов.

3 интересных факта

  1. Витамин А был открыт в 1913 году при изучении влияния диеты на рост животных.

  2. Недостаток ретинола проявляется не только снижением обоняния, но и сухостью глаз.

  3. У людей, ведущих вегетарианский образ жизни, риск дефицита витамина А выше в два раза, если рацион беден каротиносодержащими овощами.

Исторический контекст

Первое упоминание о терапии с использованием витамина А для восстановления обоняния появилось в медицинских журналах Европы в середине XX века. Тогда учёные заметили, что пациенты, получавшие ретинол, быстрее восстанавливали функции слизистых после инфекций. Сегодня этот подход активно исследуется в оториноларингологии и нейробиологии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Последние материалы
Фитнес без фундамента: как вы сами рушите своё тело, игнорируя эти упражнения
Мозга нет — разум есть: древние организмы, которые умеют решать лабиринты и помнить
Никита Ефремов рассказал о встрече с освободившимся отцом: какие противоречивые чувства он испытал
Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне
Замороженные деньги России: Италия против спасения Украины
Забудьте про риски: эти способы заработка спасли тысячи начинающих инвесторов
Бензиновый шторм: Россия в шаге от нового ценового взрыва
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость
Европа прикусила язык: США диктуют условия по Украине без обсуждения
Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.