Опасность в детской сумке: какие вещества в салфетках могут вызывать гормональные сбои у детей

5:32
Здоровье

Влажные салфетки давно стали частью повседневного ухода за детьми, особенно в дороге или на прогулке. Однако специалисты предупреждают: их частое использование может принести больше вреда, чем пользы.

Мама вытирает ребенка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мама вытирает ребенка

"В герметичной упаковке создаётся благоприятная среда для микробов, — чаще всего парабены и феноксиэтанол. Эти вещества могут вызывать раздражение или аллергию", — отметил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Почему салфетки не так безопасны, как кажется

Главная причина риска — химические добавки, обеспечивающие долговечность продукта. Влажные салфетки содержат:

  • консерванты (парабены, феноксиэтанол, метилизотиазолинон), предотвращающие рост бактерий, но раздражающие нежную кожу;
  • ароматизаторы, усиливающие риск аллергии;
  • поверхностно-активные вещества, улучшающие очищение, но нарушающие естественный липидный барьер кожи.

Даже при соблюдении допустимых концентраций компоненты могут быть опасны для младенцев и детей с чувствительной кожей.

"Концентрация таких веществ строго регулируется, но особенно осторожными нужно быть с новорождёнными", — подчеркнул Андрей Дорохов.

Таблица сравнения

Компонент Для чего используется Потенциальный вред
Парабены Консерванты против плесени Аллергические реакции, гормональные сбои
Феноксиэтанол Защита от бактерий Раздражение кожи, нарушение микробиома
Метилизотиазолинон Антисептик и стабилизатор Контактный дерматит, экзема
Ароматизаторы Маскируют запах состава Аллергия, сухость кожи

Как безопасно пользоваться влажными салфетками

  1. Изучайте состав. Ищите надпись paraben-free и избегайте сильных ароматизаторов.
  2. Не используйте вместо воды. Для младенцев лучше — подмывание или мягкая ткань, смоченная кипячёной водой.
  3. Ограничьте частоту. Протирайте кожу салфетками только вне дома, не чаще 1-2 раз в день.
  4. Следите за реакцией. При покраснении или шелушении сразу прекратите использование.
  5. Не храните открытые упаковки. Через несколько дней они становятся источником микробов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать вместо
Часто использовать салфетки дома Сухость, раздражение кожи Мытьё тёплой водой и детским мылом
Покупать ароматизированные салфетки Аллергия, сыпь Бесспиртовые и без запаха
Протирать лицо ребёнка Нарушение микрофлоры Использовать специальные детские лосьоны
Хранить салфетки открытыми Размножение бактерий Герметично закрывать упаковку

А что если салфетки всё же нужны ежедневно?

Иногда отказаться от них сложно — в поездках, в детском саду, на прогулках. Тогда выбирайте продукты с мягкими консервантами, например натуральными кислотами (сорбиновая, бензойная) или экстрактом семян грейпфрута. После применения можно протереть кожу влажной салфеткой без добавок или чистой водой, чтобы смыть остатки химии.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Удобство Быстро очищают, не требуют воды Риск пересушивания и раздражения
Гигиена Удаляют загрязнения вне дома Содержат химические стабилизаторы
Цена и доступность Дешёво и массово Качество сильно различается

Мнение специалистов

Ранее Андрей Дорохов предупреждал, что частый контакт с консервантами из пропитки способен навредить не только детям, но и взрослым: "Метилизотиазолинон вызывает аллергию, а феноксиэтанол и парабены могут влиять на гормональный фон".

Педиатр Ольга Манвелян при этом подчёркивает, что салфетки могут быть полезны в поездках, но не заменяют полноценное умывание. Лучший вариант — вода, мыло и своевременная гигиена рук.

FAQ

Можно ли использовать влажные салфетки новорождённым?

Только в экстренных случаях, выбирая гипоаллергенные и без спирта.

Что означают надписи "paraben-free" и "alcohol-free"?

Первая — без парабенов, вторая — без спирта, который сушит кожу. Но даже при этих маркировках могут присутствовать другие раздражающие вещества.

Можно ли салфетками обрабатывать игрушки?

Нет, они не обладают дезинфицирующим эффектом. Для игрушек используйте антисептические растворы.

Мифы и правда

  • Миф: детские влажные салфетки полностью безопасны.
  • Правда: даже "гипоаллергенные" содержат химические стабилизаторы.
  • Миф: спиртовые салфетки лучше защищают от микробов.
  • Правда: спирт сушит кожу и разрушает естественный защитный слой.
  • Миф: запах детских салфеток говорит о чистоте.
  • Правда: ароматизаторы лишь маскируют химический запах состава.

Влажные салфетки удобны, но не безвредны. Консерванты, добавляемые для их сохранности, способны вызвать аллергические реакции и нарушить защитные функции кожи ребёнка. Используйте их только при необходимости, внимательно читайте состав и не забывайте — вода и мягкое мыло остаются самым безопасным способом ухода за кожей малыша.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
