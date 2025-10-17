Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаборатории замолчали, но жизнь вернулась: что творится на заброшенном арктическом острове
Волшебство на даче после цветения: как простыми вещами создать атмосферу уюта
Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России
Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало
Прорыв в медицине: Китай создал первое лекарство, способное функционально излечить гепатит B
Тело устало, а мозг не сдаётся: как обмануть сон и доехать живым
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Персональный космос ждёт вас: как арендовать своё место под звёздами
Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки

Глоток воды против чувства голода: простой трюк, который покажет, пора ли есть на самом деле

0:18
Здоровье

Определить, действительно ли вы проголодались, можно с помощью простого способа — стакана воды. Этот приём, как отмечают диетологи, помогает понять, что именно нужно организму: жидкость или пища. Если спустя несколько минут после выпитой воды чувство голода возвращается, значит, пришло время перекусить. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Влияние нехватки воды на уровень стресса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Влияние нехватки воды на уровень стресса

"Если после выпитого стакана воды голод быстро возвращается, значит, самое время перекусить", — сказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Когда действительно пора есть

Многие путают чувство жажды с голодом. Это естественно: сигналы, которые подаёт мозг, во многом похожи. Диетологи советуют не спешить за едой — сначала выпейте немного воды. Если через 10-15 минут голод не прошёл, значит, организму действительно нужно питание. Такой подход помогает избежать переедания и стабилизировать уровень сахара в крови.

По словам эксперта, оптимальный режим питания остаётся прежним: три основных приёма пищи и два перекуса. Однако это не догма — если физическая активность низкая, промежуточные приёмы пищи можно сократить. Главное — чтобы не возникало сильного чувства голода, которое потом приведёт к лишним калориям.

Перекусы важны

"Если спустя какое-то время после основного приёма пищи человек испытывает голод, упадок сил, перекус поможет поддержать стабильный уровень сахара и снизит риск переедания за обедом или ужином", — отметила диетолог Ирина Писарева.

Небольшие перекусы действительно помогают сохранить энергию, особенно при интенсивной работе или во время тренировок. Они позволяют поддерживать концентрацию и предотвращают "атаки голода", когда человек съедает больше, чем нужно.

При этом важно не путать полезный перекус с привычкой "перехватывать" фастфуд или сладости. Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы, но столь же стремительно вызывают спад энергии, что провоцирует новый приступ голода.

Полезные и вредные перекусы

Тип перекуса Примеры продуктов Эффект
Полезный йогурт без сахара, орехи, отварные яйца, фрукты, овощи насыщает, поддерживает уровень сахара, даёт энергию
Вредный печенье, конфеты, булочки, чипсы, фастфуд вызывает скачки сахара, усиливает аппетит, снижает концентрацию

Как организовать питание без стресса

  1. Следите за сигналами тела. Если чувствуете лёгкий голод — выпейте воды. Настоящее чувство голода не исчезнет, а жажда — да.
  2. Готовьте перекусы заранее. Удобно иметь под рукой контейнер с фруктами, орехами или йогуртом. Это поможет не сорваться на вредную еду.
  3. Ешьте медленно. Мозгу нужно около 15 минут, чтобы понять, что организм насытился.
  4. Не пропускайте завтрак. Это ключ к стабильному обмену веществ.
  5. Используйте качественные продукты. Предпочитайте цельнозерновые хлебцы, натуральные орехи, овощи, ягоды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пропуск перекусов из-за занятости.
    Последствие: Сильный голод к вечеру, переедание, тяжесть.
    Альтернатива: Возьмите с собой лёгкий перекус — банан, йогурт, орехи.
  • Ошибка: Заедание стресса сладким.
    Последствие: Резкий подъём и спад сахара, раздражительность.
    Альтернатива: Съешьте яблоко или выпейте травяной чай.
  • Ошибка: Употребление фастфуда "на бегу".
    Последствие: Нарушение обмена веществ, набор веса.
    Альтернатива: Заранее приготовленные овощные снеки и отварные яйца.

Нет времени готовить

Даже при плотном графике можно питаться правильно. В магазинах всё чаще встречаются готовые наборы полезных перекусов — мини-контейнеры с орехами и сухофруктами, смузи без сахара, протеиновые батончики с натуральным составом. Главное — читать этикетки: чем меньше ингредиентов и сахара, тем лучше.

Если же времени нет совсем, выручит простое правило: еда должна быть не только вкусной, но и насыщенной клетчаткой и белком. Даже обычное яблоко и горсть миндаля лучше, чем булочка с кофе.

FAQ

Как определить, что я действительно голоден?
Выпейте стакан воды и подождите 10 минут. Если голод не прошёл, организму нужно питание, а не жидкость.

Что лучше выбрать для перекуса?
Комбинируйте белки и клетчатку: йогурт с ягодами, яблоко с орехами, овощи с хумусом.

Можно ли обойтись без перекусов?
Если вы не испытываете упадка сил и не переедаете во время основных приёмов пищи, да — перекусы не обязательны.

Сон и психология

Голод и усталость тесно связаны. Когда человек недосыпает, организм повышает уровень гормона грелина — именно он отвечает за чувство голода. Поэтому при хроническом недосыпе тянет на сладкое и жирное. Полноценный сон (не менее семи часов) помогает контролировать аппетит и поддерживать нормальный вес.

Стресс тоже может исказить восприятие сигналов тела: человек ест не потому, что голоден, а чтобы снять напряжение. Осознанное питание — ключ к тому, чтобы различать эмоциональный и физический голод.

Как сообщает Москва 24, контроль чувства голода начинается с внимательности к себе. Простой стакан воды способен стать инструментом самодиагностики, который помогает отличить жажду от настоящего голода. Осознанное питание — это не строгие диеты, а умение слушать сигналы организма и отвечать на них разумно.

Правильно организованные перекусы поддерживают энергию, предотвращают переедание и способствуют стабильному весу. А если подходить к приёму пищи с уважением и вниманием, то здоровое питание перестаёт быть сложным правилом и превращается в естественную часть жизни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Наука и техника
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Секретный маршрут Путина в Будапешт: три варианта, один из которых — вызов
Секретный маршрут Путина в Будапешт: три варианта, один из которых — вызов
Последние материалы
Волшебство на даче после цветения: как простыми вещами создать атмосферу уюта
Нож у спины в США, спокойствие в 3 часа ночи в Москве: словацкий хоккеист Ярош о жизни в России
Палладий рухнул почти на 10% — но инсайдеры уверяют: это только начало
Прорыв в медицине: Китай создал первое лекарство, способное функционально излечить гепатит B
Тело устало, а мозг не сдаётся: как обмануть сон и доехать живым
Ритуалы, которые держат на плаву: как забота о себе становится тихим якорем
Персональный космос ждёт вас: как арендовать своё место под звёздами
Французский гость на русском столе: жюльен, который покоряет с первой ложки
Амаль Клуни обновила имидж: как стрижка на 20 см изменила её образ этой осенью
18 октября: Аляска приспускает флаги, день рождения Бывалого, Труса и Балбеса и первый кот в космосе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.