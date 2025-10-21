Это не просто головная боль: один симптом, который выдают мигрень с первого раза

7:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда головная боль кажется привычным недомоганием, но если она сопровождается тошнотой, непереносимостью света и звуков, это может быть не просто усталость, а мигрень. Понять разницу важно не только для правильного лечения, но и для предотвращения новых приступов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка держится за голову от боли

"При мигрени боль обычно пульсирующая, односторонняя и средней или высокой интенсивности. Она усиливается при обычной активности и часто сопровождается такими симптомами, как тошнота, светобоязнь и шумобоязнь", — отметил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Как отличить мигрень от головной боли напряжения

Мигрень и головная боль напряжения часто путают, но у них разный механизм и проявления.

Сравнение симптомов:

Признак Мигрень Головная боль напряжения Характер боли Пульсирующая, сильная, чаще односторонняя Тупая, сдавливающая, двусторонняя Усиление при движении Да, усиливается при активности Нет, при ходьбе не усиливается Сопутствующие симптомы Тошнота, светобоязнь, шумобоязнь, иногда аура Усталость, давление в висках, но без тошноты Длительность От 4 до 72 часов От получаса до нескольких часов Реакция на препараты Помогают триптаны или НПВС Достаточно простых анальгетиков и отдыха

"В отличие от мигрени, головная боль напряжения характеризуется тупой, стягивающей болью, которая чаще всего двусторонняя. Она не усиливается при ходьбе и не сопровождается выраженной вегетативной симптоматикой, такой как тошнота, потливость или колебания артериального давления", — пояснил Калюжин.

Что происходит при мигрени

Мигрень — это неврологическое заболевание, связанное с активацией тройнично-сосудистой системы. При этом высвобождаются медиаторы, вызывающие воспаление и повышающую чувствительность болевых центров мозга.

Иногда приступу предшествует аура — временные нарушения зрения, речи или чувствительности. Обычно они проходят, но если остаются сильная слабость или боль, важно срочно обратиться к врачу.

"Я бы с осторожностью оценивал результаты одиночных исследований по воздействию различных мелкодисперсных частиц на мозг человека", — сказал доктор медицинских наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой медицинских нейротехнологий ИНН Пироговского университета Михаил Синкин.

Советы шаг за шагом: как снизить частоту приступов

Следите за триггерами. Чаще всего мигрень провоцируют стресс, недосып, пропуски приёмов пищи, обезвоживание, алкоголь, яркий свет или запахи. Ведите дневник приступов. Записывайте, когда и при каких обстоятельствах возникла боль — это поможет врачу подобрать лечение. Нормализуйте режим. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее 7-8 часов. Питайтесь регулярно. Избегайте голода, пейте достаточно воды. Минимизируйте стресс. Йога, дыхательные практики и прогулки на свежем воздухе доказано снижают риск приступов. Используйте назначенные препараты. Врач может рекомендовать триптаны, НПВС или профилактические средства — важно не заниматься самолечением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Самостоятельный выбор лекарств Усиление боли, развитие лекарственно-индуцированной мигрени Консультация невролога, подбор терапии по индивидуальной схеме Игнорирование сна Повышение частоты приступов Строгий режим сна и отдыха Пропуск приёма пищи Запуск приступа из-за падения глюкозы Дробное питание каждые 3-4 часа Чрезмерное употребление кофеина Усиление головной боли при отмене Умеренное потребление, постепенное снижение дозы

Плюсы и минусы терапии

Подход Плюсы Минусы Триптаны Быстро купируют боль, эффективны при мигрени Возможны побочные эффекты при сердечно-сосудистых заболеваниях НПВС Помогают при лёгких приступах При частом приёме вызывают раздражение желудка Профилактическая терапия Снижает частоту приступов Требует регулярности и контроля врача Нелекарственные методы (сон, питание, йога) Безопасны, улучшают общее состояние Эффект проявляется не сразу

Частые вопросы

Как понять, что у меня именно мигрень, а не обычная головная боль?

Если боль пульсирующая, односторонняя, сопровождается тошнотой или непереносимостью света — это, скорее всего, мигрень. Для точного диагноза нужен невролог.

Когда стоит обращаться к врачу?

Если приступы повторяются чаще четырёх раз в месяц, боль длится больше суток или сопровождается нарушениями зрения и речи.

Можно ли полностью избавиться от мигрени?

Полностью — редко, но при правильной профилактике и терапии можно свести приступы к минимуму.

Опасна ли мигрень?

Сама по себе нет, но хроническая форма ухудшает качество жизни и может требовать медикаментозной коррекции.

Мифы и правда

Миф Правда Мигрень — это просто сильная головная боль Это отдельное неврологическое заболевание с конкретными механизмами Мигренью страдают только женщины Хотя чаще — да, но мужчины тоже подвержены Если таблетки помогают, можно не идти к врачу Самолечение может привести к осложнениям и хронической боли Кофе помогает от мигрени Иногда — да, но при частом употреблении вызывает обратный эффект

А что если мигрень стала хронической?

Если боль длится более 15 дней в месяц на протяжении трёх месяцев, речь идёт о хронической мигрени. В таких случаях врач назначает профилактические препараты (бета-блокаторы, антидепрессанты, антагонисты кальция). Иногда применяют инъекции ботулинического токсина или современные моноклональные антитела против CGRP — они доказано снижают частоту приступов.

"При грамотном подходе к лечению и соблюдении рекомендаций специалиста можно вернуть контроль над состоянием", — заключил Калюжин.

Три интересных факта о мигрени

Всемирная организация здравоохранения относит мигрень к десяти заболеваниям, наиболее снижающим качество жизни. У женщин мигрень встречается в три раза чаще из-за влияния эстрогенов. Исследования показывают: умеренные физические нагрузки (например, плавание) снижают риск приступов на 20-30%.

Мигрень — не просто головная боль, а сложное неврологическое состояние, требующее внимательного отношения. Ведение дневника, контроль триггеров и работа с врачом помогают значительно уменьшить частоту и интенсивность приступов. Главное — не игнорировать сигналы организма и не заниматься самолечением.