Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, халява? Туристов ждёт новый налог на Канарских островах
Омлет никогда не был таким вкусным: раскройте секрет нежности с неожиданным ингредиентом
Снег ещё не растаял, а они уже цветут: 8 растений, что приносят весну в сад первыми
Питание для ума: как кормить мозг, чтобы не терять концентрацию, улучшить память и мыслить быстрее
Ивлев рискует оказаться на скамье подсудимых: алименты оказались лишь вершиной айсберга
Китайский аппетит: сколько зерна из России закупила Поднебесная
Одна блоха — 400 яиц: как паразиты незаметно превращают ковры в инкубаторы
Операция закончилась, но внутри осталась салфетка: женщина из Канска пережила трёхлетний кошмар
Скандалы отлетают от него, как шелуха: почему Лепсу прощают то, за что других осуждают

Тело ждёт не кофе, а паузы: завтрак, который ворует энергию и почему утренние привычки делают нас уставшими

4:19
Здоровье

Стоит ли отказываться от завтрака ради модного интервального голодания? Фуд-блогеры уверяют, что это почти секрет долголетия, а ученые и врачи предупреждают: такой режим питания подходит далеко не всем. Кто прав — разберёмся.

Девушка утром пьет кофе у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка утром пьет кофе у окна

Завтрак — топливо или лишняя привычка?

Тренд на утреннее голодание активно набирает обороты в России. Многие уверены, что отказ от завтрака запускает процесс очищения клеток — аутофагию, когда организм избавляется от "мусора" и обновляется.

"Если вы не голодны — не ешьте. Ловите волну. Как можно дольше, а потом, например, поешьте прямо в полдень. Это может быть ваш первый прием пищи. И вы почувствуете себя намного лучше", — говорит эксперт по интервальному голоданию Эрик Берг.

Однако учёные с подобным подходом не согласны. Исследования показывают, что завтрак — важный элемент здорового режима, особенно для работы сердца и мозга.

Что говорят врачи и исследования

Китайские специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление завтрака помогает сохранять скорость кровотока и снижает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отказ же от утренней еды, по их данным, повышает вероятность ожирения и проблем с сердцем.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов отмечает, что интервальное голодание может приносить пользу не всем.

При наличии заболеваний — например, жировой болезни печени, лишнего веса, сахарного диабета — интервальное голодание действительно обладает лечебным эффектом. Но для здорового человека никакой дополнительной пользы оно не даёт.

Почему мнения специалистов расходятся

Диетологи признают, что универсальной формулы питания не существует. Кому-то утренний приём пищи необходим, а другим комфортнее обходиться без него.

"Завтрак обязателен, например, спортсменам — чтобы добрать количество белка. Но есть люди, которым комфортнее без утренней еды. Главное — чтобы такой режим не вызывал стресс", — уточняет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

От Суворова до Бокерии: вечный спор

Знаменитая пословица "Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу" известна каждому. Но академик Лео Бокерия когда-то перевернул её с ног на голову.

Завтрак отдай врагу, в обед — перекуси. Вечером, но не глубоко вечером, нормально поешь, а потом физкультура.

По мнению врача, главное — не время приёма пищи, а умеренность и движение.

Завтрак сегодня — не просто еда

"Раньше завтрак ассоциировался только с утром, но сейчас это целая индустрия. Всё больше кафе и ресторанов включают этот приём пищи в меню на весь день", — говорит журналист Павел Проломов.

Современные привычки питания становятся всё гибче. Кто-то ест по часам, кто-то — "по чувству голода". Главное — слушать свой организм, а не следовать советам блогеров.

Как найти свой баланс

Если вам подходит завтрак

  • выбирайте белково-клетчатый вариант — яйца, творог, цельнозерновой хлеб, овощи;
  • избегайте сладких хлопьев и быстрых углеводов — они дают короткий всплеск энергии;
  • не ешьте "через силу": аппетит должен быть естественным.

Если вы сторонник интервального голодания

  • начинайте мягко — например, с режима 12:12 (12 часов без еды, 12 — с приёмами пищи);
  • пейте воду, несладкий чай или кофе без добавок;
  • не доводите себя до слабости и раздражения.

Каждый организм уникален. Для одних breakfast skipping помогает контролировать вес и уровень сахара, для других — оборачивается усталостью и перееданием вечером.

Главный вывод прост: не существует идеального режима для всех. Завтрак стоит оставить, если он приносит энергию и хорошее настроение, и отложить, если чувствуете лёгкость без него. Главное — слушать не тренды, а собственное тело.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Последние материалы
Снег ещё не растаял, а они уже цветут: 8 растений, что приносят весну в сад первыми
Питание для ума: как кормить мозг, чтобы не терять концентрацию, улучшить память и мыслить быстрее
Ивлев рискует оказаться на скамье подсудимых: алименты оказались лишь вершиной айсберга
Китайский аппетит: сколько зерна из России закупила Поднебесная
Одна блоха — 400 яиц: как паразиты незаметно превращают ковры в инкубаторы
Тело ждёт не кофе, а паузы: завтрак, который ворует энергию и почему утренние привычки делают нас уставшими
Операция закончилась, но внутри осталась салфетка: женщина из Канска пережила трёхлетний кошмар
Скандалы отлетают от него, как шелуха: почему Лепсу прощают то, за что других осуждают
Россия снова на карте мирового автопроизводства: заводы просыпаются, а конвейеры гудят по-новому
Намек на развод: что скрывается за эмоциональным признанием Регины Тодоренко о жизни без помощи мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.