Современный ритм жизни часто приводит к тому, что мы забываем о главном — о здоровье пищеварительной системы. Неправильное питание, малоподвижность и постоянный стресс нарушают работу кишечника, делая запоры привычной проблемой. Между тем восстановить естественные механизмы пищеварения можно с помощью доступных продуктов. Об этом рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
"Кишечник представляет собой саморегулирующуюся экосистему", — отметил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
По словам специалиста, недостаток клетчатки и полезных микроорганизмов нарушает баланс микрофлоры и ослабляет перистальтику — естественные сокращения кишечника, необходимые для выведения отходов. Чтобы вернуть организму гармонию, важно пересмотреть рацион и добавить продукты, способствующие мягкому очищению и питанию микробиома.
Киви — один из самых полезных фруктов для пищеварения. Он содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, ферменты и органические кислоты, активизирующие работу желудка и кишечника. Ржаной хлеб, в свою очередь, богат витаминами группы B и служит питательной средой для полезных бактерий, поддерживающих микрофлору. Минеральная вода сульфатно-магниевого типа помогает мягко стимулировать перистальтику и избавляет от чувства тяжести.
"Для естественного очищения кишечника полезно включать в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами, такие как киви, ржаной хлеб и минеральная вода", — пояснил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Чтобы питание действительно помогало работе кишечника, важно не просто включить полезные продукты в меню, но и правильно их комбинировать. Например, киви лучше употреблять утром натощак или в качестве перекуса между приёмами пищи, а ржаной хлеб — на завтрак или обед, в сочетании с овощами и растительными маслами. Минеральную воду полезно пить курсами — по 150-200 мл за полчаса до еды.
Если киви недоступен, заменить его можно другими источниками клетчатки — грушей, яблоком, абрикосом или ягодами. Из ферментированных продуктов хорошо подойдут йогурты, кефир и закваски с пробиотиками. Главное — регулярность употребления, ведь кишечник нуждается в постоянной поддержке.
Как часто нужно есть киви для здоровья кишечника?
Достаточно 1-2 плодов в день, чтобы поддерживать нормальную работу пищеварения.
Можно ли есть ржаной хлеб при похудении?
Да, но в умеренных количествах — не более 2 кусочков в день. Ржаной хлеб богат клетчаткой и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Какую минеральную воду выбрать при запоре?
Подойдут воды с сульфатно-магниевым составом — они мягко стимулируют перистальтику и выводят токсины.
Миф: Клетчатка нужна только тем, у кого есть проблемы с кишечником.
Правда: Она полезна всем — улучшает обмен веществ и снижает уровень сахара.
Миф: Достаточно просто принимать клетчатку в порошке.
Правда: Организму нужны не только волокна, но и ферменты, витамины и вода — всё это есть в натуральных продуктах.
Миф: Хлеб вреден для кишечника.
Правда: Белый хлеб действительно может вызывать вздутие, но ржаной, наоборот, способствует восстановлению микрофлоры.
Хронические запоры часто связаны не только с питанием, но и с эмоциональным состоянием. Недостаток сна и постоянное напряжение влияют на уровень гормонов, которые регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому важно не только правильно питаться, но и соблюдать режим отдыха — ложиться спать до полуночи и высыпаться не менее семи часов.
Интересно, что ещё древние римляне понимали значение клетчатки для здоровья. Они ежедневно употребляли цельнозерновые лепёшки и овощи, считая, что "чистый кишечник — залог ясного ума". В XIX веке врач Джон Келлогг одним из первых доказал связь между пищевыми волокнами и профилактикой болезней желудка, а его хлопья из отрубей стали символом здорового питания.
