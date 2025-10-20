Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности

0:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода с пищевой содой — очередная "панацея", которая стремительно набирает популярность в соцсетях. Сторонники утверждают, что она "раскисляет" организм, восстанавливает энергию и даже продлевает жизнь. Видео с такими советами собирают миллионы просмотров. Но за внешней простотой скрывается не безобидный эксперимент, а потенциальная угроза для здоровья.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сода

"Утверждение о раскислении организма не имеет под собой научной основы. В организме человека существуют чётко заданные значения pH в различных органах", — пояснила специалист по охране здоровья матери и ребёнка Зденка Морваи из Lékárna.cz.

Что происходит с телом на самом деле

Пищевая сода — это натрия бикарбонат. В аптеках его используют в составе антацидов для кратковременного снятия изжоги. Но превращать аптечное средство в ежедневный напиток опасно. Организм и без "раскисления" прекрасно поддерживает нужный кислотно-щелочной баланс.

Желудок всегда остаётся кислым — так он переваривает пищу и уничтожает бактерии. Тонкий кишечник — напротив, работает в щелочной среде, а моча имеет кислую реакцию. Эти значения регулируются автоматически, и вмешательство извне может только навредить.

Когда человек регулярно пьёт раствор соды, натрий из неё попадает в кровь. Возникает перегрузка почек, растёт давление, а кислотность желудка снижается. В результате может нарушиться пищеварение, появиться отёки, слабость и головокружение.

Почему идея "раскисления" кажется правдоподобной

Миф о "закислении организма" возник из реального медицинского понятия — ацидоз. Это состояние действительно существует, но встречается при тяжёлых заболеваниях почек, лёгких или диабете. Самостоятельно "лечить" его водой с содой невозможно.

Тем не менее, мифы часто звучат убедительно: ведь сода — натуральный продукт, доступный в любой кухне. И людям хочется верить в простые решения, особенно когда они обещают лёгкий путь к здоровью без лекарств.

Сравнение: польза и вред соды

Ситуация Реальная польза Потенциальный вред Изжога, переедание Временно нейтрализует кислоту в желудке Нарушает естественную среду ЖКТ, вызывает "отдачную кислотность" Чистка зубов Удаляет налёт Повреждает эмаль при частом применении Приём внутрь "для здоровья" Нет доказанной пользы Повышение давления, нагрузка на почки, изменение pH мочи

Советы шаг за шагом: как не попасться на вирусные "рецепты"

Перед тем как следовать любому совету из соцсетей, уточните его у врача или фармацевта. Проверяйте источник информации — серьёзные медицинские рекомендации публикуются не в блогах, а на сайтах здравоохранения. Не применяйте аптечные препараты без показаний. Даже пищевая сода при неправильном использовании может стать ядом. Если вы часто страдаете от изжоги, обратитесь к гастроэнтерологу — причина может быть в питании или заболевании ЖКТ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ежедневное употребление соды "для профилактики".

Последствие: нарушение водно-солевого баланса, гипертония.

Альтернатива: употребляйте достаточно воды, уменьшите количество кофеина и соли, следите за режимом питания.

Ошибка: использование соды для очищения организма.

Последствие: раздражение слизистой желудка.

Альтернатива: очищение печени и ЖКТ происходит естественно — поддерживайте это сбалансированным рационом, включайте овощи и клетчатку.

А что если… сода помогает вам?

Если после содовой воды вы ощущаете облегчение, скорее всего, это кратковременный эффект нейтрализации кислоты. Он не говорит о "лечении". Как только действие прекратится, кислотность восстановится, иногда даже с избытком. Врачи называют это эффектом "отскока". Поэтому не стоит воспринимать облегчение как сигнал, что метод работает.

Таблица: плюсы и минусы содовой терапии

Плюсы Минусы Дешёвое средство, доступно в быту Нет научных доказательств пользы Может кратковременно помочь при изжоге Повышает давление из-за натрия Используется в косметике и быту Нарушает кислотный баланс ЖКТ

FAQ

Как часто можно пить соду?

Только по назначению врача и кратковременно. Самолечение недопустимо.

Можно ли использовать соду для похудения?

Нет. Она не влияет на обмен веществ и может вызвать серьёзные проблемы с пищеварением.

Что делать, если выпил слишком много соды?

Немедленно обратиться к врачу. Возможны тошнота, рвота, судороги и нарушения давления.

Мифы и правда

Миф: сода очищает кровь и лимфу.

Правда: кровь очищают печень и почки, сода на эти процессы не влияет.

Миф: сода нормализует pH организма.

Правда: организм сам поддерживает pH с точностью до десятых долей. Нарушить этот баланс можно только при болезни.

Миф: сода защищает от рака.

Правда: ни одно исследование не подтвердило противоопухолевого эффекта бикарбоната натрия.

Интересные факты

• В XIX веке соду действительно считали универсальным лекарством и использовали даже от простуды.

• В косметологии сода применяется как мягкий абразив, но только в разбавленном виде.

• В пищевой промышленности бикарбонат натрия известен как разрыхлитель теста — при нагревании он выделяет углекислый газ, делая выпечку пышной.

Исторический контекст

Первое промышленное производство соды началось в 1791 году во Франции. Химик Николя Леблан разработал метод, благодаря которому сода стала доступна в быту. С тех пор её активно применяли и в медицине — до тех пор, пока не появились более безопасные препараты.