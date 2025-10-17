Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Логистика или спекуляция? Цены на бензин в ХМАО вынуждают водителей затянуть пояса
Сложные дни: как Маргарита Симоньян справляется с потерей Тиграна Кеосаяна
США решили выловить теневой флот России: сенаторы придумали способ вычисления судов
Компот из детства был вкуснее не просто так — старинный приём, о котором забыли
Макан оправдался: почему рэпер пропустил явку в военкомат и что будет дальше
Зелёный водопад прямо в комнате: потос превращается в джунгли, если стоит в правильном месте
Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви

Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь

2:24
Здоровье

Падение либидо у людей в возрасте чаще всего связано с возрастными изменениями гормонального фона, эмоциональной дистанцией в отношениях и проблемами во взаимодействии с партнером. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Сцена из спектакля Театра на Трубной Женское счастье
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Сцена из спектакля Театра на Трубной Женское счастье

По ее словам, физиологическая причина снижения сексуального влечения — это резкое падение гормонов или заболевания эндокринной системы, такие как гипотиреоз. Также на либидо влияют возрастные изменения и появление хронических заболеваний: чем старше человек, тем выше вероятность снижения интереса к интимной близости. В таких случаях важно обращаться к врачу и восстанавливать здоровье.

Эмоциональные и психологические факторы играют не меньшую роль. Метелина отмечает, что в долгих браках часто возникает ситуация, когда мужчина перестает воспринимать женщину как объект желания, а механический сексуальный акт перестает приносить удовольствие. Аналогично, у мужчин либидо может снижаться, если женщина занимает доминирующую позицию и постоянно командует партнером.

"Тем не менее, есть мужчины и женщины, которые сохраняют активную сексуальную жизнь даже в 70–80 лет. Все зависит не только от здоровья, но и от внимания партнера, от того, насколько люди проявляют восхищение друг другом и поддерживают эмоциональную связь. Если в отношениях есть уважение, забота и умение слушать друг друга, желание не пропадает", — отметила психолог.

Метелина подчеркнула, что восстановить желание можно через внимание, восхищение и правильную коммуникацию. По ее словам, важно не только делать комплименты и показывать партнеру, что он желанен, но и умело выражать свои просьбы и желания, поддерживать эмоциональную близость и регулярно укреплять доверие в отношениях. 

"Снижение либидо также может быть связано с появлением третьего человека в отношениях. Включенность в любовный треугольник разрушает эмоциональную и сексуальную связь между партнерами. В таких случаях единственным выходом является разрыв треугольника. Тот, кто решается из него выйти, вернет гармонию и интерес к интимной жизни", — заключила психолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Домашние животные
С виду — утка, на деле — монстр: как природа создала хищника, который пугает даже рыбаков
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Наука и техника
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Последние материалы
Солнце одно, а цена — разная: когда Красное море становится самым выгодным направлением зимы
Мокрые поцелуи со смыслом: что собака на самом деле говорит, когда вас облизывает
Страсть не выдержала прожитых лет? Пара простых действий — и между вами снова вспыхнет огонь
50 лет марокканской оккупации: как живет народ последней в мире колонии
Откровение Дженнифер Лопес: почему четыре брака не принесли ей настоящей любви
Лицензия на обучение: почему Богомолов обвинил народных артистов в недобросовестном бизнесе
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Новая волна телефонного мошенничества: преступники наживаются на газовых договорах
Цветовой код успеха: выбирайте одежду с точным акцентом — и убеждайте без слов
Правда о витаминах: эти добавки из аптеки сажают печень и почки — узнайте, что в вашей корзине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.