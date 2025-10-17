Индийский скандал: в детском сиропе нашли живых червей — контроль усилен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В Индии разразился скандал после того, как в детском сиропе от бронхита, произведённом при поддержке правительства, были обнаружены живые черви.

Сироп от кашля
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сироп от кашля

Об этом сообщила газета Times of India, отметив, что препарат с азитромицином распространялся через государственные медицинские учреждения.

"Молодая мать заметила в лекарстве подозрительные черные фрагменты и сразу обратилась к врачу", — пишет Times of India.

Опасная находка в больнице

Инцидент произошёл в районной больнице индийского города Гвалиор. Именно там в детском сиропе, содержащем антибиотик азитромицин, были найдены глисты. После проверки органы здравоохранения Индии немедленно приостановили распространение всей партии препарата.

Инспекторы изъяли образцы из больничного склада и направили их на лабораторное исследование. Позже проверка была расширена — под контроль попали и другие лекарства, произведённые в тех же условиях.

Как всё обнаружили

Первой тревогу забила мать ребёнка, которому назначили этот сироп. Приготовив дозу, она заметила странные частицы в жидкости и показала их хирургу. Медики подтвердили, что в суспензии действительно присутствовали черви. Этот случай стал поводом для масштабной проверки системы контроля качества медикаментов, поставляемых через госпрограммы.

Последствия для фармпроизводителей

Министерство здравоохранения Индии начало внутреннее расследование. Ведомство проверяет, каким образом заражённый препарат попал в обращение, и не нарушались ли санитарные нормы на этапе производства или транспортировки.

Индийские СМИ отмечают, что подобные случаи уже подрывали доверие к национальной фармацевтической промышленности. Ранее были зафиксированы инциденты с некачественными сиропами, произведёнными для экспорта в Африку и Юго-Восточную Азию.

Другие тревожные находки

На фоне этой истории внимание медиков привлек и другой случай: врачи в Индии удалили из глаза пациента живого паразита. Эксперты предположили, что червь мог попасть в организм мужчины с плохо прожаренным мясом или пресноводной рыбой.

Контекст для России

На фоне роста импорта лекарств в Россию из Азии некоторые эксперты подчеркивают важность строгого контроля качества. В последние месяцы на полках российских аптек всё чаще появляются препараты из Индии и Китая.

Специалисты напоминают, что даже в случае закупки сертифицированных средств каждая партия должна проходить дополнительное тестирование, особенно если она предназначена для детей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
