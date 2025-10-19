Популярные добавки теряют эффективность — на смену омега-3 пришёл новый защитник иммунитета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Здоровье

Ученые сделали неожиданное открытие: сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон оказалось мощнее популярных добавок с омега-3 в защите организма от воспалений. Этот дуэт, получивший название "синбиотик", способен активизировать собственные механизмы иммунитета, помогая телу справляться с хроническими воспалительными процессами.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik
Девушка пьет кефир

Как работает синбиотик

Секрет эффективности прост. Кефир богат живыми бактериями, а клетчатка — их "топливо". Вместе они создают идеальные условия для роста полезной микрофлоры кишечника. Именно здесь, как выяснилось, начинается борьба с воспалением: микробы вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират, который регулирует иммунные реакции и снижает уровень воспалительных белков в крови.

Исследование, проведённое в Университете Ноттингема, включало три группы добровольцев. Первая принимала омега-3, вторая — только клетчатку, третья — смесь кефира с пребиотиками. Уже через шесть недель только участники третьей группы показали ощутимое улучшение самочувствия и снижение показателей воспаления. Результаты опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Сравнение: омега-3 против синбиотика

Критерий Омега-3 Синбиотик (кефир + клетчатка)
Основное действие Поддержка сосудов, мозга Подавление воспаления, укрепление микробиоты
Источник Рыбий жир, морепродукты Ферментированные продукты, пищевые волокна
Побочные эффекты Возможны нарушения ЖКТ Минимальные, при норме потребления
Доказанный эффект Снижение давления и холестерина Снижение воспалительных белков, улучшение иммунитета
Кому подходит Людям с сердечно-сосудистыми рисками Всем, кто хочет укрепить кишечник и иммунную систему

Как использовать кефир и клетчатку на практике

Чтобы получить эффект, не обязательно пить аптечные препараты. Достаточно скорректировать питание:

  1. Утром — стакан натурального кефира без сахара.
  2. Добавьте в рацион овсянку, яблоки, отруби или семена льна — это источники растворимой клетчатки.
  3. Исключите избыток сахара и ультраобработанных продуктов, которые нарушают баланс микрофлоры.
  4. При желании можно использовать готовые синбиотические комплексы — но только после консультации с врачом.

"Клетчатка питает полезные микроорганизмы, усиливая их способность вырабатывать метаболиты — бутират, регулирующий работу иммунитета", — пояснили авторы исследования.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: употреблять сладкие йогурты с надписью "био".
    Последствие: высокая доля сахара убивает полезные бактерии.
    Альтернатива: выбирайте несладкий кефир или домашний йогурт без добавок.
  • Ошибка: пить омега-3 в больших дозах без необходимости.
    Последствие: возможны тошнота, нарушения пищеварения.
    Альтернатива: сочетайте умеренные дозы омега-3 с клетчаткой — синергия эффективнее.
  • Ошибка: полностью полагаться на добавки.
    Последствие: эффект кратковременный.
    Альтернатива: наладьте питание и сон, чтобы микрофлора работала стабильно.

Если заменить кефир

Если вы не переносите молочные продукты, можно использовать растительные аналоги — кокосовый или овсяный йогурт, заквашенный пробиотическими культурами. Их эффект будет чуть слабее, но в сочетании с клетчаткой они также стимулируют выработку бутирата.

Для тех, кто придерживается веганского рациона, подойдут напитки на основе чайного гриба (комбуча) и продукты с инулином или псиллиумом.

FAQ

  1. Какой кефир выбрать для синбиотика?
    Лучше использовать натуральный, без добавленного сахара и ароматизаторов, с живыми культурами. Идеально — домашний, на тибетском грибе.
  2. Сколько клетчатки нужно в день?
    Взрослому человеку — около 25-30 граммов. Это три столовые ложки отрубей или порция овсянки и яблоко.
  3. Можно ли сочетать омега-3 и синбиотик?
    Да, они усиливают действие друг друга: омега-3 снижает окислительный стресс, а кефир с клетчаткой укрепляет микробиоту.

Мифы и правда о противовоспалительном питании

Миф: омега-3 полностью заменяет все противовоспалительные средства.
Правда: омега-3 полезен, но работает эффективнее в сочетании с пробиотиками и клетчаткой.

Миф: кефир и йогурт одинаковы.
Правда: кефир содержит больше активных бактерий и дрожжей, что делает его мощнее в восстановлении микрофлоры.

Миф: воспаление — это всегда плохо.
Правда: в умеренной форме воспаление помогает организму бороться с инфекциями, но хроническое воспаление опасно.

Исторический контекст

История кефира началась в горах Кавказа, где его использовали как средство для укрепления здоровья и долголетия. Секрет его приготовления держали в тайне: закваску передавали из поколения в поколение. В XX веке напиток попал в научные лаборатории, где подтвердили его пробиотические свойства. Сегодня, спустя столетие, исследования открывают новые грани его пользы — теперь уже в тандеме с клетчаткой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
