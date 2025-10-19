Жажда обманчива: почему вы пьете воду, а организм страдает от обезвоживания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:45
Здоровье

Многие уверены, что выпивать норму воды в день — значит быть полностью защищённым от обезвоживания. Однако врачи утверждают обратное: даже если вы регулярно пьёте, это ещё не гарантия, что организм получает всё необходимое. Недостаток жидкости может проявляться не только сухостью во рту или жаждой, но и гораздо менее очевидными признаками — головными болями, раздражительностью, усталостью, судорогами мышц и снижением концентрации внимания.

Девушка пьет воду
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет воду

"Важно не только количество воды, но и её качество, регулярность потребления и баланс между потреблением и потерями", — пояснила руководитель онлайн-консультационного сервиса Павла Горакова.

Почему обезвоживание может быть незаметным

Жажда — не всегда надёжный сигнал организма. Иногда мозг попросту "не сообщает" о нехватке жидкости. Более того, он может спутать жажду с чувством голода, заставляя человека тянуться к еде вместо стакана воды. В итоге — двойной удар: обезвоживание и набор лишнего веса.

Скрытое обезвоживание ослабляет естественную защиту организма. При недостатке влаги слизь в дыхательных путях становится густой и хуже задерживает вирусы и бактерии. Иммунитет слабеет, возрастает риск инфекций.

Кроме того, кровь при обезвоживании становится гуще, сердце работает с перегрузкой, повышается вероятность головокружения и учащённого сердцебиения. Потеря всего 2% жидкости снижает физическую и умственную активность — появляются сонливость, рассеянность, усталость, сообщает magazin.aktualne.cz.

Электролиты: незаменимые помощники

Ошибочно считать, что восстановить водный баланс можно, просто выпивая больше воды. Важно, чтобы вместе с жидкостью организм получал электролиты - натрий, калий, магний и кальций. Эти минералы удерживают воду в клетках, обеспечивают передачу нервных импульсов и поддерживают работу сердца и мышц.

При потоотделении, высокой температуре, диарее или спортивных нагрузках теряются не только жидкости, но и соли. Если восполнять потери одной лишь водой, минеральный баланс нарушается, что проявляется усталостью, головными болями, судорогами или даже сбоями в работе сердца.

"Если восполнять потери только чистой водой, может нарушиться минеральный баланс… Поэтому недостаточно просто пить — жидкость нужно дополнять минералами", — отметила Горакова.

Таблица сравнения: как разные напитки влияют на водный баланс

Напиток Польза Возможный риск Когда пить
Минеральная вода Восполняет электролиты, безопасна при умеренном употреблении Избыток натрия при злоупотреблении После физической нагрузки
Ионные напитки Содержат сбалансированный набор солей Возможен избыток сахара При активных тренировках
Регидратационные растворы Быстро восстанавливают баланс при болезни или жаре Не подходят для постоянного употребления При лихорадке, рвоте, диарее
Травяные чаи Увлажняют и поддерживают обмен веществ Мочегонный эффект у некоторых трав Для мягкого восстановления жидкости

Советы шаг за шагом: как избежать скрытого обезвоживания

  1. Пейте регулярно, а не рывками. Организм лучше усваивает воду, поступающую небольшими порциями в течение дня.

  2. Следите за качеством воды. Жёсткая или слишком очищенная вода может не обеспечивать достаточного поступления минералов.

  3. Добавляйте соли и минералы. При активной физической работе или жаре используйте минеральную воду или напитки с электролитами.

  4. Не путайте голод и жажду. Почувствовали желание перекусить — сначала выпейте стакан воды.

  5. Контролируйте цвет мочи. Светло-жёлтый оттенок — норма, тёмный сигнализирует о дефиците жидкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выпивать много воды за один раз.
    Последствие: Вода не усваивается, нарушается баланс солей.
    Альтернатива: Пить равномерно в течение дня.

  • Ошибка: Игнорировать электролиты после тренировок.
    Последствие: Судороги и слабость.
    Альтернатива: Употреблять воду с минералами или регидратационные напитки.

  • Ошибка: Полагаться на кофе и чай как источник жидкости.
    Последствие: Усиление потери воды из-за мочегонного эффекта.
    Альтернатива: Делать акцент на воде и травяных настоях без кофеина.

А что если организм теряет воду, но не требует пить?

Такое бывает при некоторых хронических заболеваниях, приёме мочегонных препаратов или просто с возрастом, когда чувство жажды притупляется. В этом случае важно не ждать сигнала, а пить по графику — каждые 1-1,5 часа по стакану воды.

Людям старше 60 лет медики рекомендуют ставить напоминания на телефоне или использовать приложения для контроля водного баланса. Это простая привычка, которая помогает снизить риск гипотонии, запоров и сердечно-сосудистых осложнений.

Плюсы и минусы разных способов гидратации

Способ Преимущества Недостатки
Питьевая вода Доступна, безопасна Не восполняет электролиты
Минеральная вода Восстанавливает баланс солей Может содержать избыток натрия
Фруктовые напитки Содержат витамины Избыточный сахар
Супы и овощи Источник "медленной" влаги Не всегда компенсируют потери жидкости

FAQ

Как понять, что я обезвожен, если не чувствую жажды?
Признаки — усталость, головная боль, сухость губ, потемнение мочи, раздражительность.

Сколько воды нужно пить в день?
Средняя норма — 30-35 мл на 1 кг веса, но при жаре, тренировках или болезни потребность увеличивается.

Можно ли пить только дистиллированную воду?
Нет. Она не содержит минералов, необходимых для водно-солевого баланса.

Мифы и правда

Миф 1. Важно просто пить больше воды.
Правда: Без электролитов и минералов это может нарушить солевой баланс.

Миф 2. Газированная вода обезвоживает.
Правда: Слабогазированная минеральная вода вполне безопасна и помогает при потере электролитов.

Миф 3. Только спорт вызывает потерю жидкости.
Правда: Её можно терять при болезни, стрессах и даже при кондиционированном воздухе.

3 интересных факта

  1. Мозг на 75% состоит из воды — обезвоживание напрямую влияет на концентрацию и настроение.

  2. Потеря даже 1,5 литра жидкости может снизить выносливость на 20%.

  3. Овощи и фрукты восполняют до 30% суточной нормы жидкости — особенно огурцы, апельсины и арбузы.

Исторический контекст

Идея контролировать водный баланс активно продвигается с 1950-х годов, когда были разработаны первые регидратационные растворы для спортсменов. Вскоре они стали использоваться и в медицине — для лечения обезвоживания при инфекциях и жаре. Сегодня понятие "умной гидратации" включает не только количество выпитой воды, но и осознанный контроль над балансом электролитов и качеством жидкости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
