5 продуктов, которые крадут ваш кальций: диетолог раскрыл секрет крепких костей

Мы привыкли слышать советы о том, что стоит есть, чтобы укрепить кости — молочные продукты, рыбу, зелёные овощи. Но редко задумываемся о том, какие продукты, напротив, мешают усвоению кальция и ускоряют потерю костной массы.
Между тем, остеопороз — одно из самых распространённых заболеваний опорно-двигательного аппарата. Только во Франции от него страдают более четырёх миллионов человек, и особенно часто — женщины после менопаузы. Почти 40% женщин старше 65 лет имеют признаки снижения плотности костей.
Французский диетолог и нутрициолог Рафаэль Груман объясняет, как питание может либо помочь, либо навредить костям — и какие привычки стоит пересмотреть, чтобы избежать остеопороза.
"Кальций — ключевой минерал для прочности костей, поскольку он обеспечивает их механическую устойчивость и участвует в обновлении костной ткани", — отметил врач-диетолог Рафаэль Груман.
Около 98% кальция в организме сосредоточено именно в костях. Но ежедневно небольшая его часть расходуется на другие важные функции: сокращение мышц, свёртывание крови, передачу нервных импульсов. Если кальция не хватает, организм начинает "забирать" его из костей, что со временем приводит к деминерализации и остеопорозу.
Наряду с кальцием важен фосфор — элемент, который образует с ним кристаллы гидроксиапатита. Именно они придают костям твёрдость. Но избыток фосфора нарушает этот баланс: организм вынужден извлекать кальций из костей, чтобы выровнять соотношение, ослабляя скелет. Оптимальное соотношение кальция и фосфора — примерно 1:1.
Кальций содержится в молочных продуктах, листовых овощах и минеральной воде, а фосфор — в мясе, рыбе, яйцах. Правильное сочетание этих продуктов помогает сохранить стабильный обмен веществ и плотность костей, пишет santemagazine.fr.
Некоторые привычные продукты могут снижать способность организма усваивать кальций или даже вымывать его.
Соль. Избыток натрия усиливает выведение кальция с мочой. Необязательно полностью исключать соль, но стоит сократить количество колбас, сыра, готовых соусов и консервов.
Газированные напитки, особенно кола. Они содержат фосфаты, нарушающие баланс кальция и фосфора, что мешает укреплению костей.
Алкоголь. В больших количествах он препятствует образованию остеобластов — клеток, создающих костную ткань, и ускоряет её разрушение.
Кофеин. Более трёх чашек кофе в день способны повысить выведение кальция.
Продукты с антинутриентами — фитатами и оксалатами. Эти соединения связывают кальций и мешают его усвоению.
Фитаты — это природные вещества, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах и семенах. Оксалаты — в шпинате, ревене, свёкле, какао, миндале и чёрном чае.
"Эти продукты не следует запрещать, но важно употреблять их в разнообразном рационе, не делая их основным источником клетчатки или овощей", — пояснил Груман.
Чтобы снизить влияние этих соединений на усвоение кальция, лучше не сочетать продукты, богатые кальцием, с блюдами, содержащими оксалаты и фитаты. Например, не стоит запивать творог шпинатным смузи или есть сыр вместе с цельнозерновыми отрубями.
Молоко и молочные продукты остаются основными источниками легкоусвояемого кальция. Биодоступность этого минерала из молока — около 30-35%. Но важно помнить: кальций не усваивается без витамина D, который помогает ему "встраиваться" в костную ткань.
"Так важно принимать добавки с витамином D зимой, когда солнечного света мало", — подчеркнул диетолог.
Особенно нуждаются в этом дети, пожилые люди и женщины в менопаузе. Оптимальным решением может стать употребление молока и йогуртов, обогащённых витамином D, которые уже появились в продаже.
Некоторые виды минеральной воды содержат столько же кальция, сколько молочные продукты. Такая вода называется "кальциевой", если в ней не менее 150 мг кальция на литр.
|Минеральная вода
|Содержание кальция (мг/л)
|Hépar
|550
|Contrex
|460
|Courmayeur
|570
|Talians
|290
|Vittel
|240
|San Pellegrino
|165
|Badoit
|153
|Quézac
|165
Пол-литра такой воды в день покрывает 25-30% суточной потребности взрослого человека в кальции.
"Усвоение кальция из минеральной воды практически такое же, как из молочных продуктов. Особенно полезны воды, содержащие бикарбонат и газированные", — добавил Груман.
Для людей с непереносимостью лактозы или придерживающихся веганского питания это отличная альтернатива молоку.
Помимо питания, важную роль играет физическая активность. Кости укрепляются при регулярных механических нагрузках: любое движение стимулирует остеобласты — клетки, формирующие костную ткань.
"Кость — это живая структура, и каждое мышечное напряжение заставляет её обновляться", — отметил диетолог.
Особенно полезны умеренные динамичные виды активности — быстрая ходьба, танцы, подъём по лестнице, гимнастика. В отличие от плавания и велоспорта, они дают ударную нагрузку, необходимую для стимуляции костного роста.
Идеальный режим — по 30 минут умеренной активности 3-5 раз в неделю в сочетании с диетой, богатой кальцием и витамином D.
Ошибка: упор на белковые продукты при низком потреблении овощей.
Последствие: избыток фосфора и потеря кальция.
Альтернатива: сбалансировать рацион овощами и молочными продуктами.
Ошибка: злоупотребление кофе и солёными блюдами.
Последствие: усиленное выведение кальция.
Альтернатива: уменьшить соль и ограничить кофеин до 2 чашек в день.
Ошибка: отказ от физической активности.
Последствие: замедление обновления костей.
Альтернатива: регулярная ходьба, йога или лёгкая аэробика.
Как понять, что у меня нехватка кальция?
Ранние признаки — ломкость ногтей, судороги, боль в суставах и спине. Для точной диагностики нужно сдать анализ крови и пройти денситометрию.
Можно ли заменить молоко растительными аналогами?
Да, если выбирать напитки, обогащённые кальцием и витамином D (например, соевое или миндальное молоко).
Помогают ли БАДы при остеопорозе?
Да, но только как дополнение к полноценному питанию и по назначению врача.
Миф. Остеопороз — неизбежный спутник старости.
Правда. При активном образе жизни и правильном питании потерю костной массы можно замедлить на десятилетия.
Миф. Чем больше молока, тем крепче кости.
Правда. Без витамина D и физической активности кальций не усваивается эффективно.
Миф. Газированная вода вымывает кальций.
Правда. Минеральная газированная вода с бикарбонатом, наоборот, помогает укрепить кости.
После 30 лет плотность костей начинает снижаться на 0,5-1% в год — особенно у женщин после менопаузы.
На усвоение кальция влияет не только питание, но и гормональный фон: эстроген помогает удерживать минералы в костях.
Даже короткие ежедневные прогулки на солнце по 15-20 минут обеспечивают суточную норму витамина D.
Понятие остеопороза впервые появилось в начале XX века, но массовое внимание к заболеванию возникло только в 1980-х, когда начали активно проводить профилактические исследования у женщин после 50 лет. С тех пор подход к лечению изменился: на первый план вышли профилактика, питание и образ жизни, а не только медикаменты.
