Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похож на жимолость, но смертельно опасен: как не перепутать белладонну с безвредным кустом
Давление не падает, а время уходит: главная ошибка поклонников лимонной воды
Рулит уверенно, думает беспечно: привычки, которые делают ветеранов дороги опаснее новичков
РНИИИС: 20 лет на защите российской интеллектуальной собственности 
Один штамп — и поездка под угрозой: туристам рассказали, что проверить перед вылетом в Китай
Осенняя хандра отменяется: эти простые игры вмиг взбодрят вашу кошку
Сравнивают с Гомес: как москвичка Елизавета Гурьянова готовится к конкурсу Мисс Земля
Салют пошёл не по плану: снаряд разорвался рядом с кортежем вице-президента США
Как приготовить свекольный гаспачо: идеальный суп, который привнесёт яркость в осенние вечера

5 продуктов, которые крадут ваш кальций: диетолог раскрыл секрет крепких костей

9:12
Здоровье

Мы привыкли слышать советы о том, что стоит есть, чтобы укрепить кости — молочные продукты, рыбу, зелёные овощи. Но редко задумываемся о том, какие продукты, напротив, мешают усвоению кальция и ускоряют потерю костной массы.

Coca-Cola
Фото: Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Coca-Cola

Между тем, остеопороз — одно из самых распространённых заболеваний опорно-двигательного аппарата. Только во Франции от него страдают более четырёх миллионов человек, и особенно часто — женщины после менопаузы. Почти 40% женщин старше 65 лет имеют признаки снижения плотности костей.

Французский диетолог и нутрициолог Рафаэль Груман объясняет, как питание может либо помочь, либо навредить костям — и какие привычки стоит пересмотреть, чтобы избежать остеопороза.

Баланс кальция и фосфора: основа крепких костей

"Кальций — ключевой минерал для прочности костей, поскольку он обеспечивает их механическую устойчивость и участвует в обновлении костной ткани", — отметил врач-диетолог Рафаэль Груман.

Около 98% кальция в организме сосредоточено именно в костях. Но ежедневно небольшая его часть расходуется на другие важные функции: сокращение мышц, свёртывание крови, передачу нервных импульсов. Если кальция не хватает, организм начинает "забирать" его из костей, что со временем приводит к деминерализации и остеопорозу.

Наряду с кальцием важен фосфор — элемент, который образует с ним кристаллы гидроксиапатита. Именно они придают костям твёрдость. Но избыток фосфора нарушает этот баланс: организм вынужден извлекать кальций из костей, чтобы выровнять соотношение, ослабляя скелет. Оптимальное соотношение кальция и фосфора — примерно 1:1.

Кальций содержится в молочных продуктах, листовых овощах и минеральной воде, а фосфор — в мясе, рыбе, яйцах. Правильное сочетание этих продуктов помогает сохранить стабильный обмен веществ и плотность костей, пишет santemagazine.fr.

Продукты, которые мешают усвоению кальция

Некоторые привычные продукты могут снижать способность организма усваивать кальций или даже вымывать его.

  1. Соль. Избыток натрия усиливает выведение кальция с мочой. Необязательно полностью исключать соль, но стоит сократить количество колбас, сыра, готовых соусов и консервов.

  2. Газированные напитки, особенно кола. Они содержат фосфаты, нарушающие баланс кальция и фосфора, что мешает укреплению костей.

  3. Алкоголь. В больших количествах он препятствует образованию остеобластов — клеток, создающих костную ткань, и ускоряет её разрушение.

  4. Кофеин. Более трёх чашек кофе в день способны повысить выведение кальция.

  5. Продукты с антинутриентами — фитатами и оксалатами. Эти соединения связывают кальций и мешают его усвоению.

Где содержатся фитаты и оксалаты

Фитаты — это природные вещества, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах и семенах. Оксалаты — в шпинате, ревене, свёкле, какао, миндале и чёрном чае.

"Эти продукты не следует запрещать, но важно употреблять их в разнообразном рационе, не делая их основным источником клетчатки или овощей", — пояснил Груман.

Чтобы снизить влияние этих соединений на усвоение кальция, лучше не сочетать продукты, богатые кальцием, с блюдами, содержащими оксалаты и фитаты. Например, не стоит запивать творог шпинатным смузи или есть сыр вместе с цельнозерновыми отрубями.

Молочные продукты: главный источник кальция

Молоко и молочные продукты остаются основными источниками легкоусвояемого кальция. Биодоступность этого минерала из молока — около 30-35%. Но важно помнить: кальций не усваивается без витамина D, который помогает ему "встраиваться" в костную ткань.

"Так важно принимать добавки с витамином D зимой, когда солнечного света мало", — подчеркнул диетолог.

Особенно нуждаются в этом дети, пожилые люди и женщины в менопаузе. Оптимальным решением может стать употребление молока и йогуртов, обогащённых витамином D, которые уже появились в продаже.

Минеральная вода — ещё один источник кальция

Некоторые виды минеральной воды содержат столько же кальция, сколько молочные продукты. Такая вода называется "кальциевой", если в ней не менее 150 мг кальция на литр.

Минеральная вода Содержание кальция (мг/л)
Hépar 550
Contrex 460
Courmayeur 570
Talians 290
Vittel 240
San Pellegrino 165
Badoit 153
Quézac 165

Пол-литра такой воды в день покрывает 25-30% суточной потребности взрослого человека в кальции.

"Усвоение кальция из минеральной воды практически такое же, как из молочных продуктов. Особенно полезны воды, содержащие бикарбонат и газированные", — добавил Груман.

Для людей с непереносимостью лактозы или придерживающихся веганского питания это отличная альтернатива молоку.

Натуральные методы укрепления костей

Помимо питания, важную роль играет физическая активность. Кости укрепляются при регулярных механических нагрузках: любое движение стимулирует остеобласты — клетки, формирующие костную ткань.

"Кость — это живая структура, и каждое мышечное напряжение заставляет её обновляться", — отметил диетолог.

Особенно полезны умеренные динамичные виды активности — быстрая ходьба, танцы, подъём по лестнице, гимнастика. В отличие от плавания и велоспорта, они дают ударную нагрузку, необходимую для стимуляции костного роста.

Идеальный режим — по 30 минут умеренной активности 3-5 раз в неделю в сочетании с диетой, богатой кальцием и витамином D.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: упор на белковые продукты при низком потреблении овощей.
    Последствие: избыток фосфора и потеря кальция.
    Альтернатива: сбалансировать рацион овощами и молочными продуктами.

  • Ошибка: злоупотребление кофе и солёными блюдами.
    Последствие: усиленное выведение кальция.
    Альтернатива: уменьшить соль и ограничить кофеин до 2 чашек в день.

  • Ошибка: отказ от физической активности.
    Последствие: замедление обновления костей.
    Альтернатива: регулярная ходьба, йога или лёгкая аэробика.

FAQ

Как понять, что у меня нехватка кальция?
Ранние признаки — ломкость ногтей, судороги, боль в суставах и спине. Для точной диагностики нужно сдать анализ крови и пройти денситометрию.

Можно ли заменить молоко растительными аналогами?
Да, если выбирать напитки, обогащённые кальцием и витамином D (например, соевое или миндальное молоко).

Помогают ли БАДы при остеопорозе?
Да, но только как дополнение к полноценному питанию и по назначению врача.

Мифы и правда

Миф. Остеопороз — неизбежный спутник старости.
Правда. При активном образе жизни и правильном питании потерю костной массы можно замедлить на десятилетия.

Миф. Чем больше молока, тем крепче кости.
Правда. Без витамина D и физической активности кальций не усваивается эффективно.

Миф. Газированная вода вымывает кальций.
Правда. Минеральная газированная вода с бикарбонатом, наоборот, помогает укрепить кости.

3 интересных факта

  1. После 30 лет плотность костей начинает снижаться на 0,5-1% в год — особенно у женщин после менопаузы.

  2. На усвоение кальция влияет не только питание, но и гормональный фон: эстроген помогает удерживать минералы в костях.

  3. Даже короткие ежедневные прогулки на солнце по 15-20 минут обеспечивают суточную норму витамина D.

Исторический контекст

Понятие остеопороза впервые появилось в начале XX века, но массовое внимание к заболеванию возникло только в 1980-х, когда начали активно проводить профилактические исследования у женщин после 50 лет. С тех пор подход к лечению изменился: на первый план вышли профилактика, питание и образ жизни, а не только медикаменты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Мягкая, как облако, и смертельно опасная: одно из самых загадочных и удивительных существ океана
Захарова объявила: России нужна не пауза, а фундаментальная развязка конфликта
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Вакансия есть, а работы нет: зачем компании создают иллюзию найма
Директор Пенкина обвинил отель в бракованном матрасе: что произошло в гостинице Новосибирска
Права блестят в кошельке, а руки дрожат: как выжить в мире нетерпеливых водителей
Сила притяжения инков растёт: сколько туристы готовы отдать за встречу с древним Перу
Красота на грани выгорания: как спортсмены жгут жир и балансируют между силой и истощением
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Не спешите радоваться: что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.