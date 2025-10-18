Тихая пандемия XXI века: молодые гибнут без войны и эпидемий — человечество теряет будущее

Несмотря на то, что человечество в целом живёт дольше, а уровень общей смертности снижается, у мирового здравоохранения появляется новая тревожная тенденция: смертность среди подростков и молодых взрослых растёт. Этот феномен наблюдается не в отдельных странах, а по всему миру — и у каждой группы есть свои причины.
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
молодежь
Новая тревожная статистика
Масштабное исследование Global Burden of Disease (GBD), опубликованное в журнале The Lancet, охватило данные из 204 стран и 660 регионов. В проекте участвовали 16 500 специалистов под руководством Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета. Ученые проанализировали 375 заболеваний и 88 факторов риска за период с 1990 по 2023 год, используя свыше 310 000 источников данных.
"Быстрое старение мирового населения и изменение факторов риска знаменуют начало новой эры вызовов для глобального здравоохранения", — заявил директор IHME Кристофер Мюррей.
Кто в группе риска
Продолжительность жизни на планете выросла до 76,3 лет у женщин и 71,5 года у мужчин. Однако в богатых странах этот показатель достигает 83 лет, а в бедных — не превышает 62. Самый тревожный рост смертности наблюдается среди людей 20-39 лет в Северной Америке и Восточной Европе.
Исследователи связывают рост смертности с увеличением числа самоубийств, передозировок и злоупотребления алкоголем. Особенно остро проблема проявляется среди мужчин.
Смертность среди подростков (5-19 лет) выросла в Северной Америке, Карибском регионе и Восточной Европе, тогда как в странах Африки южнее Сахары по-прежнему преобладают инфекционные болезни, несчастные случаи и осложнения беременности.
Почему страдают молодые
Молодое поколение оказалось под давлением сразу нескольких факторов. В богатых странах кризис психического здоровья усиливается, а в бедных регионах доступ к медицине по-прежнему ограничен. Пандемия COVID-19 лишь усугубила разрыв.
"Данные нашего исследования служат сигналом тревоги и призывают правительства оперативно реагировать на тревожные тенденции", — добавил Кристофер Мюррей.
Среди женщин 15-29 лет в странах Африки смертность оказалась на 61% выше, чем предполагалось ранее. Основные причины — осложнения беременности, ДТП и менингит.
Болезни XXI века
Доля хронических неинфекционных заболеваний достигла двух третей всех случаев инвалидности. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и диабет. Далее следуют хроническая обструктивная болезнь лёгких, инфекции дыхательных путей и неонатальные расстройства.
COVID-19, остававшийся лидером по смертности в 2021 году, теперь занимает лишь 20-е место. Зато выросли показатели, связанные с диабетом и болезнями почек.
Отдельное внимание уделено психическому здоровью: тревожные расстройства распространились на 63% шире, чем десятилетие назад, депрессии — на 26%. Особенно уязвимы молодые женщины.
Изменяемые риски
Почти половина всех смертей связана с факторами, которые можно контролировать: повышенным давлением, курением, загрязнением воздуха, наркотиками, ожирением и высоким уровнем сахара в крови.
С 2010 по 2023 год число лет жизни с инвалидностью из-за ожирения выросло на 11%, а от наркотиков — на 9%. Эти тенденции указывают на необходимость активных профилактических программ, адресованных не только детям и пожилым, но и молодёжи.
Как действовать: советы шаг за шагом
Образ жизни. Следить за питанием, снижать потребление алкоголя и сладких напитков, регулярно заниматься спортом.
Психологическая поддержка. Обратиться к психотерапевту при первых признаках тревоги или апатии.
Медицинский контроль. Проверять уровень сахара, давление и индекс массы тела не реже одного раза в год.
Информационная гигиена. Ограничить влияние деструктивного контента в соцсетях.
Сон и восстановление. Поддерживать стабильный режим сна — он напрямую влияет на психическое и физическое здоровье.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Игнорировать тревогу и стресс → психическое истощение, депрессия → обращение к психологу или группам поддержки.
Злоупотреблять энергетиками и алкоголем → проблемы с сердцем, ожирение → переход на витамины группы В и физическую активность.
Отказываться от медосмотров → поздняя диагностика хронических болезней → регулярные чекапы в клиниках и использование фитнес-трекеров.
А что если
Если нынешняя тенденция не изменится, через 20-30 лет системы здравоохранения столкнутся с ростом затрат на лечение молодых инвалидов. Это ударит по экономике так же сильно, как пандемия COVID-19.
FAQ
Как можно снизить риск преждевременной смерти среди молодежи? Регулярные профилактические обследования, физическая активность, отказ от курения и алкоголя — ключевые меры защиты.
Почему смертность растёт именно в богатых странах? Из-за кризиса психического здоровья, зависимости от стимуляторов и социальной изоляции.
Что делать развивающимся странам? Инвестировать в первичную медицину, доступ к вакцинам и образовательные программы для молодёжи.
Мифы и правда
Миф: Молодость защищает от хронических заболеваний. Правда: Инсульты и диабет всё чаще диагностируются у людей младше 40 лет.
Миф: Психические расстройства — временное состояние. Правда: Без терапии тревога и депрессия могут привести к инвалидности.
Миф: Основные угрозы здоровью — в старости. Правда: Современная статистика показывает обратное.
Рост смертности среди молодёжи стал зеркалом перемен в обществе: вместо инфекций прошлого века людей всё чаще губят тревога, зависимость и отсутствие поддержки. Пока одни страны борются с нехваткой лекарств, другие теряют молодых из-за внутренних кризисов. И если мировое сообщество не начнёт действовать сообща — нынешнее поколение рискует стать первым, чья жизнь короче, чем у их родителей.
Ежедневно: 24 истории о здоровьеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное