Кожа сохнет, как земля без дождя: где искать влагу, если крем уже не помогает

Межсезонье — время, когда организм особенно уязвим. После зимы запасы витаминов истощаются, иммунитет ослабевает, а перепады температуры и давления добавляют стресса. Результат — усталость, ломкость ногтей, сухость кожи и скачки настроения. Но всё это можно скорректировать, если вовремя поддержать тело и кожу правильным образом жизни и уходом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уход в горах

Что происходит с организмом в межсезонье

Весенний авитаминоз — не миф. После зимы рацион беден свежими овощами и фруктами, а нехватка солнечного света снижает уровень витамина D. Именно поэтому кожа теряет тонус и эластичность, волосы становятся тусклыми, а ногти ломаются. Из-за дефицита витаминов группы B страдает нервная система — появляется раздражительность, апатия, бессонница.

Часто всё начинается с гиповитаминоза - состояния лёгкой нехватки витаминов, которое предшествует полноценному авитаминозу. Избежать его невозможно полностью, особенно в крупных городах, но уменьшить проявления вполне реально.

Таблица 1. Признаки гиповитаминоза

Витамин Симптомы дефицита Источники Витамин A Сухость кожи, ломкость волос Морковь, печень, сливочное масло Витамин B Раздражительность, упадок сил Цельнозерновой хлеб, орехи, крупы Витамин C Частые простуды, кровоточивость дёсен Цитрусовые, шиповник, квашеная капуста Витамин D Боли в костях, слабость, сонливость Рыба, яйца, солнечный свет Витамин E Увядание кожи, усталость Масла, орехи, семечки

Как помочь организму

Во время смены сезонов тело нуждается в поддержке. Основное правило — не перегружать себя. Излишняя активность, недосып и стресс только усиливают дефицит ресурсов.

Спите не менее 7-8 часов в сутки, высыпание — главное условие восстановления.

Откажитесь от вредных привычек: никотин и алкоголь снижают усвоение витаминов.

Уменьшите количество кофе и энергетиков — они вымывают магний и калий.

Чаще бывайте на свежем воздухе: кислород помогает восстановить обмен веществ.

Отдельно стоит сказать о декоративной косметике. В период авитаминоза кожа и так ослаблена, а плотные тональные средства перекрывают доступ кислорода. Это снижает её "иммунитет" и приводит к воспалениям. Лучше временно отказаться от макияжа или использовать лёгкие BB-кремы и ухаживающие сыворотки.

Питание и витамины

Питание должно быть максимально разнообразным и сезонным. Весной в рацион важно включать:

свежие овощи и фрукты;

зелень — источник железа и магния;

орехи и семечки — источники жирных кислот и витамина E;

молочные продукты — для баланса микрофлоры.

После консультации с врачом можно добавить витаминный комплекс, пробиотики и коллаген. Однако избыток витаминов так же вреден, как и их нехватка, поэтому превышать дозировки нельзя.

Таблица 2. Добавки, помогающие в межсезонье

Добавка Польза Когда принимать Витамин D Повышает иммунитет, улучшает настроение С конца осени до весны Коллаген Поддерживает кожу и суставы После 25 лет ежедневно Пробиотики Восстанавливают микрофлору После антибиотиков или стрессов Магний Снижает тревожность и спазмы Вечером, курсом 1 месяц Омега-3 Поддерживает сосуды и волосы Круглый год

Уход за кожей и ногтями

Сейчас коже нужны мягкие, восстанавливающие процедуры. Исключите пилинги, инъекции и агрессивные чистки. Предпочтительны уходы, направленные на увлажнение и питание.

Для домашнего ухода подойдут:

масла ши, кокоса, жожоба;

ванночки для рук и ногтей с льняным или оливковым маслом;

ночные маски с мёдом и лимонной цедрой (при отсутствии аллергии).

Важно использовать только качественные продукты и проверять реакцию кожи перед применением. Если появляются покраснение или зуд — средство нужно заменить.

Как не навредить

Даже натуральные средства могут вызвать аллергию. Поэтому прежде чем пробовать новые рецепты, сделайте тест на чувствительность — нанесите состав на запястье и подождите 15 минут. Если реакции нет, средство безопасно.