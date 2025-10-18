Ослепительная улыбка за 2 минуты: как избежать 5 роковых ошибок при чистке зубов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Улыбка — это не только эстетика, но и показатель здоровья. При этом большинство людей совершают одни и те же ошибки при ежедневной чистке зубов, даже не подозревая, что своими руками вредят эмали и деснам.

Чистка зубов
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чистка зубов

Стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Назир Магомедов объяснил, как правильно ухаживать за полостью рта и каких привычек стоит избегать, чтобы сохранить зубы крепкими и белыми.

"Чтобы поддерживать красоту и здоровье зубов, недостаточно просто чистить зубы дважды в день", — считает стоматолог.

Самая частая ошибка — спешка

Большинство людей чистят зубы менее минуты, сосредотачиваясь только на передних — так называемой "зоне улыбки". Но за 30 секунд невозможно удалить весь налёт и очистить труднодоступные участки, где чаще всего появляется кариес.

"Чистить зубы необходимо минимум две минуты. Вы можете включить любимую песню или поставить таймер", — посоветовал Назир Магомедов.

Он добавил, что правильная последовательность действий тоже важна: сначала чистим внешнюю поверхность зубов, затем внутреннюю, а в конце — жевательные. Не стоит забывать и о самых дальних зубах, которые часто остаются без внимания, пишет Газета.Ru.

Ошибка №2 — неправильная техника

Многие чистят зубы энергично, двигая щёткой из стороны в сторону. Такой способ не только бесполезен, но и вреден — налёт не удаляется, а лишь втирается в эмаль и под дёсны. В результате появляется воспаление и повышается чувствительность зубов.

Секрет правильной чистки прост: движения должны быть выметающими — от десны к краю зуба. Стоматолог советует представить, будто вы "подметаете" поверхность зубов.

Ошибка №3 — слишком жёсткая щётка и сильный нажим

Некоторые считают, что чем жёстче щётка, тем лучше она очищает. На деле всё наоборот. Жёсткая щетина и чрезмерное давление истончают эмаль, вызывают кровоточивость дёсен и делают зубы чувствительными к температуре.

"Используйте щетку средней (medium) или мягкой (soft) жесткости. Держите её как ручку, а не как скалку — это поможет не давить слишком сильно", — посоветовал врач.

Кроме того, стоматолог напомнил: одна зубная щётка рассчитана на 2-3 месяца использования. После этого щетинки деформируются, а внутри скапливаются бактерии. Если вы недавно переболели, менять щётку нужно сразу.

Ошибка №4 — пренебрежение межзубными промежутками

Даже самая качественная щётка не очищает пространство между зубами. А именно там скапливаются остатки пищи, размножаются бактерии и начинается кариес.

"Рекомендуется использовать зубную нить (флосс) или ирригатор один раз в день, желательно вечером. Это не "опция для фанатов", а обязательная часть гигиены", — подчеркнул специалист.

Ирригатор подаёт струю воды под давлением, вымывая налёт из труднодоступных мест, а флосс позволяет аккуратно удалить остатки пищи без травмирования дёсен.

Ошибка №5 — забытый язык и щеки

Многие думают, что чистка зубов заканчивается на эмали. Однако язык и внутренняя поверхность щёк — настоящий резервуар для бактерий. Именно они вызывают неприятный запах и быстро загрязняют даже только что очищенные зубы.

"На обратной стороне многих щеток есть специальная ребристая поверхность для очистки языка. Достаточно нескольких движений от корня к кончику", — объяснил стоматолог.

Для этих целей можно использовать и отдельные скребки. Щёки и губы изнутри достаточно обработать мягкими круговыми движениями.

Сравнение инструментов для гигиены

Средство Эффективность Рекомендации
Обычная зубная щётка Средняя Подходит для ежедневного ухода, но не очищает межзубные промежутки
Электрическая щётка Высокая Помогает контролировать время и силу нажима
Зубная нить Высокая Удаляет налёт между зубами, снижает риск кариеса
Ирригатор Очень высокая Очищает самые труднодоступные участки, подходит для брекетов
Скребок для языка Средняя Устраняет запах и бактерии с поверхности языка

Как выработать правильную привычку

  1. Планируйте время. Две минуты утром и вечером — это минимум.

  2. Не отвлекайтесь. Включите музыку, чтобы соблюдать длительность процедуры.

  3. Следите за техникой. Движения должны быть мягкими и направленными от десны к зубу.

  4. Не забывайте про флосс. Один раз в день вечером — обязательный шаг.

  5. Посещайте стоматолога дважды в год. Профессиональная чистка удаляет то, с чем щётка не справится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: энергичная чистка с жёсткой щёткой.
    Последствие: повреждение эмали и кровоточивость дёсен.
    Альтернатива: мягкая щётка с технологией "soft touch".

  • Ошибка: отсутствие флосса.
    Последствие: образование кариеса между зубами.
    Альтернатива: ирригатор с насадкой для межзубных промежутков.

  • Ошибка: редкая смена щётки.
    Последствие: накопление бактерий и неприятный запах.
    Альтернатива: менять щётку каждые 2 месяца или после болезни.

А что если не хватает времени?

Многие пропускают вечернюю чистку из-за усталости. В таких случаях стоматологи советуют хотя бы прополоскать рот антисептическим ополаскивателем или водой с каплей эфирного масла чайного дерева. Но важно понимать — это временная мера, а не замена полноценной гигиены.

Плюсы и минусы электрических щёток

Плюсы Минусы
Контролируют время чистки Требуют подзарядки
Удаляют больше налёта Дороже обычных
Подходят для людей с брекетами Не всегда удобны в поездках

FAQ

Как выбрать щётку?
Выбирайте мягкую или среднюю щетину, небольшую головку и эргономичную ручку. Жёсткие щётки не подходят для ежедневного использования.

Сколько пасты нужно наносить?
Для взрослого — размером с горошину, для ребёнка — с рисовое зёрнышко. Избыток пасты не повышает эффективность.

Нужно ли менять пасту часто?
Да, стоматологи советуют чередовать пасты: отбеливающую, укрепляющую и антисептическую, чтобы не раздражать эмаль.

Как часто нужно посещать стоматолога?
Раз в шесть месяцев для профилактики и профессиональной чистки. Это помогает избежать кариеса и удалить зубной камень.

Мифы и правда

Миф 1. Чем сильнее нажим — тем чище зубы.
Правда. Давление разрушает эмаль и раздражает дёсны.

Миф 2. Зубная нить нужна только людям с брекетами.
Правда. Флосс обязателен для всех — он очищает до 40% налёта, недоступного щётке.

Миф 3. Паста с фтором вредна.
Правда. Фтор укрепляет эмаль, если используется в допустимой дозировке.

Три интересных факта

  1. Первая зубная щётка с нейлоновой щетиной появилась в 1938 году.

  2. Электрические щётки удаляют до 70% налёта больше, чем обычные.

  3. В среднем человек за жизнь тратит 38,5 дня только на чистку зубов.

Исторический контекст

До XX века зубы чистили тряпочками, золой и мятой. Первые фабричные щётки появились в Европе в XVIII веке, а паста в тюбике — только в 1892 году. Сегодня уход за зубами стал частью культуры здоровья, но даже в век технологий главную роль по-прежнему играет внимательность и регулярность.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
