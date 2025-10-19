Смертельные прогибы: три позы йоги, выполнение которых может закончиться инсультом

Йога давно считается одним из самых полезных видов физической активности. Она улучшает гибкость, осанку, дыхание и даже настроение. Однако недавние медицинские исследования показали, что не все асаны одинаково безопасны. Некоторые позы при неправильном выполнении или чрезмерном усилии могут привести к тяжёлым последствиям — вплоть до инсульта.

Фото: Designed be Freepik by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поза рыбы в йоге

Когда растяжка становится риском

Основная опасность кроется в чрезмерных прогибах и поворотах шеи. Эти движения могут повредить стенки сонной артерии — главного сосуда, питающего мозг. При её разрыве образуется тромб, который способен заблокировать кровоток и вызвать ишемический инсульт.

Особенно осторожными должны быть люди с остеохондрозом шейного отдела, гипертонией или врождённой слабостью сосудов. Но и молодые, внешне здоровые практикующие тоже не застрахованы: один неосторожный прогиб способен стать роковым.

"Даже у молодых и здоровых людей при резких движениях шеи может произойти микроповреждение артерии", — отметили специалисты, чьи данные приводит NY Post.

Опасные позы: что именно вызывает проблемы

Медики выделяют три асаны, которые чаще других связаны с повреждением сосудов:

Поза "Колесо" (Чакрасана) - сильный прогиб в спине с закидыванием головы назад. Если мышцы шеи и спины недостаточно подготовлены, возникает компрессия артерий. Поза "Рыба" (Мацьясана) - глубокий изгиб в шейном отделе с опорой на макушку, создающий сильное давление на сосуды. Стойка на руках с прогибом спины (вариация Адхо Мукха Врикшасаны) - сочетание нагрузки и неестественного положения шеи может привести к растяжению артерий и их надрыву.

Эти позы часто используются в продвинутых практиках, но без грамотной техники они могут обернуться серьёзной травмой.

Как распознать опасные симптомы

Разрыв сонной артерии — не мгновенное событие. Чаще всего оно развивается постепенно. Первые тревожные признаки включают:

нечеткое или двоение в глазах;

внезапное онемение лица или руки;

нарушение речи;

головокружение, чувство дезориентации.

Если подобные симптомы появились во время или после тренировки, нужно немедленно прекратить занятия и вызвать скорую помощь. Чем быстрее будет начато лечение, тем выше шанс избежать инсульта.

Советы шаг за шагом: безопасная практика йоги

Чтобы йога приносила пользу, а не вред, важно соблюдать несколько простых правил:

Проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий, особенно если у вас есть проблемы с позвоночником, сосудами или давлением. Разогревайте мышцы перед сложными позами — это снизит риск растяжения и защемления. Избегайте боли. Любая резкая боль или покалывание в шее — сигнал немедленно остановиться. Не гонитесь за глубиной позы. Гибкость развивается постепенно. Лучше недотянуть, чем травмировать сосуды. Выбирайте опытного инструктора, особенно для инверсий и прогибов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Стараться выполнить глубокий прогиб, как у преподавателя.

Последствие: Перенапряжение шеи и травма сосудов.

Альтернатива: Использовать валики и блоки, чтобы уменьшить нагрузку.

Ошибка: Выполнять стойки на руках без контроля.

Последствие: Нарушение кровообращения и риск падения.

Альтернатива: Тренировать позу у стены под наблюдением инструктора.

Ошибка: Заниматься при усталости или головной боли.

Последствие: Потеря координации и обострение сосудистых проблем.

Альтернатива: Сделать мягкую практику: дыхательные упражнения и растяжку без давления.

А что если отказаться от сложных поз?

Йога не ограничивается эффектными стойками. Даже простые асаны — "Собака мордой вниз", "Гора", "Кошка-Корова" — приносят пользу: улучшают кровообращение, снимают напряжение и укрепляют мышцы без перегрузки сосудов. Если есть сомнения в безопасности позы, лучше выбрать мягкую практику хатха-йоги или йогу-терапию.

Плюсы и минусы йоги для здоровья сосудов

Плюсы Минусы Улучшает кровообращение и гибкость При неправильном выполнении может травмировать артерии Снижает стресс и давление Опасна при неадекватных нагрузках Поддерживает здоровье позвоночника Требует контроля инструктора и осознанности

FAQ

Можно ли заниматься йогой при остеохондрозе?

Да, но только под руководством специалиста и с исключением поз, создающих сильное давление на шею.

Какие позы считаются безопасными для новичков?

"Поза ребёнка", "Кошка-Корова", "Собака мордой вниз", "Гора" — мягкие и физиологичные асаны, не перегружающие позвоночник.

Как понять, что йога вредна именно вам?

Если после занятий вы чувствуете боль в шее, головокружение или ухудшение зрения, необходимо обратиться к врачу и пересмотреть практику.

Мифы и правда

Миф 1. Йога не может навредить, ведь это духовная практика.

Правда: При неправильной технике даже безопасные движения становятся травмоопасными.

Миф 2. Чем глубже прогиб, тем лучше результат.

Правда: Растяжка должна быть комфортной. Избыточное усилие вредит суставам и сосудам.

Миф 3. Если нет боли — всё безопасно.

Правда: Повреждение артерии может произойти без боли, проявившись позже симптомами инсульта.

3 интересных факта

По данным врачей, около 1% инсультов у молодых людей связано с травмами шейных артерий. Некоторые позы йоги приносят пользу сосудам, укрепляя их стенки за счёт мягкой стимуляции кровотока. Лёгкие дыхательные практики (пранаяма) помогают снизить давление без риска травмы.

Исторический контекст

Йога появилась более пяти тысяч лет назад как духовная дисциплина. В древних текстах асаны занимали лишь малую часть практики — основной акцент делался на дыхании и медитации. Современные фитнес-направления нередко утратили эту суть, сосредоточившись на гибкости и эффектных позах, что и привело к росту травматизма. Возвращение к осознанной, мягкой йоге может восстановить баланс между телом и разумом — без угрозы для здоровья.