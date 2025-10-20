Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехал на выходные — вернулся в холодильник: секрет безопасного отопления во время отъезда
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Затишье в кредитной сфере: в Новосибирской области стало меньше кредитов наличными
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Не жарьте, а томите: как приготовить идеальный испанский омлет
Температура −89°, давление 400 атмосфер: кто живёт в аду под антарктическим льдом
Хвойный ковер мечты: можжевельник, который держит форму и не теряет цвет
Плоский живот без истерик и голода: работает даже тогда, когда всё остальное бессильно
Миска, как зеркало здоровья: что расскажет рацион о вашем питомце — проверьте состав корма

Организм молчит — пока не поздно: 7 сигналов, что вы живёте на энергетическом минусе

9:00
Здоровье

Белковая недостаточность — это патологическое состояние, при котором организм не получает или не усваивает достаточного количества белка. Нарушение отражается на всех системах — от кожи и волос до обмена веществ и работы мозга. Оно может быть следствием болезней внутренних органов, ошибок в питании или чрезмерных физических нагрузок.

Выпадение волос
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Выпадение волос

Главная особенность белкового дефицита — он развивается медленно и долго остаётся незамеченным. Но при прогрессировании способен привести к ослаблению иммунитета, нарушению гормонального фона и даже дистрофии тканей.

Почему не усваивается белок: основные причины

Организм постоянно вырабатывает и выводит продукты обмена, такие как креатинин и мочевина. Если органы, участвующие в этих процессах (печень, почки, ЖКТ), работают неправильно, возникает дефицит белка.

К наиболее частым причинам относятся:

• несбалансированное питание, строгие диеты или длительное голодание;

• заболевания желудка и кишечника, нарушающие всасывание питательных веществ;

• болезни печени, почек и эндокринной системы;

• инфекционные заболевания и злокачественные опухоли;

• ожоги, травмы, хронический стресс;

• генетические нарушения обмена аминокислот.

Кроме того, высокий риск дефицита наблюдается у людей, придерживающихся веганского или сыроедческого питания без контроля нутриентов.

Симптомы белковой недостаточности

При лёгком дефиците симптомы могут быть почти незаметны. Но по мере прогрессирования появляются характерные признаки:

• бледная, сухая и шелушащаяся кожа;

• ломкость волос и ногтей;

• слабость, апатия, раздражительность;

• нарушения сна и частые головные боли;

• вздутие живота и расстройства пищеварения;

• потеря мышечной массы, снижение веса;

• медленное заживление ран и частые простуды.

Особенно опасна белковая недостаточность у детей: она способна тормозить развитие мозга, замедлять рост и формирование костей.

Кто в группе риска

Белковый дефицит чаще всего встречается у:

• веганов, вегетарианцев и сторонников сыроедения;

• людей, соблюдающих монодиеты;

• пациентов с заболеваниями печени, почек и ЖКТ;

• спортсменов с высоким уровнем нагрузок;

• пожилых людей, у которых нарушено усвоение аминокислот.

Также дефицит нередко наблюдается у людей творческих профессий и моделей, где популярны строгие ограничения по питанию.

Сравнение: источники белка и степень усвоения

Источник Процент усвоения Особенности
Яйца 98-100% Эталонный белок, содержит все аминокислоты
Рыба, курица, говядина 90-95% Легко усваиваются, стимулируют обмен веществ
Молочные продукты 85-90% Подходят при умеренной непереносимости лактозы
Бобовые, орехи 60-70% Необходима термообработка и сочетание с злаками
Зерновые 50-60% Усвоение повышается при комбинировании с овощами

Диагностика дефицита

Определить белковую недостаточность только по внешним признакам невозможно. Для постановки диагноза назначаются:

• общий анализ крови и мочи;

• уровень белка, альбумина, креатинина;

• проба Реберга для оценки функции почек;

• копрограмма для выявления нарушений пищеварения;

• анализ глюкозы и ферментов печени.

Ранняя диагностика позволяет предотвратить осложнения, а коррекция питания возвращает обмен веществ в норму.

Как лечить белковую недостаточность

Лечение направлено на восстановление баланса и устранение причины нарушения. Применяется комплексный подход.

1. Коррекция рациона

Необходимо включить продукты с высоким содержанием белка:

• мясо (говядина, индейка, курица, кролик);

• рыба и морепродукты;

• яйца, молочные продукты;

• орехи, бобовые, семена и цельнозерновые каши.

При хронических заболеваниях печени, почек или диабете план питания должен разрабатывать врач.

2. Медикаментозная терапия

Назначаются пищеварительные ферменты для улучшения усвоения белка, а также витаминные комплексы (группы B, A, D и цинк). В тяжёлых случаях показано парентеральное питание.

3. Биодобавки

Для поддержки белкового обмена могут использоваться аминокислотные комплексы.

  • Solgar Комплекс основных аминокислот. Содержит восемь аминокислот, улучшает синтез коллагена и способствует заживлению тканей. Принимают по 2 капсулы трижды в день, курс — 30 дней.

  • NOW Аминокислоты БЦАА. Поддерживает рост мышц и ускоряет восстановление при активном образе жизни. Приём: по 4 капсулы дважды в день.

  • Tetralab Аминокислоты Premium. Повышает тонус, восполняет энергетический дефицит. Приём: по 2 капсулы трижды в день.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: резкий переход на высокобелковую диету.
    Последствие: перегрузка почек.
    Альтернатива: вводите белковые продукты постепенно, увеличивая долю белка на 10-15% в неделю.

  • Ошибка: употреблять белок только из растительных источников.
    Последствие: дефицит незаменимых аминокислот.
    Альтернатива: сочетайте бобовые с животными продуктами.

  • Ошибка: самолечение при заболеваниях печени и почек.
    Последствие: ухудшение состояния.
    Альтернатива: коррекция рациона под контролем врача-диетолога.

Как предупредить дефицит белка

  1. Соблюдайте баланс Б/Ж/У в соотношении 1:1:4.

  2. Комбинируйте растительные и животные источники белка (65% к 35%).

  3. Откажитесь от частых голодовок и жёстких диет.

  4. Следите за режимом сна, питанием и физической активностью.

  5. Проходите регулярные обследования при хронических заболеваниях.

А что если белок всё равно не усваивается

Иногда проблема не в питании, а в работе ЖКТ. В таком случае нужно пройти обследование у гастроэнтеролога: возможно, нарушено выделение ферментов или есть воспаление кишечника. Часто помогает временный переход на легкоусвояемые белковые продукты (яйца, рыба, кисломолочные напитки) и приём ферментных препаратов.

Плюсы и минусы белковых добавок

Плюсы:

  • Ускоряют восстановление мышц и тканей.

  • Улучшают состояние кожи и волос.

  • Повышают уровень энергии и иммунитет.

Минусы:

  • Не заменяют полноценное питание.

  • При неправильном приёме могут вызывать нагрузку на почки.

FAQ

Как понять, что у меня дефицит белка?
Если наблюдаются слабость, выпадение волос, медленное заживление ран — стоит проверить уровень белка в крови.

Можно ли восполнить белок только растительной пищей?
Частично — да. Но для полноценного набора аминокислот лучше сочетать бобовые, орехи и злаки с молочными или яичными продуктами.

Нужны ли добавки, если я нормально питаюсь?
Нет, при полноценном рационе организм получает всё необходимое. Добавки нужны только при медицинских показаниях.

Мифы и правда

  • Миф: белковая диета подходит всем.
    Правда: при болезнях почек или печени избыток белка вреден.

  • Миф: белок нужен только спортсменам.
    Правда: он жизненно необходим каждому — для иммунитета, гормонов и мышц.

  • Миф: можно быстро восполнить белок за неделю.
    Правда: нормализация баланса занимает несколько месяцев системной работы.

Интересные факты

  • Белок составляет около 20% массы тела человека.

  • Без достаточного количества аминокислот организм не может синтезировать ферменты и антитела.

  • Недостаток белка снижает уровень дофамина, что вызывает упадок сил и раздражительность.

Белковая недостаточность — сигнал о том, что организм работает на пределе. Правильное питание, движение и грамотная профилактика помогут вернуть энергию, укрепить мышцы и восстановить здоровье.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Последние материалы
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Затишье в кредитной сфере: в Новосибирской области стало меньше кредитов наличными
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Не жарьте, а томите: как приготовить идеальный испанский омлет
Температура −89°, давление 400 атмосфер: кто живёт в аду под антарктическим льдом
Хвойный ковер мечты: можжевельник, который держит форму и не теряет цвет
Плоский живот без истерик и голода: работает даже тогда, когда всё остальное бессильно
Миска, как зеркало здоровья: что расскажет рацион о вашем питомце — проверьте состав корма
Молодой актёр шокировал признанием: почему юморист Ефим Шифрин его избил
Организм молчит — пока не поздно: 7 сигналов, что вы живёте на энергетическом минусе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.