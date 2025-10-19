Лицо подсказывает диагноз: когда акне становится первым признаком болезни

Прыщи и избыточный рост волос у подростков — не всегда "временные гормоны". Иногда кожа говорит языком, который стоит услышать. Об этом рассказала акушер-гинеколог, психолог Ольга Кушнарева, отметив, что у многих девушек за акне скрываются серьёзные эндокринные нарушения.
"Кажется, что прыщи — это норма взросления, временно, "пройдёт”. Но если высыпания держатся годами, становятся воспалёнными, а волосы начинают активно расти там, где раньше не росли — это повод обратиться к врачу, а не к косметологу", — подчеркнула Ольга Кушнарева.
Главный подозреваемый при сочетании высыпаний и нежелательного роста волос — синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Это гормональное состояние, при котором яичники вырабатывают слишком много андрогенов — мужских гормонов, влияющих на кожу, волосы и овуляцию.
"При СПКЯ кожа становится жирнее, появляются акне, а волосы — жёстче и темнее. Это не "неправильный уход”, а сигнал, что в организме нарушен баланс", — объяснила специалист.
|Признак
|Подростковое акне
|Гормональные проявления (СПКЯ)
|Возраст
|12-17 лет, проходит к 20
|Длится после 20 лет, усиливается
|Зоны высыпаний
|Лоб, нос, подбородок
|Низ лица, шея, спина
|Цикл менструаций
|Регулярный
|Задержки, редкие месячные
|Волосы на теле
|Норма
|Появляются на подбородке, животе
|Маслянистость кожи
|Временна
|Постоянная, несмотря на уход
Синдром поликистозных яичников — не только эстетическая проблема. При длительном гормональном дисбалансе возможны:
"Если вовремя не заметить и не скорректировать, с годами могут появиться проблемы с менструациями, овуляцией и, в будущем, с зачатием", — отметила Ольга Кушнарева.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать вместо
|Лечить прыщи только косметикой
|Временный эффект, воспаления возвращаются
|Проверить гормональный фон
|Игнорировать нерегулярный цикл
|Пропуск овуляций, риск бесплодия
|Вести календарь, обращаться к врачу при сбоях
|Самостоятельно принимать гормоны
|Побочные эффекты, усугубление симптомов
|Только под контролем специалиста
|Стыдиться внешности
|Социальная изоляция, тревожность
|Помнить: проблема решаема и не делает вас "не такой"
СПКЯ лечится — важно подобрать индивидуальную схему. Обычно терапия включает:
|Аспект
|Плюсы
|Минусы при промедлении
|Своевременная консультация
|Раннее лечение, восстановление цикла
|Нарушение овуляции, трудности с зачатием
|Анализы и наблюдение
|Индивидуальный подход
|Хронические гормональные сбои
|Психологическая поддержка
|Повышение уверенности
|Замкнутость, комплексы, тревожность
Полностью убрать предрасположенность нельзя, но можно стабилизировать цикл и устранить симптомы.
Да. Питание с ограничением сахара и быстрых углеводов снижает уровень инсулина и мужских гормонов.
Если прыщи сохраняются более года, цикл нерегулярен, или появился рост волос на лице и теле.
"Эти симптомы не делают вас "не такой”. Просто организм просит внимания", — напомнила Ольга Кушнарева.
Прыщи и избыточный рост волос — это не только подростковая история, а возможный сигнал гормональных нарушений и будущих проблем с фертильностью. Главное — не искать косметические маскировки, а вовремя обратиться к врачу.
