Новый год продлевает радость — и риски: эти привычки будут опасны в январе

Новогодние праздники — время долгожданного отдыха, встреч с близкими и обильных застолий. Но, как напоминают врачи, именно в этот период количество обращений в больницы резко возрастает. Двенадцать дней без привычного режима могут обернуться не только лишними килограммами, но и серьёзными проблемами со здоровьем. О главных рисках длинных каникул рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тюбинг

"Рост травматизма связан не с самими праздниками, а с общей безрассудностью поведения, которая в это время обостряется", — пояснил врач.

Почему длинные выходные опасны для здоровья

Продолжительные праздники сбивают привычный ритм жизни. Люди меньше двигаются, больше едят и пьют, ложатся спать позже обычного. Такие изменения резко повышают нагрузку на сердце, желудок и нервную систему. Кардиологи отмечают, что сразу после новогодних выходных увеличивается число вызовов скорой помощи — чаще всего из-за скачков давления, аритмий и переедания.

Основные угрозы праздничного периода

1. Бытовой травматизм

Лидером среди обращений остаются порезы и ожоги, полученные во время приготовления праздничных блюд. Неосторожное обращение с ножами, горячими жидкостями и духовкой нередко приводит к повреждениям рук и ожогам кожи. Отдельно врач упомянул опасность откупоривания шампанского - пробка, вылетевшая под давлением, способна попасть в глаз и вызвать серьёзную травму.

2. Переедание и повышение давления

"Нарушение режима питания и злоупотребление солёными закусками приводят к резким скачкам артериального давления и увеличивают риск гипертонических кризов", — предупредил Кондрахин.

Праздничный стол обычно изобилует калорийными блюдами, колбасами, маринадами и алкоголем. Всё это приводит к задержке жидкости, нарушению работы сердца и перегрузке пищеварительной системы. Для людей с гипертонией, диабетом или заболеваниями желудка такие нагрузки особенно опасны.

3. Пиротехника

Несмотря на ужесточение правил продажи и запуска фейерверков, число травм от пиротехники остаётся высоким. Взрывы петард и некачественные фейерверки нередко приводят к ожогам, повреждениям слуха и травмам глаз. Врач советует использовать только сертифицированную продукцию и соблюдать дистанцию не менее 30 метров при запуске.

4. Катание на тюбингах

"Катание на тюбингах — крайне травмоопасный вид зимнего отдыха, особенно для детей", — подчеркнул специалист.

Склоны часто не оборудованы, и надувные "ватрушки" развивают высокую скорость. При столкновении или вылете с трассы велик риск получить ушибы, переломы и даже повреждения позвоночника.

Сравнение: типичные зимние травмы и их последствия

Активность Основные травмы Возможные последствия Готовка, кухонные работы Порезы, ожоги Инфекции, шрамы Пиротехника Ожоги, травмы глаз Потеря зрения, повреждение кожи Катание на тюбингах Переломы, ушибы позвоночника Долгое восстановление, инвалидизация Падение на льду Ушибы, сотрясение мозга Потеря координации, боли

Советы шаг за шагом: как провести праздники безопасно

Соблюдайте умеренность за столом. Ограничьте количество жирных и солёных блюд, чередуйте мясо с овощами. Не злоупотребляйте алкоголем. Даже небольшие дозы в сочетании с жирной пищей повышают риск скачков давления. Следите за временем сна. Недосып усиливает стресс для сердечно-сосудистой системы. Будьте осторожны с пиротехникой. Не допускайте детей к запуску и не держите фейерверк в руках после поджигания фитиля. Выбирайте безопасные горки. Катайтесь только на оборудованных площадках и надевайте шлемы детям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: устраивать застолье без перерыва.

Последствие: переедание, обострение хронических болезней.

Альтернатива: делать паузы, пить воду и выходить на прогулки.

Ошибка: запускать фейерверки в непредназначенных местах.

Последствие: ожоги, повреждения глаз.

Альтернатива: выбирать официально разрешённые площадки.

Ошибка: кататься на тюбинге возле деревьев или дорог.

Последствие: серьёзные травмы.

Альтернатива: оборудованные склоны с мягким покрытием.

А что если праздники провести активно

Праздники — отличное время, чтобы восстановить силы, но активный отдых безопаснее застолий. Катание на коньках, прогулки на свежем воздухе, лыжи или лёгкий фитнес помогут поддерживать тонус и снизят уровень стресса. Главное — не перегружать себя и избегать экстремальных развлечений.

Плюсы и минусы длинных каникул

Плюсы Минусы Время для отдыха и семьи Потеря режима сна и питания Возможность путешествовать Повышенный риск травм Снижение стресса при разумном отдыхе Вероятность переедания и гипертонии Больше времени на спорт и прогулки Соблазн малоподвижного образа жизни Перезагрузка психики Увеличение нагрузки на сердце и ЖКТ

FAQ

Можно ли употреблять алкоголь при сердечно-сосудистых заболеваниях?

Нет. Даже малые дозы алкоголя повышают давление и усиливают риск аритмий.

Как снизить вред от плотных застолий?

Пейте больше воды, делайте перерывы и добавляйте в меню лёгкие блюда.

Что делать при боли в груди после праздников?

Сразу вызвать скорую помощь — это может быть признак сердечного приступа.

Мифы и правда

Миф: длинные каникулы полезны для восстановления.

Правда: только при правильной организации отдыха и умеренности.

Миф: зимние травмы — редкость.

Правда: в первые дни января их количество возрастает вдвое.

Миф: шампанское безопасно, если открывать аккуратно.

Правда: пробка под давлением вылетает со скоростью до 80 км/ч и может повредить глаз.

Интересные факты

В первые три дня января в России фиксируется пик вызовов скорой помощи. Самые частые травмы — ожоги рук и лица при неудачном запуске фейерверков. После длинных каникул число госпитализаций с гипертонией увеличивается почти на 20%.