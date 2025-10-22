Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щит, который спасает жизни: почему лобовое стекло важнее, чем кажется на первый взгляд
Крем-чиз своими руками за копейки: проверенный способ заменит любой сыр — без миксера и сливок
Плагиат или недоразумение? Игорь Крутой объяснил скандал с песней Ирины Аллегровой
Меган Маркл расплакалась на публике: как принц Гарри отреагировал на эмоции герцогини
В день увольнения — полный расчёт: как получить законные выплаты за неиспользованный отпуск
Личное заявление Майкла Джей Фокса: почему Назад в будущее не стареет в эпоху травли
Временная поблажка с водительскими правами отменяется: возвращаются старые правила
Сода гасит огонь и запирает жир внутри: вот как вернуть конфоркам силу пламени
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки

Пять шагов к здоровому сердцу: эта еда снижает давление и работает лучше, чем дорогие добавки

5:58
Здоровье

Высокое давление остаётся одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний во всём мире. Однако, по словам британского кардиолога В. Кунадиана, развитие гипертонии во многом зависит от образа жизни. Несколько простых, но регулярных привычек способны значительно снизить риски и укрепить здоровье сердца.

Пенсионер измеряет давление
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер измеряет давление

"Контролю давления способствует включение в рацион кефира, мисо, кимчи и квашеной капусты. Эти продукты благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и способствуют снижению артериального давления", — отметил специалист в беседе с Daily Mail.

Пробиотики для здоровья сосудов

Основу профилактики гипертонии врач видит в поддержании баланса микрофлоры кишечника. Ферментированные продукты — кефир, кимчи, мисо, квашеная капуста — не только укрепляют пищеварительную систему, но и оказывают косвенное влияние на сосуды. Пробиотики снижают воспаление, улучшают обмен веществ и способствуют выведению избыточного натрия, что помогает нормализовать давление.
Кроме того, регулярное употребление таких продуктов повышает усвоение магния и калия — микроэлементов, отвечающих за эластичность сосудистых стенок.

Больше клетчатки и меньше соли

Кардиолог подчёркивает, что правильное питание — ключевой элемент в профилактике гипертонии. Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и бобовых, регулирует уровень холестерина и помогает стабилизировать давление.

"Следует ограничить потребление соли, грамотно составлять меню, добавляя в него больше овощей и фруктов, и избегать жирных блюд", — пояснил Кунадиан.

Избыточное количество соли приводит к задержке жидкости и повышению объёма крови, циркулирующей по сосудам. Поэтому важно не только не досаливать пищу, но и избегать готовых продуктов с высоким содержанием натрия — колбас, соусов и полуфабрикатов.

Пять полезных привычек против гипертонии

  1. Ешьте больше ферментированных продуктов. Пробиотики регулируют давление, улучшая микрофлору кишечника.

  2. Добавляйте клетчатку. Она снижает уровень холестерина и способствует нормальной работе сердца.

  3. Ограничьте соль и жиры. Это уменьшает нагрузку на сосуды и почки.

  4. Двигайтесь каждый день. Ходьба на свежем воздухе и лестницы вместо лифта улучшают кровообращение.

  5. Откажитесь от курения и алкоголя. Эти привычки повреждают сосудистую стенку и снижают эластичность артерий.

Сравнение: привычки, влияющие на давление

Привычка Эффект на давление Комментарий врача
Ферментированные продукты Снижают Нормализуют микрофлору и метаболизм
Клетчатка Стабилизирует Улучшает пищеварение и липидный обмен
Избыток соли Повышает Удерживает жидкость в организме
Курение и алкоголь Повышают Увеличивают риск сосудистых повреждений
Умеренная активность Снижает Тренирует сердце и сосуды

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключать жиры из рациона.

  • Последствие: дефицит омега-3 и ухудшение состояния сосудов.

  • Альтернатива: употреблять рыбу, орехи и оливковое масло.

  • Ошибка: заменять прогулки фитнесом раз в неделю.

  • Последствие: перегрузка организма и стресс для сердца.

  • Альтернатива: делать 30-минутные ежедневные прогулки в умеренном темпе.

А что если гипертония уже диагностирована

Даже при установленном диагнозе изменение образа жизни остаётся важной частью терапии. Умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание позволяют снизить дозы лекарств и улучшить качество жизни. Важно регулярно измерять давление, особенно утром и вечером, и вести дневник наблюдений.

Плюсы и минусы изменения привычек

Плюсы Минусы
Улучшение общего самочувствия Требует дисциплины и времени
Снижение давления без медикаментов Эффект проявляется постепенно
Укрепление сосудов и сердца Возможен отказ от привычных вкусов
Повышение энергии и тонуса Нужно пересматривать рацион
Долгосрочная профилактика болезней Не заменяет наблюдение у врача

FAQ

Можно ли полностью предотвратить гипертонию?
Полностью исключить риск нельзя, но правильный образ жизни может отложить развитие болезни на десятилетия.
Какая физическая активность полезна?
Умеренная — ходьба, плавание, йога, велосипед. Избегайте резких нагрузок и подъёма тяжестей.
Как быстро снижается давление при изменении привычек?
Первые результаты можно заметить уже через 2-3 недели регулярной практики.

Мифы и правда

Миф: гипертония — удел пожилых людей.
Правда: болезнь всё чаще встречается у людей 30-40 лет из-за стресса и малоподвижности.
Миф: если давление немного повышено, лечиться не нужно.
Правда: даже незначительное повышение без контроля со временем приводит к осложнениям.
Миф: достаточно отказаться от соли, чтобы нормализовать давление.
Правда: нужно комплексное изменение образа жизни, включая питание и активность.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире.

  2. Люди, ежедневно проходящие не менее 8 тысяч шагов, снижают риск гипертонии на 30 %.

  3. Регулярное употребление кисломолочных продуктов может понижать давление на 4-5 мм рт. ст.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Русский газотурбинный зверь: Т-80 возвращается, чтобы рвать бездорожье
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье
Морская загадка России: почему одни моря исчезают с карт, а другие появляются вновь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.