Жажда обманчива: почему вы пьете воду, а организм страдает от обезвоживания

Многие уверены, что выпивать норму воды в день — значит быть полностью защищённым от обезвоживания. Однако врачи утверждают обратное: даже если вы регулярно пьёте, это ещё не гарантия, что организм получает всё необходимое. Недостаток жидкости может проявляться не только сухостью во рту или жаждой, но и гораздо менее очевидными признаками — головными болями, раздражительностью, усталостью, судорогами мышц и снижением концентрации внимания.
"Важно не только количество воды, но и её качество, регулярность потребления и баланс между потреблением и потерями", — пояснила руководитель онлайн-консультационного сервиса Павла Горакова.
Жажда — не всегда надёжный сигнал организма. Иногда мозг попросту "не сообщает" о нехватке жидкости. Более того, он может спутать жажду с чувством голода, заставляя человека тянуться к еде вместо стакана воды. В итоге — двойной удар: обезвоживание и набор лишнего веса.
Скрытое обезвоживание ослабляет естественную защиту организма. При недостатке влаги слизь в дыхательных путях становится густой и хуже задерживает вирусы и бактерии. Иммунитет слабеет, возрастает риск инфекций.
Кроме того, кровь при обезвоживании становится гуще, сердце работает с перегрузкой, повышается вероятность головокружения и учащённого сердцебиения. Потеря всего 2% жидкости снижает физическую и умственную активность — появляются сонливость, рассеянность, усталость, сообщает magazin.aktualne.cz.
Ошибочно считать, что восстановить водный баланс можно, просто выпивая больше воды. Важно, чтобы вместе с жидкостью организм получал электролиты - натрий, калий, магний и кальций. Эти минералы удерживают воду в клетках, обеспечивают передачу нервных импульсов и поддерживают работу сердца и мышц.
При потоотделении, высокой температуре, диарее или спортивных нагрузках теряются не только жидкости, но и соли. Если восполнять потери одной лишь водой, минеральный баланс нарушается, что проявляется усталостью, головными болями, судорогами или даже сбоями в работе сердца.
"Если восполнять потери только чистой водой, может нарушиться минеральный баланс… Поэтому недостаточно просто пить — жидкость нужно дополнять минералами", — отметила Горакова.
|Напиток
|Польза
|Возможный риск
|Когда пить
|Минеральная вода
|Восполняет электролиты, безопасна при умеренном употреблении
|Избыток натрия при злоупотреблении
|После физической нагрузки
|Ионные напитки
|Содержат сбалансированный набор солей
|Возможен избыток сахара
|При активных тренировках
|Регидратационные растворы
|Быстро восстанавливают баланс при болезни или жаре
|Не подходят для постоянного употребления
|При лихорадке, рвоте, диарее
|Травяные чаи
|Увлажняют и поддерживают обмен веществ
|Мочегонный эффект у некоторых трав
|Для мягкого восстановления жидкости
Пейте регулярно, а не рывками. Организм лучше усваивает воду, поступающую небольшими порциями в течение дня.
Следите за качеством воды. Жёсткая или слишком очищенная вода может не обеспечивать достаточного поступления минералов.
Добавляйте соли и минералы. При активной физической работе или жаре используйте минеральную воду или напитки с электролитами.
Не путайте голод и жажду. Почувствовали желание перекусить — сначала выпейте стакан воды.
Контролируйте цвет мочи. Светло-жёлтый оттенок — норма, тёмный сигнализирует о дефиците жидкости.
Ошибка: Выпивать много воды за один раз.
Последствие: Вода не усваивается, нарушается баланс солей.
Альтернатива: Пить равномерно в течение дня.
Ошибка: Игнорировать электролиты после тренировок.
Последствие: Судороги и слабость.
Альтернатива: Употреблять воду с минералами или регидратационные напитки.
Ошибка: Полагаться на кофе и чай как источник жидкости.
Последствие: Усиление потери воды из-за мочегонного эффекта.
Альтернатива: Делать акцент на воде и травяных настоях без кофеина.
Такое бывает при некоторых хронических заболеваниях, приёме мочегонных препаратов или просто с возрастом, когда чувство жажды притупляется. В этом случае важно не ждать сигнала, а пить по графику — каждые 1-1,5 часа по стакану воды.
Людям старше 60 лет медики рекомендуют ставить напоминания на телефоне или использовать приложения для контроля водного баланса. Это простая привычка, которая помогает снизить риск гипотонии, запоров и сердечно-сосудистых осложнений.
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Питьевая вода
|Доступна, безопасна
|Не восполняет электролиты
|Минеральная вода
|Восстанавливает баланс солей
|Может содержать избыток натрия
|Фруктовые напитки
|Содержат витамины
|Избыточный сахар
|Супы и овощи
|Источник "медленной" влаги
|Не всегда компенсируют потери жидкости
Как понять, что я обезвожен, если не чувствую жажды?
Признаки — усталость, головная боль, сухость губ, потемнение мочи, раздражительность.
Сколько воды нужно пить в день?
Средняя норма — 30-35 мл на 1 кг веса, но при жаре, тренировках или болезни потребность увеличивается.
Можно ли пить только дистиллированную воду?
Нет. Она не содержит минералов, необходимых для водно-солевого баланса.
Миф 1. Важно просто пить больше воды.
Правда: Без электролитов и минералов это может нарушить солевой баланс.
Миф 2. Газированная вода обезвоживает.
Правда: Слабогазированная минеральная вода вполне безопасна и помогает при потере электролитов.
Миф 3. Только спорт вызывает потерю жидкости.
Правда: Её можно терять при болезни, стрессах и даже при кондиционированном воздухе.
Мозг на 75% состоит из воды — обезвоживание напрямую влияет на концентрацию и настроение.
Потеря даже 1,5 литра жидкости может снизить выносливость на 20%.
Овощи и фрукты восполняют до 30% суточной нормы жидкости — особенно огурцы, апельсины и арбузы.
Идея контролировать водный баланс активно продвигается с 1950-х годов, когда были разработаны первые регидратационные растворы для спортсменов. Вскоре они стали использоваться и в медицине — для лечения обезвоживания при инфекциях и жаре. Сегодня понятие "умной гидратации" включает не только количество выпитой воды, но и осознанный контроль над балансом электролитов и качеством жидкости.
