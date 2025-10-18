Натуральный способ держать давление под контролем: один стакан этого сока — и гипертония отступает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Гранатовый сок — не просто приятный напиток, но и продукт, которому приписывают множество полезных свойств. Одно из самых обсуждаемых — его способность снижать артериальное давление. Научные данные по этому поводу неоднозначны, однако интерес к гранату со стороны кардиологов и нутрициологов не ослабевает.

Гранатовый сок
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гранатовый сок

Как гранат влияет на давление

В последние годы ученые активно изучают, как компоненты гранатового сока воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что у людей с гипертонией регулярное употребление сока может способствовать снижению как систолического, так и диастолического давления. Впрочем, эффект зависит от дозировки, длительности приема и индивидуальных особенностей организма.

В 2023 году группа ученых провела эксперимент, в ходе которого участники ежедневно выпивали по 280 мл свежего гранатового сока. Через несколько недель у них отмечалось снижение систолического давления в среднем на 6 мм рт. ст. При этом более высокая доза напитка повлияла преимущественно на диастолическое давление — оно снизилось примерно на 3 мм рт. ст.

Другие специалисты, напротив, отмечают, что эффект гранатового сока может быть краткосрочным. Согласно результатам еще одной работы, через два месяца после начала приема показатели давления возвращались к прежнему уровню. Однако обзор научных публикаций за 2017 год показал более устойчивое воздействие — преимущественно на систолическое давление.

Исследование 2024 года добавило, что наиболее выраженный результат наблюдается у людей с исходными показателями давления выше 130 мм рт. ст. Это говорит о том, что гранатовый сок может быть особенно полезен гипертоникам, тогда как у людей с нормальным давлением эффект проявляется слабо.

Почему гранат помогает

Секрет пользы граната — в его богатом составе. В соке содержатся полифенолы, антоцианы и эллаговая кислота — мощные антиоксиданты, которые защищают сосуды от повреждений, снижают воспаление и улучшают их эластичность. Эти вещества блокируют активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — именно он отвечает за сужение сосудов и повышение давления.

Кроме того, гранат способствует повышению уровня оксида азота в крови. Этот газ расширяет сосуды, улучшает кровоток и помогает сердцу работать с меньшей нагрузкой. В результате улучшается общее состояние сосудистой системы, что благотворно влияет на давление.

Сравнение: гранатовый сок и другие напитки

Напиток Основное действие Особенности влияния на давление
Гранатовый сок Антиоксидантное, сосудорасширяющее Эффективен при повышенном давлении, особенно систолическом
Свекольный сок Содержит нитраты, улучшает кровоток Снижает давление кратковременно
Зеленый чай Тонизирует, богат катехинами Может снижать давление, но не подходит при тахикардии
Черника и смородина (сок) Укрепляют сосуды Поддерживают здоровье капилляров, но эффект мягкий

Гранатовый сок выгодно выделяется сбалансированным действием: он не только помогает контролировать давление, но и укрепляет сосудистую стенку.

Как правильно пить гранатовый сок

Чтобы напиток принес пользу, важно соблюдать несколько правил.

  1. Выбирайте натуральный продукт. В магазинах часто продают не сок, а нектар или напитки с добавленным сахаром, которые нивелируют пользу. Лучше отдать предпочтение 100-процентному соку без консервантов.
  2. Не пейте на голодный желудок. Кислоты в составе могут раздражать слизистую. Оптимально — после еды.
  3. Разбавляйте водой. Для снижения кислотности можно смешивать сок с водой в пропорции 1:1.
  4. Следите за количеством. Достаточно 150-250 мл в день. Избыточное потребление может привести к проблемам с зубной эмалью или желудком.
  5. Храните правильно. Открытую бутылку лучше использовать в течение двух дней, а свежевыжатый сок — сразу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употреблять пакетированный сок с сахаром.
    Последствие: Повышение уровня глюкозы и риск набора веса.
    Альтернатива: Натуральный сок или свежевыжатый напиток без добавок.
  • Ошибка: Пить слишком много сока.
    Последствие: Повышенная кислотность, раздражение желудка.
    Альтернатива: Разбавлять водой и ограничиться стаканом в день.
  • Ошибка: Принимать сок как замену лекарствам.
    Последствие: Риск осложнений при гипертонии.
    Альтернатива: Использовать сок как дополнительную меру наряду с терапией, согласованной с врачом.

Хорошая альтернатива

Если гранат недоступен, схожий эффект можно получить от других продуктов с антиоксидантами. Например, ягоды черники и черной смородины укрепляют сосуды, а свекольный сок снижает давление за счет содержания природных нитратов. Однако именно гранат сочетает несколько полезных механизмов действия — антиоксидантный, сосудорасширяющий и противовоспалительный.

FAQ

Как выбрать качественный гранатовый сок?
Выбирайте продукт с пометкой "100% сок", без добавления сахара и ароматизаторов. Лучше, если он продается в стеклянной бутылке.

Сколько стоит натуральный гранатовый сок?
Цена за литр качественного сока варьируется от 300 до 700 рублей в зависимости от бренда и региона.

Можно ли пить гранатовый сок каждый день?
Да, если нет противопоказаний со стороны желудка. Оптимальная порция — один стакан после еды.

Что лучше: свежевыжатый или покупной сок?
Свежевыжатый сохраняет больше витаминов и антиоксидантов, но хранится недолго.

Можно ли пить сок при приеме лекарств от давления?
Можно, но только после консультации с врачом — некоторые препараты могут взаимодействовать с компонентами граната.

Мифы и правда

Миф 1. Гранат полностью заменяет лекарства от гипертонии.
Правда. Он лишь помогает нормализовать давление, но не является медикаментом.

Миф 2. Любой гранатовый сок одинаково полезен.
Правда. Только натуральный, без добавок, оказывает положительный эффект.

Миф 3. Сок снижает давление у всех.
Правда. Эффект выражен у людей с повышенным давлением, у здоровых — минимален.

Регулярное, но умеренное употребление натурального гранатового сока действительно может стать полезным дополнением к рациону людей с повышенным давлением. Его антиоксиданты помогают сосудам оставаться эластичными, улучшают кровообращение и поддерживают работу сердца. Однако напиток не способен заменить полноценное лечение: при гипертонии он должен использоваться только как вспомогательное средство в комплексе с рекомендациями врача.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
