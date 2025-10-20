Материнство без права на ошибку: как давление естественности делает женщин несчастными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:59
Здоровье

Грудное вскармливание традиционно считают естественным и благородным процессом. Но в современном обществе оно всё чаще превращается в источник тревоги, боли и чувства вины. Матери, сталкивающиеся с трудностями, остаются один на один с мифами, шеймингом и нехваткой реальной поддержки. Как культ "идеального материнства" ломает женщин и почему выбор в пользу смесей не делает мать хуже.

кормление грудью
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кормление грудью

Почему грудное вскармливание становится стрессом

Грудное молоко действительно уникально по составу и пользе, но за этой биологической истиной часто теряется человеческий фактор. Женщины, не сумевшие наладить ГВ, нередко чувствуют себя виноватыми и подвергаются критике.

Отсутствие консультантов, устаревшие советы и давление окружающих превращают кормление в испытание. И даже успешные кормилицы сталкиваются с другой проблемой — осуждением за кормление в публичных местах.

Давление общества и двойные стандарты

Женщина, кормящая грудью на улице или в кафе, может вызвать раздражение у окружающих. При этом те же люди осудят её, если она выберет искусственное вскармливание. Получается замкнутый круг — как ни поступи, будешь виновата.

"Меня просили выйти из музея, хотя я просто кормила ребёнка. Вежливо, но выпроваживали", — рассказывает мама двоих детей Алла.

Психологи называют это проявлением социального давления: общество одновременно требует "естественности" и прячет эту естественность от глаз. В итоге женщины вынуждены искать укромные уголки или отказываться от прогулок вовсе.

Что говорит медицина

ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание до шести месяцев и продолжение до двух лет. Но врачи подчёркивают: решение всегда должно учитывать состояние матери и ребёнка.

"Решение о продолжительности грудного вскармливания принимает мама, учитывая потребности ребёнка и свои собственные", — поясняет педиатр Ольга Абраменко.

По данным Минздрава, в России только 43% женщин продолжают кормить грудью до года. Остальные сталкиваются с медицинскими или психологическими трудностями — лактостазом, маститом, усталостью, тревожностью.

Сравнение грудного и искусственного вскармливания

Критерий Грудное вскармливание Искусственное вскармливание
Польза для ребёнка Иммунная защита, адаптация, профилактика болезней Сбалансированный состав, контроль дозы
Удобство Зависимость от режима матери Можно поручить кормление другому
Психоэмоциональная связь Физическая близость Возможна при осознанном подходе
Риски Травмы груди, мастит, лактостаз Аллергия на смесь, стерильность
Социальное восприятие Часто — давление и осуждение Стыд и вина за "неидеальность"

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать грудное вскармливание обязательным для "хорошей матери".
    Последствие: чувство вины и депрессия.
    Альтернатива: признавать право женщины на выбор без осуждения.

  • Ошибка: недооценивать психологическое состояние матери.
    Последствие: тревожность, послеродовая депрессия.
    Альтернатива: доступ к психологам и послеродовым консультантам.

  • Ошибка: скрывать трудности ГВ под лозунгом "это естественно".
    Последствие: недоверие к врачам и самообвинение.
    Альтернатива: реалистичное информирование о возможных проблемах и способах их решения.

Исторический контекст

Давление на матерей — не новое явление. Уже в XVIII веке женщин заставляли кормить детей под страхом "божьего наказания". В XX веке лозунги о пользе грудного молока сопровождались угрозами и моральными оценками.

"Если младенец заболевал, виновной считали мать, а не социальные условия", — поясняет социолог Анастасия Новкунская.

Сегодня это давление просто сменило форму: вместо церковных предписаний — советы блогеров и идеализированные фото в соцсетях.

Современные проблемы и инфраструктура

Даже если мать хочет продолжать кормление, у неё часто нет для этого условий. Комнаты матери и ребёнка либо отсутствуют, либо представляют собой тесные помещения без вентиляции. Работающие женщины вынуждены сцеживаться в туалетах, ведь не каждая компания готова предоставить отдельное место.

"Принято рассказывать о пользе молока, но не принято говорить о проблемах, с которыми женщина может не справиться. Вместо счастья материнства — борьба за выживание", — отмечает психолог Анна Завертяева.

Плюсы и минусы существующей системы

Аспект Плюсы Минусы
Пропаганда грудного вскармливания Повышает информированность Усиливает давление на матерей
Медицинская поддержка Появление школ мам Отсутствие практической помощи в роддомах
Соцсети и блоги Возможность обмена опытом Формирование чувства вины и нереалистичных ожиданий

Как помочь матерям

Эксперты уверены: женщины нуждаются не в советах, а в поддержке.

  • Ввести должность консультанта по грудному вскармливанию в системе ОМС.

  • Создавать комфортные комнаты матери и ребёнка в общественных местах.

  • Прекратить стигматизацию искусственного вскармливания.

  • Расширить доступ к послеродовой психологической помощи.

А что если не получилось

Многие матери переживают отказ от грудного вскармливания как личную трагедию. Психологи призывают изменить этот взгляд: важнее не форма кормления, а забота, контакт и любовь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
