Инсульт отступает? Брокколи совершает невероятный прорыв в медицине

7:49
Здоровье

Инсульт остаётся одной из главных причин смертности на планете, ежегодно поражая около 15 миллионов человек. Учёные из Института исследований сердца в Новом Южном Уэльсе обнаружили, что природное соединение из брокколи может стать настоящим прорывом в лечении этого опасного заболевания.

Брокколи
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Вещество под названием сульфорафан, содержащееся в крестоцветных овощах, показало способность не только предотвращать инсульт, но и значительно усиливать действие существующих лекарств.

Что происходит во время инсульта

Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение головного мозга. Без кислорода и питательных веществ нейроны начинают погибать уже через несколько минут. Медики выделяют два основных типа инсульта:

  1. Ишемический - наиболее распространённый (около 85% случаев), вызван закупоркой сосуда тромбом.

  2. Геморрагический - связан с разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг.

В обоих случаях последствия могут быть катастрофическими: от потери речи и подвижности до полной инвалидности. По статистике, инсульт вызывает около 11% всех смертей в мире.

Почему лечение так сложно

Основная терапия при ишемическом инсульте — введение препарата tPA, активирующего растворение тромбов. Но есть важное условие: лекарство нужно ввести в первые часы после появления симптомов. Даже в этом случае препарат помогает лишь каждому пятому пациенту и может вызывать кровотечения. Поэтому поиск более безопасных и эффективных средств остаётся одной из главных задач современной медицины.

Как брокколи изменила подход к лечению

Исследователи обратили внимание на сульфорафан — активное вещество, образующееся при измельчении или пережёвывании брокколи. В лабораторных условиях оно показало удивительный эффект: помогало предотвращать слипание тромбоцитов, не нарушая при этом нормального свёртывания крови. Это свойство делает сульфорафан уникальным — он снижает риск тромбоза, не повышая опасность кровотечений.

При совместном применении с препаратом tPA эффективность лечения утроилась — показатель успешности вырос с 20% до 60%. Исследователи назвали это "биохимическим усилителем", способным изменить подход к терапии инсульта и других сосудистых заболеваний.

"Сульфорафан предотвращает аномальное агрегирование тромбоцитов без увеличения риска кровотечения", — отметили специалисты Института исследований сердца, на которых ссылается origo.hu.

Сравнение традиционных и новых подходов

Подход Эффективность Риски Особенности
tPA (тканевой активатор плазминогена) ~20% Высокий риск кровотечения Эффективен только при раннем введении
Сульфорафан ~30% при самостоятельном применении Минимальные Подавляет патологическое свёртывание
tPA + Сульфорафан ~60% Умеренные Усиление действия без роста осложнений

Советы шаг за шагом: как включить брокколи в рацион

Чтобы получить профилактический эффект, важно правильно готовить и употреблять брокколи. Сульфорафан образуется при активации фермента мирозиназы, который разрушается при длительной термообработке. Поэтому:

  1. Не переваривайте брокколи — готовьте её на пару не дольше 5 минут.

  2. Добавляйте немного горчицы или редиса — они содержат ферменты, усиливающие образование сульфорафана.

  3. Ешьте овощи ежедневно: диетологи советуют 2,5-3 чашки брокколи, цветной или листовой капусты в день.

  4. Используйте блендер, чтобы готовить смузи из ростков брокколи — в них концентрация активных веществ выше в десятки раз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Жарить брокколи до румяной корочки.
    Последствие: Снижение содержания полезных веществ.
    Альтернатива: Готовить на пару или слегка обжаривать на оливковом масле не более 3-4 минут.

  • Ошибка: Покупать замороженные овощи низкого качества.
    Последствие: Потеря мирозиназы — фермента, необходимого для образования сульфорафана.
    Альтернатива: Использовать свежие кочаны или ростки, выращенные дома.

  • Ошибка: Есть брокколи редко и нерегулярно.
    Последствие: Организм не получает устойчивой защиты сосудов.
    Альтернатива: Включить овощи семейства капустных в ежедневное меню.

А что если заменить таблетки едой?

Пока препараты на основе сульфорафана находятся на стадии испытаний, его естественные источники — доступный способ профилактики. Регулярное употребление брокколи и других капустных видов помогает поддерживать нормальное давление, снижает уровень холестерина и уменьшает воспалительные процессы в сосудах. Учёные отмечают, что эффект заметен при длительном, системном потреблении овощей, особенно в сочетании с активным образом жизни и отказом от курения.

Плюсы и минусы природной профилактики

Плюсы Минусы
Безопасность и отсутствие побочных эффектов Не заменяет экстренную медицинскую помощь
Поддержка сердечно-сосудистой системы Требует регулярности и времени
Совместимость с лекарственными препаратами Сложно оценить дозировку активного вещества

FAQ

Как часто нужно есть брокколи для профилактики инсульта?
Диетологи советуют употреблять 2,5-3 чашки крестоцветных овощей в день, включая брокколи, цветную и брюссельскую капусту.

Можно ли заменить брокколи добавками с сульфорафаном?
Биодобавки существуют, но их качество и биодоступность сильно различаются. Лучше отдавать предпочтение свежим овощам.

Поможет ли сульфорафан при уже перенесённом инсульте?
Он может ускорить восстановление сосудов и нейронов, но использовать его нужно только в рамках комплексной терапии под наблюдением врача.

Мифы и правда

Миф 1. Сульфорафан — это лекарство.
Правда: Это природное соединение, пока не признанное лекарственным препаратом. Однако исследования подтверждают его высокий терапевтический потенциал.

Миф 2. Варёная брокколи теряет все полезные свойства.
Правда: При короткой термообработке часть активных веществ сохраняется. Главное — не переваривать овощ.

Миф 3. Добавки безопаснее, чем натуральные продукты.
Правда: В капсулах сульфорафан часто содержится в нестабильной форме. Овощи — более надёжный и проверенный источник.

3 интересных факта о сульфорафане

  1. Он активирует более 200 защитных генов, отвечающих за антиоксидантную защиту клеток.

  2. Сульфорафан изучается как потенциальное средство против рака и диабета.

  3. Ростки брокколи содержат его в 20-30 раз больше, чем зрелые кочаны.

Исторический контекст

Интерес к сульфорафану возник ещё в 1990-х, когда американские учёные из Университета Джонса Хопкинса обнаружили его антиоксидантные свойства. С тех пор это вещество активно исследуют в контексте онкологии, неврологии и геронтологии. Сегодня, спустя три десятилетия, оно рассматривается как возможный ключ к профилактике инсульта — болезни, которая остаётся одной из самых сложных медицинских задач современности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
