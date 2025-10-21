Это не просто головная боль: один симптом, который выдают мигрень с первого раза

Иногда головная боль кажется привычным недомоганием, но если она сопровождается тошнотой, непереносимостью света и звуков, это может быть не просто усталость, а мигрень. Понять разницу важно не только для правильного лечения, но и для предотвращения новых приступов.
"При мигрени боль обычно пульсирующая, односторонняя и средней или высокой интенсивности. Она усиливается при обычной активности и часто сопровождается такими симптомами, как тошнота, светобоязнь и шумобоязнь", — отметил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
Мигрень и головная боль напряжения часто путают, но у них разный механизм и проявления.
|Признак
|Мигрень
|Головная боль напряжения
|Характер боли
|Пульсирующая, сильная, чаще односторонняя
|Тупая, сдавливающая, двусторонняя
|Усиление при движении
|Да, усиливается при активности
|Нет, при ходьбе не усиливается
|Сопутствующие симптомы
|Тошнота, светобоязнь, шумобоязнь, иногда аура
|Усталость, давление в висках, но без тошноты
|Длительность
|От 4 до 72 часов
|От получаса до нескольких часов
|Реакция на препараты
|Помогают триптаны или НПВС
|Достаточно простых анальгетиков и отдыха
"В отличие от мигрени, головная боль напряжения характеризуется тупой, стягивающей болью, которая чаще всего двусторонняя. Она не усиливается при ходьбе и не сопровождается выраженной вегетативной симптоматикой, такой как тошнота, потливость или колебания артериального давления", — пояснил Калюжин.
Мигрень — это неврологическое заболевание, связанное с активацией тройнично-сосудистой системы. При этом высвобождаются медиаторы, вызывающие воспаление и повышающую чувствительность болевых центров мозга.
Иногда приступу предшествует аура — временные нарушения зрения, речи или чувствительности. Обычно они проходят, но если остаются сильная слабость или боль, важно срочно обратиться к врачу.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Самостоятельный выбор лекарств
|Усиление боли, развитие лекарственно-индуцированной мигрени
|Консультация невролога, подбор терапии по индивидуальной схеме
|Игнорирование сна
|Повышение частоты приступов
|Строгий режим сна и отдыха
|Пропуск приёма пищи
|Запуск приступа из-за падения глюкозы
|Дробное питание каждые 3-4 часа
|Чрезмерное употребление кофеина
|Усиление головной боли при отмене
|Умеренное потребление, постепенное снижение дозы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Триптаны
|Быстро купируют боль, эффективны при мигрени
|Возможны побочные эффекты при сердечно-сосудистых заболеваниях
|НПВС
|Помогают при лёгких приступах
|При частом приёме вызывают раздражение желудка
|Профилактическая терапия
|Снижает частоту приступов
|Требует регулярности и контроля врача
|Нелекарственные методы (сон, питание, йога)
|Безопасны, улучшают общее состояние
|Эффект проявляется не сразу
Если боль пульсирующая, односторонняя, сопровождается тошнотой или непереносимостью света — это, скорее всего, мигрень. Для точного диагноза нужен невролог.
Если приступы повторяются чаще четырёх раз в месяц, боль длится больше суток или сопровождается нарушениями зрения и речи.
Полностью — редко, но при правильной профилактике и терапии можно свести приступы к минимуму.
Сама по себе нет, но хроническая форма ухудшает качество жизни и может требовать медикаментозной коррекции.
|Миф
|Правда
|Мигрень — это просто сильная головная боль
|Это отдельное неврологическое заболевание с конкретными механизмами
|Мигренью страдают только женщины
|Хотя чаще — да, но мужчины тоже подвержены
|Если таблетки помогают, можно не идти к врачу
|Самолечение может привести к осложнениям и хронической боли
|Кофе помогает от мигрени
|Иногда — да, но при частом употреблении вызывает обратный эффект
Если боль длится более 15 дней в месяц на протяжении трёх месяцев, речь идёт о хронической мигрени. В таких случаях врач назначает профилактические препараты (бета-блокаторы, антидепрессанты, антагонисты кальция). Иногда применяют инъекции ботулинического токсина или современные моноклональные антитела против CGRP — они доказано снижают частоту приступов.
"При грамотном подходе к лечению и соблюдении рекомендаций специалиста можно вернуть контроль над состоянием", — заключил Калюжин.
Мигрень — не просто головная боль, а сложное неврологическое состояние, требующее внимательного отношения. Ведение дневника, контроль триггеров и работа с врачом помогают значительно уменьшить частоту и интенсивность приступов. Главное — не игнорировать сигналы организма и не заниматься самолечением.
