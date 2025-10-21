Одышка мешает жить, а врачи предлагают… петь — как работает дыхательная терапия без лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:08
Здоровье

Пение давно считается способом самовыражения и эмоциональной разгрузки, но теперь у него появилась ещё одна важная роль — терапевтическая. Австралийские учёные доказали, что вокальные занятия способны облегчить симптомы хронической одышки у пациентов с болезнями лёгких и улучшить качество их жизни. Открытие может стать новым направлением в немедикаментозной реабилитации людей с нарушениями дыхания.

Голос в теле
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голос в теле

Пение как дыхательная терапия

Исследователи провели рандомизированное контролируемое исследование под названием SINFONIA (в переводе с итальянского — "симфония"). В нём приняли участие 101 человек: 64 пациента с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) и 37 с интерстициальными заболеваниями лёгких (ИЗЛ). На протяжении 12 недель участники проходили 90-минутные онлайн-сессии группового пения под руководством музыкального терапевта.

"Сессии включали дыхательные упражнения, вокальные тренировки, разучивание песен и социальное общение между участниками", — рассказали авторы исследования.
Главная цель программы заключалась не в обучении вокалу, а в укреплении дыхательных мышц, увеличении объёма лёгких и улучшении эмоционального состояния.

Как проходило исследование

Половина участников посещала занятия по пению, другая половина получала стандартную терапию, включающую медикаменты и дыхательную гимнастику. Каждому участнику группы пения предоставили записи песен и упражнений для самостоятельных тренировок дома.
Через три месяца исследователи сравнили результаты обеих групп. Пациенты, участвовавшие в SINFONIA, отметили уменьшение одышки, повышение выносливости и общего тонуса. Особенно выраженные улучшения наблюдались у тех, кто не пропустил более восьми из двенадцати занятий.

Сравнение: пение против стандартной терапии

Показатель Групповое пение (SINFONIA) Традиционная терапия
Уровень одышки Значительно снижается Незначительные изменения
Эмоциональное состояние Улучшается за счёт общения и релаксации Нейтральное
Социальная активность Повышается Отсутствует
Эффект после 12 недель Длительный, сохраняется после курса Кратковременный
Побочные эффекты Отсутствуют Возможны из-за лекарств
Таким образом, пение показало себя как безопасный, доступный и эффективный инструмент для поддержки дыхательной функции у людей с хроническими заболеваниями лёгких.    

Почему пение помогает дышать

Пение требует контролируемого дыхания — это естественная тренировка дыхательных мышц и диафрагмы. При регулярной практике вдохи становятся глубже, а выдохи — длиннее и стабильнее. Это особенно важно для пациентов с ХОБЛ и ИЗЛ, у которых часто нарушена работа дыхательных путей и наблюдается гипервентиляция.
Кроме того, пение снижает уровень стресса и тревожности, которые сами по себе усиливают ощущение нехватки воздуха. Музыка активирует участки мозга, отвечающие за эмоции и мотивацию, а социальное взаимодействие помогает пациентам почувствовать поддержку и уверенность.

Советы шаг за шагом: как использовать пение в терапии

  1. Начинайте с дыхательных упражнений. Освойте технику "медленного вдоха через нос — плавного выдоха через губы".

  2. Выбирайте комфортный репертуар. Лучше подойдут песни с мягкой мелодией и средним темпом.

  3. Пойте в положении сидя. Это снижает нагрузку на дыхательные мышцы.

  4. Занимайтесь регулярно. Даже 15 минут в день способны улучшить контроль дыхания.

  5. Присоединяйтесь к онлайн-группам. Совместное пение мотивирует и создаёт эффект единства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться петь на высоких нотах при одышке.

  • Последствие: перенапряжение дыхательных мышц, усиление симптомов.

  • Альтернатива: начинать с низкого диапазона и простых песен.

  • Ошибка: заниматься нерегулярно.

  • Последствие: отсутствие заметных результатов.

  • Альтернатива: выделить конкретное время для ежедневной практики.

А что если человек не умеет петь

В исследовании отмечается, что музыкальные способности не имеют значения. Важно не качество исполнения, а сам процесс дыхания и эмоциональная вовлечённость. Даже тихое пение под фонограмму помогает развивать дыхательный контроль и снижает тревожность.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Улучшает дыхание и выносливость Требует регулярности
Повышает настроение и снижает тревожность Эффект появляется постепенно
Социальная поддержка и общение Не заменяет медикаментозное лечение
Доступно и безопасно Не всем комфортно петь публично
Можно практиковать дома Требует устойчивого интернета для онлайн-занятий

FAQ

Кому подходит пение-терапия?
Метод эффективен для пациентов с ХОБЛ, астмой, ИЗЛ и другими хроническими нарушениями дыхания.
Можно ли сочетать с лекарствами?
Да, пение дополняет основную терапию и не имеет противопоказаний.
Сколько длится курс занятий?
Оптимально — 12 недель, но многие продолжают петь и после окончания программы.

Мифы и правда

Миф: петь при одышке опасно.
Правда: при умеренной нагрузке пение помогает укрепить дыхательную систему.
Миф: терапия пением не имеет научного обоснования.
Правда: эффективность подтверждена контролируемыми исследованиями, включая проект SINFONIA.
Миф: вокальные упражнения сложны для пожилых людей.
Правда: занятия под руководством терапевта доступны даже людям с ограниченной подвижностью.

Интересные факты

  1. Идея использовать пение для дыхательной терапии появилась в Великобритании более десяти лет назад.

  2. В Австралии программы онлайн-пения стали особенно популярны во время пандемии COVID-19.

  3. Музыкальные терапевты отмечают, что пациенты с лёгочными заболеваниями часто сохраняют улучшения дыхания даже спустя месяцы после завершения курса.

Исторический контекст

Музыка издавна использовалась в лечебных целях. Ещё античные врачи считали пение способом гармонизации души и тела. В XX веке идея музыкальной терапии получила научное подтверждение, а сегодня методы вокальной реабилитации входят в программы реабилитации во многих странах. Исследование SINFONIA стало важным шагом к тому, чтобы превратить пение из хобби в признанную форму медицинской поддержки.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
