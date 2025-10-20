Материнство без права на ошибку: как давление естественности делает женщин несчастными

Грудное вскармливание традиционно считают естественным и благородным процессом. Но в современном обществе оно всё чаще превращается в источник тревоги, боли и чувства вины. Матери, сталкивающиеся с трудностями, остаются один на один с мифами, шеймингом и нехваткой реальной поддержки. Как культ "идеального материнства" ломает женщин и почему выбор в пользу смесей не делает мать хуже.
Грудное молоко действительно уникально по составу и пользе, но за этой биологической истиной часто теряется человеческий фактор. Женщины, не сумевшие наладить ГВ, нередко чувствуют себя виноватыми и подвергаются критике.
Отсутствие консультантов, устаревшие советы и давление окружающих превращают кормление в испытание. И даже успешные кормилицы сталкиваются с другой проблемой — осуждением за кормление в публичных местах.
Женщина, кормящая грудью на улице или в кафе, может вызвать раздражение у окружающих. При этом те же люди осудят её, если она выберет искусственное вскармливание. Получается замкнутый круг — как ни поступи, будешь виновата.
"Меня просили выйти из музея, хотя я просто кормила ребёнка. Вежливо, но выпроваживали", — рассказывает мама двоих детей Алла.
Психологи называют это проявлением социального давления: общество одновременно требует "естественности" и прячет эту естественность от глаз. В итоге женщины вынуждены искать укромные уголки или отказываться от прогулок вовсе.
ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание до шести месяцев и продолжение до двух лет. Но врачи подчёркивают: решение всегда должно учитывать состояние матери и ребёнка.
"Решение о продолжительности грудного вскармливания принимает мама, учитывая потребности ребёнка и свои собственные", — поясняет педиатр Ольга Абраменко.
По данным Минздрава, в России только 43% женщин продолжают кормить грудью до года. Остальные сталкиваются с медицинскими или психологическими трудностями — лактостазом, маститом, усталостью, тревожностью.
|Критерий
|Грудное вскармливание
|Искусственное вскармливание
|Польза для ребёнка
|Иммунная защита, адаптация, профилактика болезней
|Сбалансированный состав, контроль дозы
|Удобство
|Зависимость от режима матери
|Можно поручить кормление другому
|Психоэмоциональная связь
|Физическая близость
|Возможна при осознанном подходе
|Риски
|Травмы груди, мастит, лактостаз
|Аллергия на смесь, стерильность
|Социальное восприятие
|Часто — давление и осуждение
|Стыд и вина за "неидеальность"
Ошибка: считать грудное вскармливание обязательным для "хорошей матери".
Последствие: чувство вины и депрессия.
Альтернатива: признавать право женщины на выбор без осуждения.
Ошибка: недооценивать психологическое состояние матери.
Последствие: тревожность, послеродовая депрессия.
Альтернатива: доступ к психологам и послеродовым консультантам.
Ошибка: скрывать трудности ГВ под лозунгом "это естественно".
Последствие: недоверие к врачам и самообвинение.
Альтернатива: реалистичное информирование о возможных проблемах и способах их решения.
Давление на матерей — не новое явление. Уже в XVIII веке женщин заставляли кормить детей под страхом "божьего наказания". В XX веке лозунги о пользе грудного молока сопровождались угрозами и моральными оценками.
"Если младенец заболевал, виновной считали мать, а не социальные условия", — поясняет социолог Анастасия Новкунская.
Сегодня это давление просто сменило форму: вместо церковных предписаний — советы блогеров и идеализированные фото в соцсетях.
Даже если мать хочет продолжать кормление, у неё часто нет для этого условий. Комнаты матери и ребёнка либо отсутствуют, либо представляют собой тесные помещения без вентиляции. Работающие женщины вынуждены сцеживаться в туалетах, ведь не каждая компания готова предоставить отдельное место.
"Принято рассказывать о пользе молока, но не принято говорить о проблемах, с которыми женщина может не справиться. Вместо счастья материнства — борьба за выживание", — отмечает психолог Анна Завертяева.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Пропаганда грудного вскармливания
|Повышает информированность
|Усиливает давление на матерей
|Медицинская поддержка
|Появление школ мам
|Отсутствие практической помощи в роддомах
|Соцсети и блоги
|Возможность обмена опытом
|Формирование чувства вины и нереалистичных ожиданий
Эксперты уверены: женщины нуждаются не в советах, а в поддержке.
Ввести должность консультанта по грудному вскармливанию в системе ОМС.
Создавать комфортные комнаты матери и ребёнка в общественных местах.
Прекратить стигматизацию искусственного вскармливания.
Расширить доступ к послеродовой психологической помощи.
Многие матери переживают отказ от грудного вскармливания как личную трагедию. Психологи призывают изменить этот взгляд: важнее не форма кормления, а забота, контакт и любовь.
