Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь

Падение либидо у людей в возрасте чаще всего связано с возрастными изменениями гормонального фона, эмоциональной дистанцией в отношениях и проблемами во взаимодействии с партнером. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

По ее словам, физиологическая причина снижения сексуального влечения — это резкое падение гормонов или заболевания эндокринной системы, такие как гипотиреоз. Также на либидо влияют возрастные изменения и появление хронических заболеваний: чем старше человек, тем выше вероятность снижения интереса к интимной близости. В таких случаях важно обращаться к врачу и восстанавливать здоровье.

Эмоциональные и психологические факторы играют не меньшую роль. Метелина отмечает, что в долгих браках часто возникает ситуация, когда мужчина перестает воспринимать женщину как объект желания, а механический сексуальный акт перестает приносить удовольствие. Аналогично, у мужчин либидо может снижаться, если женщина занимает доминирующую позицию и постоянно командует партнером.

"Тем не менее, есть мужчины и женщины, которые сохраняют активную сексуальную жизнь даже в 70–80 лет. Все зависит не только от здоровья, но и от внимания партнера, от того, насколько люди проявляют восхищение друг другом и поддерживают эмоциональную связь. Если в отношениях есть уважение, забота и умение слушать друг друга, желание не пропадает", — отметила психолог.

Метелина подчеркнула, что восстановить желание можно через внимание, восхищение и правильную коммуникацию. По ее словам, важно не только делать комплименты и показывать партнеру, что он желанен, но и умело выражать свои просьбы и желания, поддерживать эмоциональную близость и регулярно укреплять доверие в отношениях.

"Снижение либидо также может быть связано с появлением третьего человека в отношениях. Включенность в любовный треугольник разрушает эмоциональную и сексуальную связь между партнерами. В таких случаях единственным выходом является разрыв треугольника. Тот, кто решается из него выйти, вернет гармонию и интерес к интимной жизни", — заключила психолог.