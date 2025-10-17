Кажется, у других жизнь лучше, чем у вас? Вот что на самом деле стоит за этими ощущениями

Сравнивать себя с окружающими — привычка, которая формируется с детства и часто сохраняется во взрослом возрасте. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Она отметила, что привычка ориентироваться на мнение окружающих особенно опасна, когда человек не умеет трезво воспринимать свои сильные и слабые стороны. Это приводит к снижению самооценки, постоянному внутреннему напряжению и ощущению собственной несостоятельности.

"Многие родители сами приучают детей к сравнению с другими — соседскими детьми или знакомыми. Со временем человек продолжает опираться на внешние оценки вместо того, чтобы самостоятельно определять свою ценность. Взрослый человек может научиться присваивать себе право оценивать себя и свои действия, а не полагаться на мнение окружающих", — пояснила Леонова.

Она подчеркнула, что с привычкой сравниваться себя с другими людьми можно работать, начиная с формирования внутренней оценки и самопринятия. Важно фиксировать свои достижения, концентрироваться на собственных целях и не позволять внешним сравнениям влиять на самооценку. Также помогает осознание того, что мнение других людей не всегда отражает реальность и не определяет вашу ценность.

По словам психолога, социальные сети усиливают эту проблему, показывая не реальную жизнь людей, а фасадную версию, которую они хотят продемонстрировать. Пользователи видят чужие успехи, достижения или внешний вид и начинают себя сравнивать, что часто вызывает чувство неполноценности и разочарование в себе.

"Все, что мы видим в интернете, похоже на кино: это художественное произведение, созданное для впечатления и часто с коммерческими целями. Понимание этого помогает не сравнивать себя с другими и сохранять психическое здоровье. Важно осознавать, что чужая "идеальная" жизнь в сети — это не реальность, а продуманная картинка, над которой часто трудится целая команда специалистов", — заключила психолог.