Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскол в королевской семье: почему Карл III перестал общаться с принцем Уильямом
Что ожидать туристам на новогодние праздники: вот как изменятся цены на новогодний отдых в предстоящем году
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации
Вы моете плиту, а вытяжка тем временем готовится загореться: вот как этого избежать
Терять по пряди в день не норма: эти шаги вернут рост волос уже через месяц
Аромат, который сведёт с ума соседей: свиные рёбрышки по рецепту, достойному ресторана
Евросоюз делит чужие миллиарды: спор о репарациях грозит новым расколом
Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные

Тренируешься как чемпион, просыпаешься разбитым: как прикус ворует выносливость и сон

7:28
Здоровье

Многие спортсмены сталкиваются с ситуацией, когда прогресс в тренировках внезапно останавливается, несмотря на сбалансированное питание, хороший сон и правильный режим. Одной из скрытых причин такого застоя может оказаться вовсе не недостаток мотивации, а банальное нарушение прикуса. Как выясняется, состояние зубочелюстной системы напрямую влияет не только на эстетику улыбки, но и на физическую выносливость, восстановление и качество сна.

Спортзал
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортзал

"Сон и прикус — части одной системы. Нарушение в одном звене неизбежно тянет за собой проблемы в другом", — пояснила врач-ортодонт, амбассадор EUROKAPPA Academy Ксения Софроницкая.

Почему прикус важен для спортсмена

Во время сна организм восстанавливает мышечные волокна, нормализует гормональный фон и поддерживает работу нервной системы. Но если прикус нарушен, дыхательные пути во сне могут частично перекрываться, что приводит к кратковременным остановкам дыхания — апноэ. Даже если человек спит восемь-девять часов, мозг не получает достаточно кислорода, а значит, не достигает глубоких стадий сна.
В результате спортсмен просыпается разбитым, с головной болью и сниженной концентрацией. Такие симптомы часто ошибочно списывают на усталость или стресс, хотя их источник кроется в механике челюсти.

Что происходит при апноэ сна

"При апноэ организм испытывает многократные микропробуждения, недостаток глубоких стадий сна, хроническое кислородное голодание. Это означает снижение выносливости, ухудшение реакции и для спортсменов — более длительное восстановление после нагрузки", — отметила Ксения Софроницкая.

К обструктивному апноэ могут привести разные формы неправильного прикуса:

  • дистальная окклюзия — смещение нижней челюсти назад;
  • глубокий или открытый прикус;
  • сужение зубных дуг;
  • скученность зубов.

Каждая из этих патологий изменяет положение языка и мышц рта, сужая пространство для прохождения воздуха. В результате тело реагирует на дефицит кислорода микропробуждениями, а тренировки перестают приносить ожидаемый эффект.

Связь прикуса и мышечного тонуса

Немногие задумываются, что мышцы, участвующие в жевании, связаны с шейным и плечевым отделами. Когда прикус нарушен, одни группы мышц начинают работать избыточно, другие — компенсаторно расслабляться. Это приводит к перенапряжению шеи, смещению осанки и даже болям в спине.

Одним из наиболее распространённых проявлений этой проблемы становится бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами во сне. Постоянное напряжение мышц нижней челюсти влияет на баланс тела, снижает устойчивость и ухудшает качество восстановления после физических нагрузок.

Сравнение: прикус и спортивная эффективность

Фактор Правильный прикус Нарушенный прикус
Дыхание во сне Свободное, без задержек Возможны микропаузы и апноэ
Качество сна Высокое, глубокие фазы полноценны Частые пробуждения, усталость утром
Восстановление после тренировок Быстрое Замедленное
Координация и реакция Стабильные Нарушены из-за нехватки кислорода
Мышечный баланс Сбалансированный Перенапряжение шейных и лицевых мышц
Эти различия особенно заметны у профессиональных спортсменов, где каждая доля секунды и каждый процент выносливости играют роль.    

Советы шаг за шагом: как выявить и исправить проблему

  1. Наблюдайте за сном. Если вы часто просыпаетесь ночью или чувствуете усталость утром, стоит проверить дыхательные пути и прикус.

  2. Обратите внимание на осанку. Напряжение шеи и плеч, хроническая боль в челюсти могут указывать на смещение нижней челюсти.

  3. Запишитесь к ортодонту. Современные методы диагностики позволяют точно определить нарушения прикуса и подобрать щадящее лечение.

  4. Используйте каппы-элайнеры. Они прозрачные, удобные, не травмируют слизистую и не мешают во время спорта.

  5. Контролируйте стресс. Психоэмоциональное напряжение усиливает бруксизм, поэтому важно включать в распорядок дня дыхательные практики и растяжку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать храп или остановки дыхания во сне.

  • Последствие: Хроническое кислородное голодание и снижение спортивных результатов.

  • Альтернатива: Провести обследование у сомнолога и ортодонта, чтобы скорректировать прикус.

  • Ошибка: Продолжать тренировки при болях в челюсти или шее.

  • Последствие: Нарушение биомеханики тела, риск травм.

  • Альтернатива: Временно снизить нагрузку и обратиться к специалисту.

А что если спортсмен не исправляет прикус?

Если проблема игнорируется, тело адаптируется за счёт компенсаторных движений. Это может привести к микротравмам суставов, перекосу осанки, смещению центра тяжести. Постепенно ухудшается координация, снижается точность движений и выносливость. В результате спортсмен тренируется больше, а результат — тот же.

Плюсы и минусы лечения с помощью элайнеров

Плюсы Минусы
Эстетичность — каппы незаметны Требуют дисциплины в ношении
Удобство для спортсменов Дороговизна лечения
Улучшение дыхания и сна Возможен дискомфорт в начале терапии
Снижение риска травм слизистой Не подходят при тяжёлых формах прикуса
Повышение общего тонуса и восстановление Необходим регулярный контроль у врача

FAQ

Как понять, что прикус мешает тренировкам?
Если вы испытываете постоянное напряжение в шее, боли в лице, утомляемость после сна — возможно, причина в челюстно-лицевом дисбалансе.
Можно ли заниматься спортом с элайнерами?
Да. Современные прозрачные каппы не мешают дыханию и не вызывают травм, поэтому подходят для активных людей.
Как долго длится лечение?
Средний курс — от шести месяцев до двух лет, в зависимости от сложности нарушения.

Мифы и правда

Миф: неправильный прикус влияет только на улыбку.
Правда: он отражается на всём теле, включая дыхание, сон и спортивную выносливость.
Миф: каппы неудобны для активного образа жизни.
Правда: современные элайнеры разработаны с учётом спорта и не ограничивают движение.
Миф: прикус не связан с мышцами шеи.
Правда: напротив, именно жевательные мышцы влияют на биомеханику верхнего отдела позвоночника.

Интересные факты

  1. Исследования показали, что спортсмены с правильно сформированным прикусом восстанавливаются в среднем на 15-20% быстрее.

  2. Прикус влияет даже на положение языка — он участвует в стабилизации головы при беге и плавании.

  3. У некоторых профессиональных футболистов и боксёров ортодонтическое лечение входит в обязательную программу восстановления.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации
Вы моете плиту, а вытяжка тем временем готовится загореться: вот как этого избежать
Терять по пряди в день не норма: эти шаги вернут рост волос уже через месяц
Аромат, который сведёт с ума соседей: свиные рёбрышки по рецепту, достойному ресторана
Евросоюз делит чужие миллиарды: спор о репарациях грозит новым расколом
Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные
Гибель Амазонии может стать началом конца: Земля уже проходила это 250 млн лет назад
Машину заправили днём — и переплатили: как температура воздуха влияет на литры
Исчезли в тайге: загадочные обстоятельства поисков семьи Усольцевых не дают покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.