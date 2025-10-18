Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фольга отражает тепло, но ловит сигналы: как защита от телепатов превратилась в антенну
Эти пять мини-сериалов перевернули жанр ужаса: теперь страх дышит рядом с верой
Возрождение с турбонаддувом: M70 готов доказать, что у Москвича есть будущее и стиль
Иногда лучший уход ничего не делать: растения, которые благодарят за бездействие и цветут пышнее
Мода на грани соблазна: юбки сезона 2025 вызывающие зависимость с первого взгляда
Солнца больше нет, но выход есть: продукты, которые восполняют дефицит витамина D
Секрет мощных предплечий старой школы: почему лифтеры тренировались без тренажеров
Новая Земля просыпается: зачем военные вернулись туда, где взорвали второе солнце
Архипелаг памяти и света: как Соловки совмещают святыню, тюрьму и заповедную природу

Тихая пандемия XXI века: молодые гибнут без войны и эпидемий — человечество теряет будущее

Здоровье

Несмотря на то, что человечество в целом живёт дольше, а уровень общей смертности снижается, у мирового здравоохранения появляется новая тревожная тенденция: смертность среди подростков и молодых взрослых растёт. Этот феномен наблюдается не в отдельных странах, а по всему миру — и у каждой группы есть свои причины.

молодежь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
молодежь

Новая тревожная статистика

Масштабное исследование Global Burden of Disease (GBD), опубликованное в журнале The Lancet, охватило данные из 204 стран и 660 регионов. В проекте участвовали 16 500 специалистов под руководством Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета. Ученые проанализировали 375 заболеваний и 88 факторов риска за период с 1990 по 2023 год, используя свыше 310 000 источников данных.

"Быстрое старение мирового населения и изменение факторов риска знаменуют начало новой эры вызовов для глобального здравоохранения", — заявил директор IHME Кристофер Мюррей.

Кто в группе риска

Продолжительность жизни на планете выросла до 76,3 лет у женщин и 71,5 года у мужчин. Однако в богатых странах этот показатель достигает 83 лет, а в бедных — не превышает 62. Самый тревожный рост смертности наблюдается среди людей 20-39 лет в Северной Америке и Восточной Европе.

Исследователи связывают рост смертности с увеличением числа самоубийств, передозировок и злоупотребления алкоголем. Особенно остро проблема проявляется среди мужчин.

Смертность среди подростков (5-19 лет) выросла в Северной Америке, Карибском регионе и Восточной Европе, тогда как в странах Африки южнее Сахары по-прежнему преобладают инфекционные болезни, несчастные случаи и осложнения беременности.

Почему страдают молодые

Молодое поколение оказалось под давлением сразу нескольких факторов. В богатых странах кризис психического здоровья усиливается, а в бедных регионах доступ к медицине по-прежнему ограничен. Пандемия COVID-19 лишь усугубила разрыв.

"Данные нашего исследования служат сигналом тревоги и призывают правительства оперативно реагировать на тревожные тенденции", — добавил Кристофер Мюррей.

Среди женщин 15-29 лет в странах Африки смертность оказалась на 61% выше, чем предполагалось ранее. Основные причины — осложнения беременности, ДТП и менингит.

Болезни XXI века

Доля хронических неинфекционных заболеваний достигла двух третей всех случаев инвалидности. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и диабет. Далее следуют хроническая обструктивная болезнь лёгких, инфекции дыхательных путей и неонатальные расстройства.

COVID-19, остававшийся лидером по смертности в 2021 году, теперь занимает лишь 20-е место. Зато выросли показатели, связанные с диабетом и болезнями почек.

Отдельное внимание уделено психическому здоровью: тревожные расстройства распространились на 63% шире, чем десятилетие назад, депрессии — на 26%. Особенно уязвимы молодые женщины.

Изменяемые риски

Почти половина всех смертей связана с факторами, которые можно контролировать: повышенным давлением, курением, загрязнением воздуха, наркотиками, ожирением и высоким уровнем сахара в крови.

С 2010 по 2023 год число лет жизни с инвалидностью из-за ожирения выросло на 11%, а от наркотиков — на 9%. Эти тенденции указывают на необходимость активных профилактических программ, адресованных не только детям и пожилым, но и молодёжи.

Как действовать: советы шаг за шагом

  1. Образ жизни. Следить за питанием, снижать потребление алкоголя и сладких напитков, регулярно заниматься спортом.
  2. Психологическая поддержка. Обратиться к психотерапевту при первых признаках тревоги или апатии.
  3. Медицинский контроль. Проверять уровень сахара, давление и индекс массы тела не реже одного раза в год.
  4. Информационная гигиена. Ограничить влияние деструктивного контента в соцсетях.
  5. Сон и восстановление. Поддерживать стабильный режим сна — он напрямую влияет на психическое и физическое здоровье.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать тревогу и стресс → психическое истощение, депрессия → обращение к психологу или группам поддержки.
  • Злоупотреблять энергетиками и алкоголем → проблемы с сердцем, ожирение → переход на витамины группы В и физическую активность.
  • Отказываться от медосмотров → поздняя диагностика хронических болезней → регулярные чекапы в клиниках и использование фитнес-трекеров.

А что если

Если нынешняя тенденция не изменится, через 20-30 лет системы здравоохранения столкнутся с ростом затрат на лечение молодых инвалидов. Это ударит по экономике так же сильно, как пандемия COVID-19.

FAQ

Как можно снизить риск преждевременной смерти среди молодежи?
Регулярные профилактические обследования, физическая активность, отказ от курения и алкоголя — ключевые меры защиты.

Почему смертность растёт именно в богатых странах?
Из-за кризиса психического здоровья, зависимости от стимуляторов и социальной изоляции.

Что делать развивающимся странам?
Инвестировать в первичную медицину, доступ к вакцинам и образовательные программы для молодёжи.

Мифы и правда

  • Миф: Молодость защищает от хронических заболеваний.
    Правда: Инсульты и диабет всё чаще диагностируются у людей младше 40 лет.
  • Миф: Психические расстройства — временное состояние.
    Правда: Без терапии тревога и депрессия могут привести к инвалидности.
  • Миф: Основные угрозы здоровью — в старости.
    Правда: Современная статистика показывает обратное.

Рост смертности среди молодёжи стал зеркалом перемен в обществе: вместо инфекций прошлого века людей всё чаще губят тревога, зависимость и отсутствие поддержки. Пока одни страны борются с нехваткой лекарств, другие теряют молодых из-за внутренних кризисов. И если мировое сообщество не начнёт действовать сообща — нынешнее поколение рискует стать первым, чья жизнь короче, чем у их родителей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
Наука и техника
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Наука и техника
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Последние материалы
Новая Земля просыпается: зачем военные вернулись туда, где взорвали второе солнце
Архипелаг памяти и света: как Соловки совмещают святыню, тюрьму и заповедную природу
Новый культовый оттенок для брюнеток: этот цвет делает волосы дороже, чем любая укладка в салоне
Забытый советский трюк: пельмени тают во рту, если использовать этот приём
Ипотека превращается в ловушку: что ждёт заёмщиков, чей платёж внезапно стал неподъёмным
Тихая пандемия XXI века: молодые гибнут без войны и эпидемий — человечество теряет будущее
Сценарий катастрофы: что происходит с кошкой при -20°C и почему у неё всего пара часов
Забытые предки садовых красавцев: вот почему дикорастущие пионы возвращаются в моду
Дороги не прощают популярность: топ-иномарок, которые чаще других летят в тотал
Планета готовит перезагрузку: что ждёт человечество на новом суперконтиненте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.