Кожа сохнет, как земля без дождя: где искать влагу, если крем уже не помогает

Межсезонье — время, когда организм особенно уязвим. После зимы запасы витаминов истощаются, иммунитет ослабевает, а перепады температуры и давления добавляют стресса. Результат — усталость, ломкость ногтей, сухость кожи и скачки настроения. Но всё это можно скорректировать, если вовремя поддержать тело и кожу правильным образом жизни и уходом.
Весенний авитаминоз — не миф. После зимы рацион беден свежими овощами и фруктами, а нехватка солнечного света снижает уровень витамина D. Именно поэтому кожа теряет тонус и эластичность, волосы становятся тусклыми, а ногти ломаются. Из-за дефицита витаминов группы B страдает нервная система — появляется раздражительность, апатия, бессонница.
Часто всё начинается с гиповитаминоза - состояния лёгкой нехватки витаминов, которое предшествует полноценному авитаминозу. Избежать его невозможно полностью, особенно в крупных городах, но уменьшить проявления вполне реально.
|Витамин
|Симптомы дефицита
|Источники
|Витамин A
|Сухость кожи, ломкость волос
|Морковь, печень, сливочное масло
|Витамин B
|Раздражительность, упадок сил
|Цельнозерновой хлеб, орехи, крупы
|Витамин C
|Частые простуды, кровоточивость дёсен
|Цитрусовые, шиповник, квашеная капуста
|Витамин D
|Боли в костях, слабость, сонливость
|Рыба, яйца, солнечный свет
|Витамин E
|Увядание кожи, усталость
|Масла, орехи, семечки
Во время смены сезонов тело нуждается в поддержке. Основное правило — не перегружать себя. Излишняя активность, недосып и стресс только усиливают дефицит ресурсов.
Спите не менее 7-8 часов в сутки, высыпание — главное условие восстановления.
Откажитесь от вредных привычек: никотин и алкоголь снижают усвоение витаминов.
Уменьшите количество кофе и энергетиков — они вымывают магний и калий.
Чаще бывайте на свежем воздухе: кислород помогает восстановить обмен веществ.
Отдельно стоит сказать о декоративной косметике. В период авитаминоза кожа и так ослаблена, а плотные тональные средства перекрывают доступ кислорода. Это снижает её "иммунитет" и приводит к воспалениям. Лучше временно отказаться от макияжа или использовать лёгкие BB-кремы и ухаживающие сыворотки.
Питание должно быть максимально разнообразным и сезонным. Весной в рацион важно включать:
свежие овощи и фрукты;
зелень — источник железа и магния;
орехи и семечки — источники жирных кислот и витамина E;
молочные продукты — для баланса микрофлоры.
После консультации с врачом можно добавить витаминный комплекс, пробиотики и коллаген. Однако избыток витаминов так же вреден, как и их нехватка, поэтому превышать дозировки нельзя.
|Добавка
|Польза
|Когда принимать
|Витамин D
|Повышает иммунитет, улучшает настроение
|С конца осени до весны
|Коллаген
|Поддерживает кожу и суставы
|После 25 лет ежедневно
|Пробиотики
|Восстанавливают микрофлору
|После антибиотиков или стрессов
|Магний
|Снижает тревожность и спазмы
|Вечером, курсом 1 месяц
|Омега-3
|Поддерживает сосуды и волосы
|Круглый год
Сейчас коже нужны мягкие, восстанавливающие процедуры. Исключите пилинги, инъекции и агрессивные чистки. Предпочтительны уходы, направленные на увлажнение и питание.
Для домашнего ухода подойдут:
масла ши, кокоса, жожоба;
ванночки для рук и ногтей с льняным или оливковым маслом;
ночные маски с мёдом и лимонной цедрой (при отсутствии аллергии).
Важно использовать только качественные продукты и проверять реакцию кожи перед применением. Если появляются покраснение или зуд — средство нужно заменить.
Даже натуральные средства могут вызвать аллергию. Поэтому прежде чем пробовать новые рецепты, сделайте тест на чувствительность — нанесите состав на запястье и подождите 15 минут. Если реакции нет, средство безопасно.
