Глоток воды против чувства голода: простой трюк, который покажет, пора ли есть на самом деле

Определить, действительно ли вы проголодались, можно с помощью простого способа — стакана воды. Этот приём, как отмечают диетологи, помогает понять, что именно нужно организму: жидкость или пища. Если спустя несколько минут после выпитой воды чувство голода возвращается, значит, пришло время перекусить. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.
Многие путают чувство жажды с голодом. Это естественно: сигналы, которые подаёт мозг, во многом похожи. Диетологи советуют не спешить за едой — сначала выпейте немного воды. Если через 10-15 минут голод не прошёл, значит, организму действительно нужно питание. Такой подход помогает избежать переедания и стабилизировать уровень сахара в крови.
По словам эксперта, оптимальный режим питания остаётся прежним: три основных приёма пищи и два перекуса. Однако это не догма — если физическая активность низкая, промежуточные приёмы пищи можно сократить. Главное — чтобы не возникало сильного чувства голода, которое потом приведёт к лишним калориям.
"Если спустя какое-то время после основного приёма пищи человек испытывает голод, упадок сил, перекус поможет поддержать стабильный уровень сахара и снизит риск переедания за обедом или ужином", — отметила диетолог Ирина Писарева.
Небольшие перекусы действительно помогают сохранить энергию, особенно при интенсивной работе или во время тренировок. Они позволяют поддерживать концентрацию и предотвращают "атаки голода", когда человек съедает больше, чем нужно.
При этом важно не путать полезный перекус с привычкой "перехватывать" фастфуд или сладости. Такие продукты быстро повышают уровень глюкозы, но столь же стремительно вызывают спад энергии, что провоцирует новый приступ голода.
|Тип перекуса
|Примеры продуктов
|Эффект
|Полезный
|йогурт без сахара, орехи, отварные яйца, фрукты, овощи
|насыщает, поддерживает уровень сахара, даёт энергию
|Вредный
|печенье, конфеты, булочки, чипсы, фастфуд
|вызывает скачки сахара, усиливает аппетит, снижает концентрацию
Даже при плотном графике можно питаться правильно. В магазинах всё чаще встречаются готовые наборы полезных перекусов — мини-контейнеры с орехами и сухофруктами, смузи без сахара, протеиновые батончики с натуральным составом. Главное — читать этикетки: чем меньше ингредиентов и сахара, тем лучше.
Если же времени нет совсем, выручит простое правило: еда должна быть не только вкусной, но и насыщенной клетчаткой и белком. Даже обычное яблоко и горсть миндаля лучше, чем булочка с кофе.
Как определить, что я действительно голоден?
Выпейте стакан воды и подождите 10 минут. Если голод не прошёл, организму нужно питание, а не жидкость.
Что лучше выбрать для перекуса?
Комбинируйте белки и клетчатку: йогурт с ягодами, яблоко с орехами, овощи с хумусом.
Можно ли обойтись без перекусов?
Если вы не испытываете упадка сил и не переедаете во время основных приёмов пищи, да — перекусы не обязательны.
Голод и усталость тесно связаны. Когда человек недосыпает, организм повышает уровень гормона грелина — именно он отвечает за чувство голода. Поэтому при хроническом недосыпе тянет на сладкое и жирное. Полноценный сон (не менее семи часов) помогает контролировать аппетит и поддерживать нормальный вес.
Стресс тоже может исказить восприятие сигналов тела: человек ест не потому, что голоден, а чтобы снять напряжение. Осознанное питание — ключ к тому, чтобы различать эмоциональный и физический голод.
Как сообщает Москва 24, контроль чувства голода начинается с внимательности к себе. Простой стакан воды способен стать инструментом самодиагностики, который помогает отличить жажду от настоящего голода. Осознанное питание — это не строгие диеты, а умение слушать сигналы организма и отвечать на них разумно.
Правильно организованные перекусы поддерживают энергию, предотвращают переедание и способствуют стабильному весу. А если подходить к приёму пищи с уважением и вниманием, то здоровое питание перестаёт быть сложным правилом и превращается в естественную часть жизни.
