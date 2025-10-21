Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке
Тоска в глазах и вой в коридоре: как помочь щенку адаптироваться к новому дому без стресса
Когда варенье превращается в десерт: пряный джем, который любят даже те, кто не ест сладкое
Масла, которые способны заменить диету: секрет эфирных масел для стройного тела
Когда миллион — потолок, а хочется комфорт: лучшие модели, что всё ещё того стоят

Секрет здоровья спрятан в кастрюле: это блюдо помогает пережить сезон простуд

7:34
Здоровье

Осень традиционно считается сезоном простуд и гриппа, когда резкое похолодание, короткий световой день и стресс снижают иммунную защиту организма. Чтобы помочь себе в этот период, врачи советуют не только укреплять иммунитет, но и пересмотреть привычный рацион. Одним из самых полезных блюд в это время специалисты называют классический куриный суп — старое, но научно подтверждённо эффективное средство при первых признаках болезни.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

"Лучшим блюдом для борьбы с гриппом является классический куриный суп", — отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

Почему куриный суп работает

Учёные выяснили, что в курином бульоне содержится вещество карнозин - натуральный антиоксидант, который помогает иммунной системе бороться с вирусами на ранней стадии заболевания. Он ускоряет реакцию организма на воспаление и снижает интенсивность симптомов, таких как слабость и ломота.
Кроме того, тёплая жидкость облегчает дыхание, увлажняет слизистые и поддерживает водный баланс. Когда человек болеет, потеря жидкости усиливается из-за жара и повышенного потоотделения, а бульон помогает восстановить баланс электролитов.

"Тёплая жидкость облегчает симптомы и поддерживает гидратацию", — пояснил Карпенко.

Что ослабляет иммунитет осенью

По словам эксперта, осенний период сопровождается рядом факторов, которые делают организм более уязвимым перед вирусами:
• сокращение светового дня и недостаток витамина D;
• стресс после возвращения из отпуска и адаптация к рабочему ритму;
• переход на более тяжёлую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов.
Все эти причины влияют на уровень энергии, качество сна и способность иммунной системы быстро реагировать на угрозы. Поэтому осенний рацион должен включать тёплые, сбалансированные блюда, богатые белком, витаминами и минералами.

Сравнение: эффективные блюда при простуде

Блюдо Полезное действие Основные компоненты
Куриный суп Снижает воспаление, увлажняет слизистые Карнозин, белок, электролиты
Овсяная каша с ягодами Источник энергии и антиоксидантов Клетчатка, витамины C и E
Имбирный чай Облегчает дыхание, снимает боль в горле Имбирь, мёд, лимон
Тёплое молоко с мёдом Смягчает кашель Лактоза, ферменты, глюкоза
Овощное рагу Поддерживает пищеварение и витаминный баланс Бета-каротин, калий
Среди этих вариантов куриный суп занимает особое место — он сочетает питательность, лёгкость и лечебный эффект.    

Советы шаг за шагом: как приготовить целебный куриный суп

  1. Выберите основу. Лучше использовать куриные бёдра или грудку без кожи, чтобы бульон был лёгким.

  2. Добавьте овощи. Морковь, лук, сельдерей и немного чеснока обогатят вкус и обеспечат организм витаминами.

  3. Варите на медленном огне. Оптимальное время приготовления — 1-1,5 часа для насыщенного, но прозрачного бульона.

  4. Посолите умеренно. Избыток соли мешает удержанию жидкости и увеличивает нагрузку на сосуды.

  5. Добавьте зелень перед подачей. Петрушка и укроп содержат эфирные масла, которые дополнительно поддерживают дыхательные пути.

  6. Ешьте тёплым. Горячая еда раздражает горло, поэтому оптимальная температура — около 60 °C.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменять суп концентратом или кубиком.

  • Последствие: потеря полезных веществ, избыток соли и консервантов.

  • Альтернатива: готовить бульон из натуральных ингредиентов.

  • Ошибка: добавлять слишком много жира.

  • Последствие: затруднение пищеварения во время болезни.

  • Альтернатива: снять жир с поверхности после варки.

А что если нет возможности приготовить суп

Если нет времени стоять у плиты, можно воспользоваться готовыми замороженными наборами для бульона или приготовить основу заранее и хранить её в холодильнике. Также подойдут лёгкие овощные супы на курином бульоне. Главное — избегать острых специй и жареных компонентов, которые могут раздражать горло.

Дополнительные меры для поддержки иммунитета

Карпенко подчеркнул, что питание — лишь часть профилактики. Иммунитет требует комплексного подхода: полноценного сна, физической активности и закаливания.

"Резкая смена температуры тренирует сосуды и симпато-адреналовую систему, улучшает терморегуляцию", — отметил Карпенко.
Контрастный душ — одно из простейших средств общего укрепления организма. Он не защищает от вирусов напрямую, но снижает риск переохлаждения и помогает адаптироваться к перепадам температуры.

Плюсы и минусы куриного супа при гриппе

Плюсы Минусы
Легко усваивается Не подходит вегетарианцам
Увлажняет слизистые Требует времени на приготовление
Содержит белок и электролиты Не является лекарством
Успокаивает и снижает воспаление Теряет часть витаминов при длительной варке
Обладает мягким вкусом Не хранится долго

FAQ

Почему именно куриный суп, а не говяжий или овощной?
Куриный бульон содержит аминокислоты, стимулирующие работу иммунной системы и ускоряющие восстановление тканей.
Можно ли есть суп при высокой температуре?
Да, если он тёплый, а не горячий. Он восполняет жидкость и не раздражает горло.
Подходит ли суп детям и пожилым людям?
Да, это щадящее блюдо, которое помогает при потере аппетита и обезвоживании.

Мифы и правда

Миф: куриный суп — просто народное средство без научного подтверждения.
Правда: исследования доказали, что содержащийся в бульоне карнозин действительно поддерживает иммунитет.
Миф: суп помогает вылечить грипп.
Правда: он не уничтожает вирус, но облегчает симптомы и ускоряет выздоровление.
Миф: чем жирнее суп, тем полезнее.
Правда: избыток жира затрудняет переваривание и снижает пользу блюда.

Интересные факты

  1. Первые упоминания о целебных свойствах куриного бульона встречаются в египетских папирусах.

  2. В XVII веке в Европе его называли "еврейским пенициллином" за способность помогать при простуде.

  3. Современные исследования показали, что пары горячего бульона уменьшают воспаление в дыхательных путях.

Исторический контекст

Куриный суп веками считался универсальным лекарством от усталости и простуды. В Средневековье его рекомендовали после болезней, а в XIX веке он вошёл в медицинские справочники как общеукрепляющее средство. Сегодня врачи подтверждают: несмотря на простоту, это одно из самых эффективных домашних блюд в сезон гриппа и простуд. Главное — сочетать его с полноценным отдыхом, витаминами и разумной профилактикой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Чудо-лестница и необъятные окна: Ксения Собчак похвасталась интерьером своей новой квартиры
Новое сердце российского бизнеса: как один знак объединит компании с социальной миссией
Ведущие российские экоблогеры впервые посетили Роза Хутор с экспертным туром
Лондон хочет мира — но только своего: зачем Британии военное присутствие на Украине
Аврора Киба призналась в конфликтах с Лепсом: почему невеста певца считает ссоры необходимостью
Не лекарство, а чудо из чайника: эффект, который ощущается с первого глотка
Грязь накапливается месяцами, а потом парализует слив: одно простое средство вытеснит жир из труб
С думой о великой партии Ленина — Сталина живут и работают трудящиеся Москвы... — писала газета Правда 21 октября 1952 года
21 октября: стояние на Угре, Трафальгарская битва и день рождения канкана
Птенцы бунтуют против родителей: исследование раскрыло тайну птичьего обучения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.