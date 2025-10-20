Тело ждёт не кофе, а паузы: завтрак, который ворует энергию и почему утренние привычки делают нас уставшими

Стоит ли отказываться от завтрака ради модного интервального голодания? Фуд-блогеры уверяют, что это почти секрет долголетия, а ученые и врачи предупреждают: такой режим питания подходит далеко не всем. Кто прав — разберёмся.
Тренд на утреннее голодание активно набирает обороты в России. Многие уверены, что отказ от завтрака запускает процесс очищения клеток — аутофагию, когда организм избавляется от "мусора" и обновляется.
"Если вы не голодны — не ешьте. Ловите волну. Как можно дольше, а потом, например, поешьте прямо в полдень. Это может быть ваш первый прием пищи. И вы почувствуете себя намного лучше", — говорит эксперт по интервальному голоданию Эрик Берг.
Однако учёные с подобным подходом не согласны. Исследования показывают, что завтрак — важный элемент здорового режима, особенно для работы сердца и мозга.
Китайские специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление завтрака помогает сохранять скорость кровотока и снижает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отказ же от утренней еды, по их данным, повышает вероятность ожирения и проблем с сердцем.
Гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает, что интервальное голодание может приносить пользу не всем.
При наличии заболеваний — например, жировой болезни печени, лишнего веса, сахарного диабета — интервальное голодание действительно обладает лечебным эффектом. Но для здорового человека никакой дополнительной пользы оно не даёт.
Диетологи признают, что универсальной формулы питания не существует. Кому-то утренний приём пищи необходим, а другим комфортнее обходиться без него.
"Завтрак обязателен, например, спортсменам — чтобы добрать количество белка. Но есть люди, которым комфортнее без утренней еды. Главное — чтобы такой режим не вызывал стресс", — уточняет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.
Знаменитая пословица "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу" известна каждому. Но академик Лео Бокерия когда-то перевернул её с ног на голову.
Завтрак отдай врагу, в обед — перекуси. Вечером, но не глубоко вечером, нормально поешь, а потом физкультура.
По мнению врача, главное — не время приёма пищи, а умеренность и движение.
"Раньше завтрак ассоциировался только с утром, но сейчас это целая индустрия. Всё больше кафе и ресторанов включают этот приём пищи в меню на весь день", — говорит журналист Павел Проломов.
Современные привычки питания становятся всё гибче. Кто-то ест по часам, кто-то — "по чувству голода". Главное — слушать свой организм, а не следовать советам блогеров.
Каждый организм уникален. Для одних breakfast skipping помогает контролировать вес и уровень сахара, для других — оборачивается усталостью и перееданием вечером.
Главный вывод прост: не существует идеального режима для всех. Завтрак стоит оставить, если он приносит энергию и хорошее настроение, и отложить, если чувствуете лёгкость без него. Главное — слушать не тренды, а собственное тело.
