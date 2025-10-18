Тихая пандемия XXI века: молодые гибнут без войны и эпидемий — человечество теряет будущее

Несмотря на то, что человечество в целом живёт дольше, а уровень общей смертности снижается, у мирового здравоохранения появляется новая тревожная тенденция: смертность среди подростков и молодых взрослых растёт. Этот феномен наблюдается не в отдельных странах, а по всему миру — и у каждой группы есть свои причины.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ молодежь

Новая тревожная статистика

Масштабное исследование Global Burden of Disease (GBD), опубликованное в журнале The Lancet, охватило данные из 204 стран и 660 регионов. В проекте участвовали 16 500 специалистов под руководством Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета. Ученые проанализировали 375 заболеваний и 88 факторов риска за период с 1990 по 2023 год, используя свыше 310 000 источников данных.

"Быстрое старение мирового населения и изменение факторов риска знаменуют начало новой эры вызовов для глобального здравоохранения", — заявил директор IHME Кристофер Мюррей.

Кто в группе риска

Продолжительность жизни на планете выросла до 76,3 лет у женщин и 71,5 года у мужчин. Однако в богатых странах этот показатель достигает 83 лет, а в бедных — не превышает 62. Самый тревожный рост смертности наблюдается среди людей 20-39 лет в Северной Америке и Восточной Европе.

Исследователи связывают рост смертности с увеличением числа самоубийств, передозировок и злоупотребления алкоголем. Особенно остро проблема проявляется среди мужчин.

Смертность среди подростков (5-19 лет) выросла в Северной Америке, Карибском регионе и Восточной Европе, тогда как в странах Африки южнее Сахары по-прежнему преобладают инфекционные болезни, несчастные случаи и осложнения беременности.

Почему страдают молодые

Молодое поколение оказалось под давлением сразу нескольких факторов. В богатых странах кризис психического здоровья усиливается, а в бедных регионах доступ к медицине по-прежнему ограничен. Пандемия COVID-19 лишь усугубила разрыв.

"Данные нашего исследования служат сигналом тревоги и призывают правительства оперативно реагировать на тревожные тенденции", — добавил Кристофер Мюррей.

Среди женщин 15-29 лет в странах Африки смертность оказалась на 61% выше, чем предполагалось ранее. Основные причины — осложнения беременности, ДТП и менингит.

Болезни XXI века

Доля хронических неинфекционных заболеваний достигла двух третей всех случаев инвалидности. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и диабет. Далее следуют хроническая обструктивная болезнь лёгких, инфекции дыхательных путей и неонатальные расстройства.

COVID-19, остававшийся лидером по смертности в 2021 году, теперь занимает лишь 20-е место. Зато выросли показатели, связанные с диабетом и болезнями почек.

Отдельное внимание уделено психическому здоровью: тревожные расстройства распространились на 63% шире, чем десятилетие назад, депрессии — на 26%. Особенно уязвимы молодые женщины.

Изменяемые риски

Почти половина всех смертей связана с факторами, которые можно контролировать: повышенным давлением, курением, загрязнением воздуха, наркотиками, ожирением и высоким уровнем сахара в крови.

С 2010 по 2023 год число лет жизни с инвалидностью из-за ожирения выросло на 11%, а от наркотиков — на 9%. Эти тенденции указывают на необходимость активных профилактических программ, адресованных не только детям и пожилым, но и молодёжи.

Как действовать: советы шаг за шагом

Образ жизни. Следить за питанием, снижать потребление алкоголя и сладких напитков, регулярно заниматься спортом. Психологическая поддержка. Обратиться к психотерапевту при первых признаках тревоги или апатии. Медицинский контроль. Проверять уровень сахара, давление и индекс массы тела не реже одного раза в год. Информационная гигиена. Ограничить влияние деструктивного контента в соцсетях. Сон и восстановление. Поддерживать стабильный режим сна — он напрямую влияет на психическое и физическое здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать тревогу и стресс → психическое истощение, депрессия → обращение к психологу или группам поддержки.

→ психическое истощение, депрессия → обращение к психологу или группам поддержки. Злоупотреблять энергетиками и алкоголем → проблемы с сердцем, ожирение → переход на витамины группы В и физическую активность.

→ проблемы с сердцем, ожирение → переход на витамины группы В и физическую активность. Отказываться от медосмотров → поздняя диагностика хронических болезней → регулярные чекапы в клиниках и использование фитнес-трекеров.

А что если

Если нынешняя тенденция не изменится, через 20-30 лет системы здравоохранения столкнутся с ростом затрат на лечение молодых инвалидов. Это ударит по экономике так же сильно, как пандемия COVID-19.

FAQ

Как можно снизить риск преждевременной смерти среди молодежи?

Регулярные профилактические обследования, физическая активность, отказ от курения и алкоголя — ключевые меры защиты.

Почему смертность растёт именно в богатых странах?

Из-за кризиса психического здоровья, зависимости от стимуляторов и социальной изоляции.

Что делать развивающимся странам?

Инвестировать в первичную медицину, доступ к вакцинам и образовательные программы для молодёжи.

Мифы и правда

Миф: Молодость защищает от хронических заболеваний.

Правда: Инсульты и диабет всё чаще диагностируются у людей младше 40 лет.

Молодость защищает от хронических заболеваний. Инсульты и диабет всё чаще диагностируются у людей младше 40 лет. Миф: Психические расстройства — временное состояние.

Правда: Без терапии тревога и депрессия могут привести к инвалидности.

Психические расстройства — временное состояние. Без терапии тревога и депрессия могут привести к инвалидности. Миф: Основные угрозы здоровью — в старости.

Правда: Современная статистика показывает обратное.

Рост смертности среди молодёжи стал зеркалом перемен в обществе: вместо инфекций прошлого века людей всё чаще губят тревога, зависимость и отсутствие поддержки. Пока одни страны борются с нехваткой лекарств, другие теряют молодых из-за внутренних кризисов. И если мировое сообщество не начнёт действовать сообща — нынешнее поколение рискует стать первым, чья жизнь короче, чем у их родителей.