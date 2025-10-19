Популярные добавки теряют эффективность — на смену омега-3 пришёл новый защитник иммунитета

Ученые сделали неожиданное открытие: сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон оказалось мощнее популярных добавок с омега-3 в защите организма от воспалений. Этот дуэт, получивший название "синбиотик", способен активизировать собственные механизмы иммунитета, помогая телу справляться с хроническими воспалительными процессами.
Секрет эффективности прост. Кефир богат живыми бактериями, а клетчатка — их "топливо". Вместе они создают идеальные условия для роста полезной микрофлоры кишечника. Именно здесь, как выяснилось, начинается борьба с воспалением: микробы вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, включая бутират, который регулирует иммунные реакции и снижает уровень воспалительных белков в крови.
Исследование, проведённое в Университете Ноттингема, включало три группы добровольцев. Первая принимала омега-3, вторая — только клетчатку, третья — смесь кефира с пребиотиками. Уже через шесть недель только участники третьей группы показали ощутимое улучшение самочувствия и снижение показателей воспаления. Результаты опубликованы в Journal of Translational Medicine.
|Критерий
|Омега-3
|Синбиотик (кефир + клетчатка)
|Основное действие
|Поддержка сосудов, мозга
|Подавление воспаления, укрепление микробиоты
|Источник
|Рыбий жир, морепродукты
|Ферментированные продукты, пищевые волокна
|Побочные эффекты
|Возможны нарушения ЖКТ
|Минимальные, при норме потребления
|Доказанный эффект
|Снижение давления и холестерина
|Снижение воспалительных белков, улучшение иммунитета
|Кому подходит
|Людям с сердечно-сосудистыми рисками
|Всем, кто хочет укрепить кишечник и иммунную систему
Чтобы получить эффект, не обязательно пить аптечные препараты. Достаточно скорректировать питание:
"Клетчатка питает полезные микроорганизмы, усиливая их способность вырабатывать метаболиты — бутират, регулирующий работу иммунитета", — пояснили авторы исследования.
Если вы не переносите молочные продукты, можно использовать растительные аналоги — кокосовый или овсяный йогурт, заквашенный пробиотическими культурами. Их эффект будет чуть слабее, но в сочетании с клетчаткой они также стимулируют выработку бутирата.
Для тех, кто придерживается веганского рациона, подойдут напитки на основе чайного гриба (комбуча) и продукты с инулином или псиллиумом.
Миф: омега-3 полностью заменяет все противовоспалительные средства.
Правда: омега-3 полезен, но работает эффективнее в сочетании с пробиотиками и клетчаткой.
Миф: кефир и йогурт одинаковы.
Правда: кефир содержит больше активных бактерий и дрожжей, что делает его мощнее в восстановлении микрофлоры.
Миф: воспаление — это всегда плохо.
Правда: в умеренной форме воспаление помогает организму бороться с инфекциями, но хроническое воспаление опасно.
История кефира началась в горах Кавказа, где его использовали как средство для укрепления здоровья и долголетия. Секрет его приготовления держали в тайне: закваску передавали из поколения в поколение. В XX веке напиток попал в научные лаборатории, где подтвердили его пробиотические свойства. Сегодня, спустя столетие, исследования открывают новые грани его пользы — теперь уже в тандеме с клетчаткой.
