Тело ждёт не кофе, а паузы: завтрак, который ворует энергию и почему утренние привычки делают нас уставшими

Стоит ли отказываться от завтрака ради модного интервального голодания? Фуд-блогеры уверяют, что это почти секрет долголетия, а ученые и врачи предупреждают: такой режим питания подходит далеко не всем. Кто прав — разберёмся.

Завтрак — топливо или лишняя привычка?

Тренд на утреннее голодание активно набирает обороты в России. Многие уверены, что отказ от завтрака запускает процесс очищения клеток — аутофагию, когда организм избавляется от "мусора" и обновляется.

"Если вы не голодны — не ешьте. Ловите волну. Как можно дольше, а потом, например, поешьте прямо в полдень. Это может быть ваш первый прием пищи. И вы почувствуете себя намного лучше", — говорит эксперт по интервальному голоданию Эрик Берг.

Однако учёные с подобным подходом не согласны. Исследования показывают, что завтрак — важный элемент здорового режима, особенно для работы сердца и мозга.

Что говорят врачи и исследования

Китайские специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление завтрака помогает сохранять скорость кровотока и снижает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отказ же от утренней еды, по их данным, повышает вероятность ожирения и проблем с сердцем.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает, что интервальное голодание может приносить пользу не всем.

При наличии заболеваний — например, жировой болезни печени, лишнего веса, сахарного диабета — интервальное голодание действительно обладает лечебным эффектом. Но для здорового человека никакой дополнительной пользы оно не даёт.

Почему мнения специалистов расходятся

Диетологи признают, что универсальной формулы питания не существует. Кому-то утренний приём пищи необходим, а другим комфортнее обходиться без него.

"Завтрак обязателен, например, спортсменам — чтобы добрать количество белка. Но есть люди, которым комфортнее без утренней еды. Главное — чтобы такой режим не вызывал стресс", — уточняет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

От Суворова до Бокерии: вечный спор

Знаменитая пословица "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу" известна каждому. Но академик Лео Бокерия когда-то перевернул её с ног на голову.

Завтрак отдай врагу, в обед — перекуси. Вечером, но не глубоко вечером, нормально поешь, а потом физкультура.

По мнению врача, главное — не время приёма пищи, а умеренность и движение.

Завтрак сегодня — не просто еда

"Раньше завтрак ассоциировался только с утром, но сейчас это целая индустрия. Всё больше кафе и ресторанов включают этот приём пищи в меню на весь день", — говорит журналист Павел Проломов.

Современные привычки питания становятся всё гибче. Кто-то ест по часам, кто-то — "по чувству голода". Главное — слушать свой организм, а не следовать советам блогеров.

Как найти свой баланс

Если вам подходит завтрак

выбирайте белково-клетчатый вариант — яйца, творог, цельнозерновой хлеб, овощи;

избегайте сладких хлопьев и быстрых углеводов — они дают короткий всплеск энергии;

не ешьте "через силу": аппетит должен быть естественным.

Если вы сторонник интервального голодания

начинайте мягко — например, с режима 12:12 (12 часов без еды, 12 — с приёмами пищи);

пейте воду, несладкий чай или кофе без добавок;

не доводите себя до слабости и раздражения.

Каждый организм уникален. Для одних breakfast skipping помогает контролировать вес и уровень сахара, для других — оборачивается усталостью и перееданием вечером.

Главный вывод прост: не существует идеального режима для всех. Завтрак стоит оставить, если он приносит энергию и хорошее настроение, и отложить, если чувствуете лёгкость без него. Главное — слушать не тренды, а собственное тело.