Новый год продлевает радость — и риски: эти привычки будут опасны в январе

Новогодние праздники — время долгожданного отдыха, встреч с близкими и обильных застолий. Но, как напоминают врачи, именно в этот период количество обращений в больницы резко возрастает. Двенадцать дней без привычного режима могут обернуться не только лишними килограммами, но и серьёзными проблемами со здоровьем. О главных рисках длинных каникул рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.
"Рост травматизма связан не с самими праздниками, а с общей безрассудностью поведения, которая в это время обостряется", — пояснил врач.
Продолжительные праздники сбивают привычный ритм жизни. Люди меньше двигаются, больше едят и пьют, ложатся спать позже обычного. Такие изменения резко повышают нагрузку на сердце, желудок и нервную систему. Кардиологи отмечают, что сразу после новогодних выходных увеличивается число вызовов скорой помощи — чаще всего из-за скачков давления, аритмий и переедания.
Лидером среди обращений остаются порезы и ожоги, полученные во время приготовления праздничных блюд. Неосторожное обращение с ножами, горячими жидкостями и духовкой нередко приводит к повреждениям рук и ожогам кожи. Отдельно врач упомянул опасность откупоривания шампанского - пробка, вылетевшая под давлением, способна попасть в глаз и вызвать серьёзную травму.
"Нарушение режима питания и злоупотребление солёными закусками приводят к резким скачкам артериального давления и увеличивают риск гипертонических кризов", — предупредил Кондрахин.
Праздничный стол обычно изобилует калорийными блюдами, колбасами, маринадами и алкоголем. Всё это приводит к задержке жидкости, нарушению работы сердца и перегрузке пищеварительной системы. Для людей с гипертонией, диабетом или заболеваниями желудка такие нагрузки особенно опасны.
Несмотря на ужесточение правил продажи и запуска фейерверков, число травм от пиротехники остаётся высоким. Взрывы петард и некачественные фейерверки нередко приводят к ожогам, повреждениям слуха и травмам глаз. Врач советует использовать только сертифицированную продукцию и соблюдать дистанцию не менее 30 метров при запуске.
"Катание на тюбингах — крайне травмоопасный вид зимнего отдыха, особенно для детей", — подчеркнул специалист.
Склоны часто не оборудованы, и надувные "ватрушки" развивают высокую скорость. При столкновении или вылете с трассы велик риск получить ушибы, переломы и даже повреждения позвоночника.
|Активность
|Основные травмы
|Возможные последствия
|Готовка, кухонные работы
|Порезы, ожоги
|Инфекции, шрамы
|Пиротехника
|Ожоги, травмы глаз
|Потеря зрения, повреждение кожи
|Катание на тюбингах
|Переломы, ушибы позвоночника
|Долгое восстановление, инвалидизация
|Падение на льду
|Ушибы, сотрясение мозга
|Потеря координации, боли
Соблюдайте умеренность за столом. Ограничьте количество жирных и солёных блюд, чередуйте мясо с овощами.
Не злоупотребляйте алкоголем. Даже небольшие дозы в сочетании с жирной пищей повышают риск скачков давления.
Следите за временем сна. Недосып усиливает стресс для сердечно-сосудистой системы.
Будьте осторожны с пиротехникой. Не допускайте детей к запуску и не держите фейерверк в руках после поджигания фитиля.
Выбирайте безопасные горки. Катайтесь только на оборудованных площадках и надевайте шлемы детям.
Ошибка: устраивать застолье без перерыва.
Последствие: переедание, обострение хронических болезней.
Альтернатива: делать паузы, пить воду и выходить на прогулки.
Ошибка: запускать фейерверки в непредназначенных местах.
Последствие: ожоги, повреждения глаз.
Альтернатива: выбирать официально разрешённые площадки.
Ошибка: кататься на тюбинге возле деревьев или дорог.
Последствие: серьёзные травмы.
Альтернатива: оборудованные склоны с мягким покрытием.
Праздники — отличное время, чтобы восстановить силы, но активный отдых безопаснее застолий. Катание на коньках, прогулки на свежем воздухе, лыжи или лёгкий фитнес помогут поддерживать тонус и снизят уровень стресса. Главное — не перегружать себя и избегать экстремальных развлечений.
|Плюсы
|Минусы
|Время для отдыха и семьи
|Потеря режима сна и питания
|Возможность путешествовать
|Повышенный риск травм
|Снижение стресса при разумном отдыхе
|Вероятность переедания и гипертонии
|Больше времени на спорт и прогулки
|Соблазн малоподвижного образа жизни
|Перезагрузка психики
|Увеличение нагрузки на сердце и ЖКТ
Можно ли употреблять алкоголь при сердечно-сосудистых заболеваниях?
Нет. Даже малые дозы алкоголя повышают давление и усиливают риск аритмий.
Как снизить вред от плотных застолий?
Пейте больше воды, делайте перерывы и добавляйте в меню лёгкие блюда.
Что делать при боли в груди после праздников?
Сразу вызвать скорую помощь — это может быть признак сердечного приступа.
Миф: длинные каникулы полезны для восстановления.
Правда: только при правильной организации отдыха и умеренности.
Миф: зимние травмы — редкость.
Правда: в первые дни января их количество возрастает вдвое.
Миф: шампанское безопасно, если открывать аккуратно.
Правда: пробка под давлением вылетает со скоростью до 80 км/ч и может повредить глаз.
В первые три дня января в России фиксируется пик вызовов скорой помощи.
Самые частые травмы — ожоги рук и лица при неудачном запуске фейерверков.
После длинных каникул число госпитализаций с гипертонией увеличивается почти на 20%.
