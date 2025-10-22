Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Шаурма давно стала символом уличной еды, которую одни считают быстрым и вкусным перекусом, а другие — угрозой для желудка и фигуры. Однако гастроэнтеролог Юлия Сластён утверждает: вред шаурмы сильно преувеличен. Если выбирать правильные ингредиенты и соблюдать умеренность, это блюдо может быть вполне сбалансированным и даже полезным.

Шаурма в кафе на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаурма в кафе на улице

"Шаурму часто ошибочно относят к категории экстремально вредной еды из-за высокого содержания холестерина и жиров. Однако при детальном рассмотрении её состав оказывается достаточно сбалансированным", — пояснила врач.

Почему шаурма не так страшна

Секрет в том, что классическая шаурма состоит из компонентов, каждый из которых выполняет свою полезную функцию:

  • Лаваш — источник сложных углеводов, дающих энергию.

  • Куриное мясо — лёгкий белок, необходимый для восстановления мышц и обмена веществ.

  • Овощи — добавляют клетчатку, витамины и антиоксиданты.

  • Специи и соусы — усиливают вкус и стимулируют пищеварение, если используются в разумных количествах.
    Таким образом, при правильном сочетании ингредиентов шаурма становится полноценным приёмом пищи, а не "вредным фастфудом".

Сравнение: здоровая и вредная шаурма

Компонент Здоровый вариант Опасный вариант
Мясо Куриная грудка, индейка Свинина, переработанное мясо
Соус На основе йогурта или сметаны Майонез, жирные сливочные соусы
Овощи Свежие огурцы, капуста, помидоры Солёные или жареные овощи
Лаваш Цельнозерновой Белый пшеничный, поджаренный в масле
Добавки Зелень, специи, лимонный сок Картошка фри, сыр, кетчуп
Разница между этими вариантами колоссальная: первый не перегружает организм жирами и солью, второй превращает блюдо в источник холестерина и лишних калорий.    

Как шаурма влияет на организм

"Основа шаурмы — лаваш, то есть источник сложных углеводов, обеспечивающих энергию. Добавление свежих овощей обеспечивает клетчатку, витамины и антиоксиданты, а специи и соусы влияют на вкус, но обычно в умеренных количествах не создают значительной нагрузки на организм", — отметила Сластён.

Благодаря сочетанию белков, углеводов и растительных компонентов шаурма способствует насыщению и поддерживает уровень энергии. У здорового человека такая пища не повышает уровень холестерина, если готовится без избыточного жира.

Советы шаг за шагом: как выбрать полезную шаурму

  1. Выбирайте точки с открытой кухней. Это снижает риск нарушений санитарных норм.

  2. Предпочитайте курицу или индейку. Эти виды мяса содержат меньше насыщенных жиров.

  3. Просите меньше соуса. Один тонкий слой достаточно для вкуса, но уменьшает калорийность.

  4. Добавляйте больше овощей. Они повышают содержание клетчатки и витаминов.

  5. Ешьте шаурму днём. В это время пищеварительная система активнее, и калории усваиваются эффективнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: регулярно покупать шаурму с майонезом и жирным мясом.

  • Последствие: повышенный уровень холестерина и нагрузка на печень.

  • Альтернатива: готовить шаурму дома с нежирными ингредиентами.

  • Ошибка: считать любое уличное питание вредным.

  • Последствие: избыточные ограничения и стресс от диет.

  • Альтернатива: просто следить за качеством продуктов и частотой употребления.

А что если готовить дома

Домашняя шаурма позволяет контролировать состав и сделать блюдо не только вкусным, но и диетическим. Для основы можно взять цельнозерновой лаваш, а соус приготовить из натурального йогурта с чесноком и зеленью. Добавив запечённую курицу и свежие овощи, вы получите полезный вариант блюда без лишнего жира и консервантов.

Плюсы и минусы шаурмы

Плюсы Минусы
Сбалансированный состав при правильных ингредиентах Риск заражения при несоблюдении гигиены
Быстро утоляет голод Высокая калорийность при избытке соуса
Источник белка и клетчатки Часто готовится из низкокачественного мяса
Можно приготовить дома Сложно контролировать состав в уличных кафе
Универсальное блюдо для перекуса Может содержать слишком много соли

FAQ

Можно ли есть шаурму при гастрите?
При лёгких формах — можно, если исключить острые соусы и жареные ингредиенты. Лучше выбирать домашний вариант.
Сколько раз в неделю можно есть шаурму?
1-2 раза при сбалансированном рационе. Главное — не превращать её в ежедневную привычку.
Что лучше: шаурма или бургер?
Шаурма в целом полезнее: в ней больше овощей, меньше хлеба и жира.

Мифы и правда

Миф: шаурма всегда вредна для желудка.
Правда: при умеренном употреблении и правильном составе она безопасна и питательна.
Миф: белый лаваш — безвредный.
Правда: цельнозерновой вариант содержит больше клетчатки и витаминов.
Миф: острые специи раздражают желудок.
Правда: в небольших количествах они, наоборот, стимулируют пищеварение.

Интересные факты

  1. Шаурма появилась на Ближнем Востоке более 2000 лет назад как блюдо для путешественников.

  2. В Израиле и Турции её подают с соусом тахини и овощами без майонеза.

  3. В России шаурма официально признана самым популярным видом фастфуда.

Исторический контекст

Шаурма (или шаверма) пришла в Россию из стран Ближнего Востока в конце XX века. Первоначально это было простое уличное блюдо из мяса, запечённого на вертикальном гриле. Со временем рецепт адаптировался: появились разные соусы и вариации начинки. Сегодня шаурма стала частью городской культуры, но врачи призывают помнить, что даже любимый фастфуд может быть полезным, если выбирать его осознанно.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
