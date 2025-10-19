Усталость не лечится отпуском: где искать настоящую энергию, если даже кофе не помогает

Современный ритм жизни заставляет нас быть постоянно активными, продуктивными и устойчивыми к стрессу. Но гонка за результатами, многозадачность и постоянное напряжение часто заканчиваются одинаково — выгоранием, апатией и потерей мотивации. Чтобы вернуть ясность ума и энергию, важно не только отдыхать, но и восполнять дефициты. Нутрициолог Лена Романова объясняет, как поддержать организм с помощью правильно подобранных добавок.
Стресс — главный фактор, крадущий энергию. Мы привыкли считать его психологическим, но физический стресс — не менее разрушителен. Это недосып, обезвоживание, несбалансированное питание и отсутствие движения. Физическая активность помогает завершать стрессовую реакцию, а её отсутствие закрепляет внутреннее напряжение.
Многие проблемы с концентрацией и работоспособностью связаны с нехваткой витаминов, минералов и аминокислот. Они нужны для обменных процессов и нормальной работы мозга. Недостаток белка, железа и витаминов группы B приводит к тому, что тело не может полноценно вырабатывать энергию. Другая ошибка — намеренное сокращение калорий ради похудения. Организм воспринимает это как стресс и замедляет метаболизм. Поэтому важно не урезать питание, а балансировать белки, жиры и углеводы. Именно углеводы — главный источник энергии для мозга.
|Причина
|Последствия
|Что делать
|Хронический стресс
|Нарушение сна, тревожность, апатия
|Отдых, дыхательные практики, умеренные тренировки
|Недостаток сна
|Снижение внимания и мотивации
|Спать не менее 7 часов
|Дефицит витаминов и минералов
|Хроническая усталость
|Сбалансировать питание, при необходимости добавить БАДы
|Низкокалорийная диета
|Ухудшение обмена веществ
|Повысить калорийность и разнообразить рацион
|Недостаток воды
|Усталость, головная боль
|1,5-2 литра воды в день
Добавки могут восполнить дефициты и улучшить самочувствие, но они не заменяют питание и сон. Их эффективность проявляется только в комплексе с образом жизни. Без анализа крови или консультации специалиста выбор БАДов наугад может навредить. Некоторые формы витаминов плохо усваиваются или конфликтуют между собой. Например, кальций мешает усвоению витамина D, а железо без витамина C не попадает в клетки. Кроме того, в капсулах часто содержится лактоза и вспомогательные вещества, вызывающие проблемы с ЖКТ. Поэтому консультация врача или нутрициолога обязательна.
Эта аминокислота помогает превращать жиры из пищи в энергию. Она не "сжигает" жировые отложения, а ускоряет метаболизм, повышая выносливость и концентрацию. L-карнитин синтезируется в организме, но для этого нужны железо, витамин C и витамины группы B. Его нехватка часто проявляется слабостью, апатией и быстрой утомляемостью.
Для кого полезен: людям с умственными нагрузками, спортсменам, женщинам после родов, детям в период активного роста.
Лучше выбирать жидкие формы, которые усваиваются быстрее.
Магний участвует более чем в 300 биохимических реакциях и необходим для нервной системы. Его дефицит проявляется раздражительностью, бессонницей, судорогами и трудностями с концентрацией.
Формы магния:
Магний цитрат — хорошо усваивается, но может вызывать послабление.
Магний глицинат — оптимален для снятия тревожности и улучшения сна.
Рекомендованная доза: 400 мг в день, предпочтительно вечером.
Эти водорастворимые витамины не накапливаются в организме, поэтому важно получать их ежедневно. Они поддерживают нервную систему, участвуют в обмене веществ и помогают железу усваиваться. Без них развивается анемия, усталость и снижение когнитивных функций.
Источники: мясо, рыба, яйца, орехи, зелёные овощи и чечевица.
Совет: при серьёзных дефицитах врач может назначить инъекционные формы.
Йод регулирует выработку гормонов, влияющих на энергию, концентрацию и настроение. Его дефицит часто проявляется в "тумане в голове" и снижении продуктивности.
Суточная норма: 150 мкг для взрослых, выше — для беременных.
Источники: морская капуста, рыба, морепродукты. Йодированная соль не обеспечивает нужное количество микроэлемента, поэтому при недостатке назначают добавки.
Помогает усваивать железо, участвует в энергетическом обмене и снижает уровень тревожности. Исследования показывают, что приём 500 мг витамина C в день помогает уменьшить тревожность и повысить концентрацию.
Полезен всем, особенно тем, кто страдает от анемии или хронической усталости.
Отвечает не только за кости, но и за уровень энергии, иммунитет и работу мозга. Уровень витамина D ниже 40 нг/мл считается дефицитом. Приём 1000 МЕ повышает его уровень всего на 5 нг/мл, поэтому дозу подбирают индивидуально.
Совет: принимать вместе с жирами — витамин D жирорастворимый.
Полиненасыщенные жирные кислоты снижают стресс, поддерживают работу сердца и мозга. Они входят в состав клеточных мембран и отвечают за их эластичность.
Источники: жирная рыба, морепродукты, водоросли.
Минимальная доза: 1000 мг активных кислот EPA и DHA в день.
Для вегетарианцев подойдут Омега-3 из водорослей.
|Добавка
|Основное действие
|Кому подходит
|Оптимальная форма
|L-карнитин
|Повышает выносливость, ускоряет метаболизм
|Людям с физической и умственной нагрузкой
|Жидкая
|Магний
|Снижает стресс, улучшает сон
|При тревожности и нарушениях сна
|Глицинат
|Витамины группы B
|Поддерживают мозг и энергию
|Женщинам, людям с анемией
|Комплекс B
|Йод
|Регулирует гормоны щитовидки
|При утомляемости и "тумане в голове"
|Жидкий
|Витамин C
|Усиливает иммунитет и усвоение железа
|Всем, особенно при анемии
|Таблетки или порошок
|Витамин D
|Повышает энергию и концентрацию
|Людям с низким солнцем
|Масляные капли
|Омега-3
|Поддерживает нервную систему
|Всем при высоких нагрузках
|Рыбий жир или водоросли
Добавки не работают в одиночку. Чтобы вернуть продуктивность, нужно выстроить базу: полноценное питание, движение, сон и осознанность. Только при этом подходе витамины становятся помощниками, а не костылём. Современная медицина устраняет последствия, а профилактика — предотвращает их. Важно брать ответственность за своё состояние и вовремя поддерживать организм.
