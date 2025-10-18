Натуральный способ держать давление под контролем: один стакан этого сока — и гипертония отступает

Как гранат влияет на давление

В последние годы ученые активно изучают, как компоненты гранатового сока воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что у людей с гипертонией регулярное употребление сока может способствовать снижению как систолического, так и диастолического давления. Впрочем, эффект зависит от дозировки, длительности приема и индивидуальных особенностей организма.

В 2023 году группа ученых провела эксперимент, в ходе которого участники ежедневно выпивали по 280 мл свежего гранатового сока. Через несколько недель у них отмечалось снижение систолического давления в среднем на 6 мм рт. ст. При этом более высокая доза напитка повлияла преимущественно на диастолическое давление — оно снизилось примерно на 3 мм рт. ст.

Другие специалисты, напротив, отмечают, что эффект гранатового сока может быть краткосрочным. Согласно результатам еще одной работы, через два месяца после начала приема показатели давления возвращались к прежнему уровню. Однако обзор научных публикаций за 2017 год показал более устойчивое воздействие — преимущественно на систолическое давление.

Исследование 2024 года добавило, что наиболее выраженный результат наблюдается у людей с исходными показателями давления выше 130 мм рт. ст. Это говорит о том, что гранатовый сок может быть особенно полезен гипертоникам, тогда как у людей с нормальным давлением эффект проявляется слабо.

Почему гранат помогает

Секрет пользы граната — в его богатом составе. В соке содержатся полифенолы, антоцианы и эллаговая кислота — мощные антиоксиданты, которые защищают сосуды от повреждений, снижают воспаление и улучшают их эластичность. Эти вещества блокируют активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — именно он отвечает за сужение сосудов и повышение давления.

Кроме того, гранат способствует повышению уровня оксида азота в крови. Этот газ расширяет сосуды, улучшает кровоток и помогает сердцу работать с меньшей нагрузкой. В результате улучшается общее состояние сосудистой системы, что благотворно влияет на давление.

Сравнение: гранатовый сок и другие напитки