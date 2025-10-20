Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности

Вода с пищевой содой — очередная "панацея", которая стремительно набирает популярность в соцсетях. Сторонники утверждают, что она "раскисляет" организм, восстанавливает энергию и даже продлевает жизнь. Видео с такими советами собирают миллионы просмотров. Но за внешней простотой скрывается не безобидный эксперимент, а потенциальная угроза для здоровья.
"Утверждение о раскислении организма не имеет под собой научной основы. В организме человека существуют чётко заданные значения pH в различных органах", — пояснила специалист по охране здоровья матери и ребёнка Зденка Морваи из Lékárna.cz.
Пищевая сода — это натрия бикарбонат. В аптеках его используют в составе антацидов для кратковременного снятия изжоги. Но превращать аптечное средство в ежедневный напиток опасно. Организм и без "раскисления" прекрасно поддерживает нужный кислотно-щелочной баланс.
Желудок всегда остаётся кислым — так он переваривает пищу и уничтожает бактерии. Тонкий кишечник — напротив, работает в щелочной среде, а моча имеет кислую реакцию. Эти значения регулируются автоматически, и вмешательство извне может только навредить.
Когда человек регулярно пьёт раствор соды, натрий из неё попадает в кровь. Возникает перегрузка почек, растёт давление, а кислотность желудка снижается. В результате может нарушиться пищеварение, появиться отёки, слабость и головокружение.
Миф о "закислении организма" возник из реального медицинского понятия — ацидоз. Это состояние действительно существует, но встречается при тяжёлых заболеваниях почек, лёгких или диабете. Самостоятельно "лечить" его водой с содой невозможно.
Тем не менее, мифы часто звучат убедительно: ведь сода — натуральный продукт, доступный в любой кухне. И людям хочется верить в простые решения, особенно когда они обещают лёгкий путь к здоровью без лекарств.
|Ситуация
|Реальная польза
|Потенциальный вред
|Изжога, переедание
|Временно нейтрализует кислоту в желудке
|Нарушает естественную среду ЖКТ, вызывает "отдачную кислотность"
|Чистка зубов
|Удаляет налёт
|Повреждает эмаль при частом применении
|Приём внутрь "для здоровья"
|Нет доказанной пользы
|Повышение давления, нагрузка на почки, изменение pH мочи
Перед тем как следовать любому совету из соцсетей, уточните его у врача или фармацевта.
Проверяйте источник информации — серьёзные медицинские рекомендации публикуются не в блогах, а на сайтах здравоохранения.
Не применяйте аптечные препараты без показаний. Даже пищевая сода при неправильном использовании может стать ядом.
Если вы часто страдаете от изжоги, обратитесь к гастроэнтерологу — причина может быть в питании или заболевании ЖКТ.
Ошибка: ежедневное употребление соды "для профилактики".
Последствие: нарушение водно-солевого баланса, гипертония.
Альтернатива: употребляйте достаточно воды, уменьшите количество кофеина и соли, следите за режимом питания.
Ошибка: использование соды для очищения организма.
Последствие: раздражение слизистой желудка.
Альтернатива: очищение печени и ЖКТ происходит естественно — поддерживайте это сбалансированным рационом, включайте овощи и клетчатку.
Если после содовой воды вы ощущаете облегчение, скорее всего, это кратковременный эффект нейтрализации кислоты. Он не говорит о "лечении". Как только действие прекратится, кислотность восстановится, иногда даже с избытком. Врачи называют это эффектом "отскока". Поэтому не стоит воспринимать облегчение как сигнал, что метод работает.
|Плюсы
|Минусы
|Дешёвое средство, доступно в быту
|Нет научных доказательств пользы
|Может кратковременно помочь при изжоге
|Повышает давление из-за натрия
|Используется в косметике и быту
|Нарушает кислотный баланс ЖКТ
Как часто можно пить соду?
Только по назначению врача и кратковременно. Самолечение недопустимо.
Можно ли использовать соду для похудения?
Нет. Она не влияет на обмен веществ и может вызвать серьёзные проблемы с пищеварением.
Что делать, если выпил слишком много соды?
Немедленно обратиться к врачу. Возможны тошнота, рвота, судороги и нарушения давления.
Миф: сода очищает кровь и лимфу.
Правда: кровь очищают печень и почки, сода на эти процессы не влияет.
Миф: сода нормализует pH организма.
Правда: организм сам поддерживает pH с точностью до десятых долей. Нарушить этот баланс можно только при болезни.
Миф: сода защищает от рака.
Правда: ни одно исследование не подтвердило противоопухолевого эффекта бикарбоната натрия.
• В XIX веке соду действительно считали универсальным лекарством и использовали даже от простуды.
• В косметологии сода применяется как мягкий абразив, но только в разбавленном виде.
• В пищевой промышленности бикарбонат натрия известен как разрыхлитель теста — при нагревании он выделяет углекислый газ, делая выпечку пышной.
Первое промышленное производство соды началось в 1791 году во Франции. Химик Николя Леблан разработал метод, благодаря которому сода стала доступна в быту. С тех пор её активно применяли и в медицине — до тех пор, пока не появились более безопасные препараты.
В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.